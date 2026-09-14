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La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

El PP mejora su resultado de julio y acorta distancias con los socialistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)
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La gestión de la crisis de Ceuta pasa factura al Gobierno y refuerza a la extrema derecha. Así lo ha expuesto el barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, el primero que recoge los efectos en la proyección de voto de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

El PSOE cosecharía el 31% de los votos después de perder dos puntos porcentuales respecto al último estudio del mes de julio. Por otro lado, el partido de Alberto Núñez Feijóo se llevaría el 25,5% y recortaría distancias tras mejorar cuatro décimas.

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El partido que más beneficiado sale es Vox, que escala más de un punto (1,3%), con el 16,6% de los votos. Por detrás quedaría Sumar, que, al igual que el socio mayoritario, se deja medio punto y conseguiría el 5,7% de los votos. Por su parte, Podemos se hace con el quinto puesto tras escalar un punto y medio (3,7%).

Esquerra Republicana ganaría la pugna del independentismo catalán con 2,7% de los votos por el 0,7 de Junts per Catalunya, que se mantiene con el mismo resultado respecto al anterior estudio. Entre medias se situaría el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que cae posiciones tras dejarse 0,8 puntos (registra el 0,8% por el 1,6 en julio).

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En País Vasco, EH Bildu volvería a imponerse al PNV tras ganar medio punto respecto a julio. Ese resultado le dejaría con el 1,3% respecto al 0,7 de los jeltzales. Mismo resultado obtendría el BNG, que pierde dos décimas.

La crisis diplomática con Marruecos

La crisis de Ceuta ha copado una gran parte de las preguntas en este cuestionario. La amplia mayoría considera que el entendimiento entre España y Marruecos es importante para garantizar la seguridad en las fronteras, un dato que cobra relevancia después de que Vox exigiese al Gobierno romper relaciones con Rabat, a quien acusa de promover la avalancha migratoria.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

También es significativo que el 89,4% de los entrevistados opina que la UE debería haber colaborado más durante los días posteriores a la crisis. Por otra parte, el 67,7% considera que hay países, líderes y/o actores mundiales que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a la seguridad en la frontera. Entre ellos, una amplia mayoría menciona a Estados Unidos (49,1%), a Marruecos (38,1%) e Israel (35,4%).

Un mes más, la vivienda continúa siendo el primer problema para los entrevistados. La inmigración es el tercer tema más mencionado, si bien desciende al quinto puesto cuando el estudio pregunta por cómo afecta personalmente.

Respecto a la valoración de nuestros líderes políticos, el presidente del Gobierno, sigue siendo el favorito para gobernar. No obstante, tanto él como el resto de los principales representantes suspenden, según el juicio de los entrevistados: Pedro Sánchez (4,18), Yolanda Díaz (3,99), Alberto Núñez Feijóo (3,65) y Santiago Abascal (3,01). A diferencia del último estudio, a los entrevistados no se les ha preguntado por una valoración de los miembros del Ejecutivo.

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