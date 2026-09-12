‘El nido’, un thriller psicólogico con ecos de Shyamalan y una terrorífica Michelle Jenner: “Todos la vemos como alguien angelical, pero también puede dar miedo”

Imagen de 'El nido'

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Durante años ignorado e incluso despreciado por algunos, el cine de género ha ido recuperando popularidad y obteniendo reconocimiento en los últimos años. Fruto del buen momento que vive el terror, que solo en este año ha encontrado dos grandes fenómenos como son Backrooms y Obsession, en España varios directores están intentando aportar su pequeño granito de arena a la causa, y el último de ellos lo ha hecho con un thriller psicológico con ecos de M. Night Shyamalan y de la mano de la Michelle Jenner más oscura que quizá se haya visto hasta la fecha.

“Creo que está volviendo el género español y debería hacerlo. España le debe mucho al cine de género, tanto por lo que ha exportado como por la imagen que ha proyectado fuera”, apunta Hugo Stuven, director que estrena este mismo fin de semana El nido, último capítulo en el género desde nuestro país. “Es uno de los mejores vehículos para contar otras cosas. No consiste solo en dar miedo o provocar sustos: permite hablar de temas que, quizá, de otro modo resultarían más difíciles de abordar”, argumenta el cineasta, que se embarca en su primer largometraje de ficción tras haber rodado documentales como El desafío: ETA. Aunque él siempre tuvo claro que era el terror donde debía aventurarse.

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“Las películas que nos marcaron cuando éramos niños o adolescentes suelen ser de ciencia ficción, fantasía o terror. Muchos de los que amamos el cine empezamos por esa chispa. En mi caso, fueron Spielberg y Hitchcock”, admite Stuven, aunque viendo El nido es imposible no pensar en el cine de M. Night Shyamalan, y en concreto en El bosque, una película con la que tiene varios elementos en común. “Shyamalan es un género en sí mismo. Me interesa no solo el giro final de sus películas, sino su manera de narrar, de asumir riesgos y de utilizar el género para contar historias que importan”.

Imagen de 'El nido'

Michelle protagonista, la casa como antagonista

Entre esas historias de las que habla Stuven, El nido cuenta la de Marta (Michelle Jenner), una mujer que vive en una casa alejada de la civilización junto a su hijo y su madre, a los que pretende proteger del mundo exterior. Una paz dictada que rompe la llegada de Velasco, un extraño aparentemente inofensivo, pero que poco a poco alterará por completo la convivencia de la familia y sacará el lado más oscuro de Marta. Es ahí donde emerge la figura de Michelle Jenner, absoluta protagonista del filme.

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“Michelle leyó el guion y le encantó porque era un personaje que no había interpretado nunca: muy oscuro. A ella le gusta el género, el terror y el cine psicológico. Necesitaba una actriz que tuviera luz, aunque fuera un punto pequeño de luz. Todos tendemos a ver a Michelle como alguien angelical, pero puede hacer un papel oscuro, dar miedo y resultar totalmente creíble”, razona Stuven, quien sostiene todo el peso dramático de El nido sobre los hombros de la actriz de Los hombres de Paco o Isabel, que hasta introdujo una secuencia de lo más complicada: “Es una actriz camaleónica, visceral e intuitiva. Aportó muchos matices al personaje: la postura corporal, pequeños temblores en el ojo o en el cuello. La secuencia del corte de pelo fue real, se cortó su propio pelo con una navaja antigua y solo pudimos rodarla una vez”.

Además del resto de actores -Pablo Derqui, Luisa Gavasa y el joven Dylan Radley-, quien le da la réplica a Marta no es otra que la propia casa, de vital importancia dramática para su director. “La casa tenía que funcionar como un antagonista. Buscamos muchas localizaciones, recorrimos bosques y casas, pero no encontramos la que necesitábamos. Por eso decidimos construir el exterior a nuestro gusto en un bosque y levantar el interior en un plató. A partir de ahí, con Ana Alvar González, directora de arte, ajustamos la distribución y creamos un espacio que permitiera contar la historia”. El equipo incluso fue capaz de incorporar el raíl tan peculiar que se ve en la película, y que pertenece a la historia real que había inspirado El nido. “El raíl era real, de hierro, y tuvimos que convivir con él durante todo el rodaje. También diseñamos paredes móviles para que la cámara pudiera avanzar, entrar en las habitaciones y hacer determinados movimientos. Construir el decorado a medida nos dio la libertad necesaria para mover la cámara y aportar riqueza a la puesta en escena”.

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Michelle Jenner junto a Hugo Stuven en 'El nido'

Un puzle lleno de detalles

Ese raíl no es el único detalle cuidado al milímetro por Stuven y su equipo. Lo primero fue la textura, para la que decidieron incorporar el grano directamente en cámara. “Era una decisión importante porque no puedes quitarlo después, pero no queríamos añadirlo en posproducción: no producía la textura que estábamos buscando”. La segunda, unas lentes anamórficas encargadas de reforzar la sensación de agobio. “El grano, las lentes y el formato estaban pensados para provocar una sensación de angustia y claustrofobia. Queríamos que el aspecto visual acompañara el encierro y la tensión de la historia”.

Tráiler 'Babies'

Stuven ha encontrado con El nido la película que llevaba años buscando después de realizar grandes labores en el terreno documental, pero no se cierra la puerta a otros géneros. “No me considero un director de género. Estoy haciendo género porque me gustan esas historias y porque me permiten hablar de muchas cosas, pero no quiero que eso me encasille. Tengo escrita una comedia, también un drama que me gusta mucho, y me encantaría hacer un western, una comedia disparatada o un gran drama”. Al final, como sucede con Spielberg, Shyamalan o Hitchcock, “lo importante son las historias y encontrar una puesta en escena muy poderosa, en la que la imagen esté al servicio de lo que cuenta la película”.

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