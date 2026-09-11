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El grupo español que se ha colado en la banda sonora del nuevo EA Sports FC 27: “Ahora el objetivo es salir en Los Simpson”

Esta banda de origen madrileño se une a la larga tradición de artistas españoles que sonaron en los antiguos FIFA, como Mala Rodríguez, Dover, Macaco o Rosalía

EA FC Sports ha anunciado su nueva banda sonora, con destacada presencia española.
EA FC Sports ha anunciado su nueva banda sonora, con destacada presencia española.
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Desde tiempos inmemoriables, salir en la banda sonora del FIFA (ahora conocido como EA Sports FC), el popular videojuego de fútbol desarrollado por Electronic Arts, era todo un sello de calidad. Desde los años 90 con Song 2 de Blur hasta Imagine Dragons y Glass Animals pasando por principios de los 2000 con Kasabian y su Club Foot que inspiró la victoria de España en el primer Mundial, el FIFA ha sido un vehículo de exposición inmejorable para un sinfín de artistas. Un escaparate del que también ha disfrutado algún que otro músico español, una tradición que llega hasta nuestros días con la llegada de la última edición del videojuego, EA Sports FC 27.

La banda madrileña Alcalá Norte será una de las presentes en esta nueva versión, que saldrá a la venta a partir del próximo 25 de septiembre. Lo hará con su último tema hasta la fecha, El hombre planeta, gran sencillo del que está por ser su segundo álbum de estudio, que debería ver la luz a finales de este mismo año, aunque aun no se ha confirmado la fecha oficial ni el título del mismo. La cuenta oficial de la banda, gestionada por su bajista Pablo Prieto ‘Admin’, quien explicaba la intrahistoria: “lo del fifa fue la cosa más random, presentamos la canción a EA Sports sin ninguna esperanza en plan sujetame el cubata y dijeron venga va os la ponemos de una, de un simple cachondeo salen las cosas más guapardas joder que emoción”.

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Recibiendo su nombre del centro comercial ubicado en Arturo Soria, Alcalá Norte es una banda formada en 2019 en ese mismo barrio y compuesta originalmente por Álvaro Rivas (Cantante), Jaime Barbosa (Batería), Carlos Elías (Guitarra), Laura de Diego (Teclado), Pablo Prieto (Bajo) y Juan Pablo Juliá (Guitarra), quien desde hace tiempo ya no participa en la formación, que ha contado en los últimos conciertos con el músico René del Hoyo de Dharmacide como guitarrista. Después de lanzar unos primeros temas de clara ascendencia post-punk, Alcalá Norte comenzó a adquirir notoriedad a partir del lanzamiento de su primer disco en 2024, con temas como La calle Elfo, Supermán o especialmente La vida cañón, convertida en un himno moderno del indie español. Su crecimiento en los últimos meses ha sido exponencial y aparecer ahora en el videojuego es tan solo una pantalla más para esta banda que no se pone límites: “Después de salir en el Fifa tenemos que salir en Los Simpson”.

Alcalá Norte aparecerá en el EA Sports FC 27.
Alcalá Norte aparecerá en el EA Sports FC 27.

España en el FIFA

Alcalá Norte se une a una larga tradición de bandas y artistas españoles en el conocido videojuego de fútbol. Una tradición que comenzó con el FIFA 2005 gracias a Mala Rodríguez, quien fue la primera en abrir la veda para España con una canción del todo futbolera, Jugadoras, Jugadores. A la artista andaluza le seguirían Carlos Jean con Get Down o Dover con Do Ya, uno de sus temas más míticos y que estaba presente en el FIFA 08. Tras ellos vendría Macaco, uno de los artistas que más ha participado en el videojuego con canciones como Moving, Hacen falta dos o Una sola voz.

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En los últimos años, y más allá del cambio de nombre, el videojuego ha ido transformando su banda sonora, pasando del rock británico a un sonido mucho más universal y urbano, lo que ha hecho que proliferen también artistas como Quevedo, Morad, Saiko o Rosalía, quien ya ha participado en hasta dos ocasiones con Yo x Ti, Tú x Mí y SAOKO. La última participación española había sido en el EA FC 25 gracias al dúo Hinds y su En forma, pero ahora será el turno de Alcalá Norte y su Hombre planeta,

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