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Mario Casas y Michelle Jenner arrasan en Netflix con su reencuentro tras ‘Los hombres de Paco’: un romance prohibido que adapta un ‘best seller’ de Elia Barceló

Los dos intérpretes protagonizan junto a Zoe Bonafonte y Enzo Oliver una historia de amor marcada por los recuerdos y los saltos temporales

Mario Casas en 'El secreto del orfebre'
Mario Casas en 'El secreto del orfebre'. (Film Factory Entertainment)
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Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que pensar en Mario Casas y Michelle Jenner era recordar el triángulo amoroso que formaban sus dos personajes con el de Hugo Silva en la serie Los hombres de Paco. “Me odiaba España entera”, recordaba en una entrevista el actor nacido en La Coruña, a quien durante mucho tiempo se le asoció con ese personaje que se entrometía en una de las relaciones más queridas de la producción de Antena 3.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Tanto que, de hecho, Los hombres de Paco tuvo incluso una secuela en 2021. Sin embargo, Mario Casas y Michelle Jenner no habían vuelto a acaparar la atención de los espectadores hasta que ahora El secreto del orfebre ha llegado a Netflix. Esta película, adaptación de la famosa novela de Elia Barceló, ha tardado un solo día en colocarse como una de las más vistas de la plataforma. Un hito en el que, sin duda, mucho han tenido que ver el trabajo de estos dos intérpretes.

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Con un reparto principal completado por Zoe Bonafonte (El 47) y Enzo Oliver (Viaje de fin de curso: Mallorca), El secreto del orfebre cuenta la historia de Juan Pablo, un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra y que, de camino, decide pasar por su pueblo natal. En ese viaje, le asaltarán muchos recuerdos del pasado, entre los que se incluye un gran amor que cambió su vida para siempre, y que no fue posible por el contexto moral de la época, los secretos familiares y una paradoja temporal de la que no queremos desvelar demasiado.

Tráiler de la película 'El secreto del Orfebre', con Mario Casas y Michelle Jenner. (Warner Bros.)

Un superventas literario sobre un amor que trasciende el tiempo

“Michelle es un amor”, aseguraba en la mencionada entrevista Mario Casas, quien ya había coincidido con la actriz en Bird Box Barcelona, si bien entonces ella tuvo un papel mucho más pequeño del que tiene ahora. Para entonces, ambos intérpretes ya contaban con una trayectoria igual de exitosa, aunque distinta: mientras Michelle Jenner derivó hacia el drama histórico (Isabel), el doblaje y el cine de autor de Almodóvar (Julieta), Mario Casas se transformó en un referente del thriller intenso (Contratiempo, No matarás, El practicante) y la acción, logrando además el reconocimiento de la crítica con un Premio Goya al mejor actor.

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Por otra parte, los dos han trabajado mucho el género romántico, algo que se confirma con El secreto del orfebre y su peculiar tratamiento del tiempo, el amor y la memoria, que puede recordarnos a otras películas románticas como La casa del lago o Una cuestión de tiempo. Los saltos en el tiempo que se producen a lo largo de la historia también se parecen a los de series como Outlander, aunque en la producción que ahora ha lanzado Netflix el toque fantástico es mucho más sutil y poético que en el gran éxito de Diana Gabaldon.

Michelle Jenner en 'El secreto del orfebre'.
Michelle Jenner en 'El secreto del orfebre'. (Warner Bros.)

La película, escrita y dirigida por Olga Osorio, destaca tanto por su ambientación como por sus interpretaciones. Además, tiene como base la novela de Elia Barceló, para muchos una pequeña joya literaria. Barceló es una de las escritoras más versátiles de la literatura española actual. Considerada como una de las pioneras de la narrativa de fantasía y ciencia ficción en habla hispana, es, a su vez, doctora en Literatura y ha recibido todo tipo de reconocimientos por sus obras, incluyendo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2020.

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