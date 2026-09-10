España

Bertín Osborne se sincera sobre los amores de su vida: “Sandra fue mi amor de juventud. Yo me moría por ella y por eso me casé con ella”

El cantante se ha confesado en una reveladora entrevista en ‘Y ahora Sonsoles’

Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).
Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).
Guardar
Bertín Osborne vuelve a sonreír después de unos meses especialmente complicados. El cantante ha reaparecido este miércoles en Y ahora Sonsoles para hablar abiertamente del bache de salud que le obligó a cancelar varios conciertos y a apartarse temporalmente de los escenarios. Lejos de restarle importancia a lo ocurrido, el artista ha reconocido que las últimas semanas han sido mucho más difíciles de lo que podía percibirse desde fuera. Ha sufrido dos neumonías en apenas cuatro meses y ha necesitado tiempo para recuperar unas fuerzas que, poco a poco, vuelven a acompañarle.

Su regreso llega, además, acompañado de una nueva oportunidad para aclarar unas declaraciones sobre el amor que provocaron malestar, especialmente en Fabiola Martínez, su segunda mujer. Durante la conversación con Sonsoles Ónega, Bertín ha querido explicar qué quiso decir entonces y ha aprovechado para recordar tanto a Fabiola como a Sandra Domecq, la madre de sus tres hijas y su primer gran amor.

PUBLICIDAD

“Probablemente no me expliqué bien. Para mí, estar enamorado y sentirse enamorado son dos conceptos distintos. Cuando dices estar enamorado, para mí es una cosa rotunda, contundente, y el estar enamorado no lo puedes medir”, ha explicado.

El artista ha insistido en que sí ha vivido el amor intensamente y ha recurrido precisamente a sus dos matrimonios para demostrarlo. “Yo sí me he sentido enamorado, me he sentido enamorado hasta las patas. Yo no me he casado dos veces porque sea gilipollas”, ha señalado entre risas. “Si me he casado es porque me sentía enamorado”.

Al recordar sus relaciones, Bertín ha reservado un espacio especialmente emotivo para Sandra Domecq, fallecida en 2004. Se casaron en 1977, cuando ambos eran muy jóvenes, y juntos formaron una familia. Para el cantante, ella continúa ocupando un lugar fundamental en su historia personal.

PUBLICIDAD

“Sandra fue mi amor de juventud. Era la tía más cachonda y divertida, una loca maravillosa. Yo me moría por ella y por eso me casé con ella”, ha recordado. También ha reflexionado sobre el hecho de haber contraído matrimonio con solo 21 años. En su opinión, de haber esperado hasta tener más experiencia, probablemente su historia habría sido diferente.

Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).
Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

La enfermedad de Sandra fue, según ha contado, uno de los momentos más dolorosos de su vida. Bertín ha reconocido que todavía le resulta complicado hablar de ella y ha recordado con emoción que sabía que estaba perdiendo “al amor de mi vida”. Pese a la separación, ambos conservaron una estrecha amistad hasta el final.

Fabiola, una mujer a la que todavía echa de menos

Sus palabras también han servido para reivindicar el profundo cariño que siente por Fabiola Martínez: “A mí nadie me obligó a casarme con Fabiola. Me casé con ella porque me sentía, como dicen en Venezuela, hundido. Fabiola es una mujer bestial, inteligente, honesta, responsable, una pareja maravillosa”.

Bertín ha dejado claro que no existe enfrentamiento entre ambos y que continúa valorando enormemente a quien fue su mujer durante más de una década: “La faceta de vivir con Fabiola era fantástica. Se rompió porque las circunstancias de la vida son las que son y porque yo soy completamente distinto en la mayoría de las cosas”. Además, ha sorprendido al confesar que todavía siente su ausencia: “La echo de menos. La veo mucho, pero la echo de menos”.

Sobre la ruptura, el cantante ha asumido parte de la responsabilidad y ha reconocido que su manera de vivir puede resultar complicada para una pareja. “Soy muy complicado para convivir”, ha admitido. “Yo soy más básico que un mechero. Me gustan las cosas normales, no salgo por las noches, a las diez estoy acostado, me levanto a las seis de la mañana y me gusta el campo. Estoy limpiando moñigas por las mañanas”, ha admitido.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Martí, arquitecto, reflexiona sobre el uso del agua en las urbanizaciones: “Quizá la próxima sequía ya ha empezado”

Algunos edificios ya han comenzado a incluir infraestructuras que permitan tratar y reutilizar este recurso

Jordi Martí, arquitecto, reflexiona sobre el uso del agua en las urbanizaciones: “Quizá la próxima sequía ya ha empezado”

Francisco Vizcaíno, dermatólogo: “Sigo escuchando estos tres mitos sobre la caída de pelo”

Un repunte tras el periodo estival puede alarmar, pero recomienda fijarse en si hay pérdida progresiva de densidad y consultar si es muy abundante

Francisco Vizcaíno, dermatólogo: “Sigo escuchando estos tres mitos sobre la caída de pelo”

El truco de los hoteles para evitar la humedad en habitaciones vacías que puedes aplicar en casa: sólo necesitas 10 minutos

Con este protocolo hotelero se pueden evitar la condensación y prevenir el moho en casa de manera económica

El truco de los hoteles para evitar la humedad en habitaciones vacías que puedes aplicar en casa: sólo necesitas 10 minutos

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

Estados Unidos, España y Marruecos trataron el asunto antes de que comenzaran a llegar civiles al territorio. Tras intentar frenarla por las vías diplomáticas, el régimen español optó por retirarse

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La Policía Nacional detuvo en Chamartín a José Trinidad Márquez, conocido como el “Camaleón Criollo”, cuando intentaba obtener 120.000 euros con documentación falsa

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

ECONOMÍA

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”