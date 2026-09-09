España

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada”

Las trabajadoras de este sector ampliamente feminizado continúan en huelga indefinida y exigen salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa

Las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en una concentración en Sol. (Kiko Huesca/EFE)
Las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en una concentración en Sol. (Kiko Huesca/EFE)
Guardar

El curso escolar ya ha comenzado, y con él han continuado las protestas de las trabajadoras de las escuelas infantiles. Las educadoras de la etapa de 0 a 3 años afrontan la vuelta al colegio tras meses de movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales como salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”.

En la Comunidad de Madrid, las educadoras mantienen desde el 7 de abril una huelga indefinida y denuncian que las políticas del Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, “perjudican a la infancia” y agravan la precariedad de un sector mayoritariamente feminizado. La falta de soluciones por parte de la administración regional ha provocado que, tras el verano, “sigan en la lucha”, como enfatiza Amparo, una educadora de la Comunidad de Madrid que estaba pernoctando en la Puerta del Sol. Además, reconoce con resignación a Infobae que ninguna institución responsable les hace caso: “No se sientan, no quieren saber nada, y tampoco presionan a la patronal para que podamos tener un salario digno, adecuado a nuestra responsabilidad y al trabajo que hacemos”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles valora positivamente la propuesta realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para modificar un real decreto y así reducir el número de alumnos por docente en el primer ciclo de Infantil, de forma que contempla un máximo de cuatro niños por profesional en las aulas de 0 a 1 año, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años. Pero el colectivo advierte, no obstante, que el alcance de la medida dependerá de que las comunidades autónomas la apliquen, ya que son las encargadas de desarrollar la norma en sus respectivos territorios. Esa bajada de ratios, aclaran, lleva implícita la incorporación obligatoria de la pareja educativa. “Sin una ratio digna no tiene ningún tipo de sentido. No son objetos, sino personas a educar”, admite Sol Dueñas a Infobae, otra de las educadoras infantiles y madre de 42 años que ha hecho noche en el Km 0 de Madrid.

Cabe recordar que las escuelas infantiles de titularidad pública no siempre están gestionadas de forma directa por las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Un alto porcentaje están externalizadas y, por tanto, son empresas privadas las que contratan al personal y las que organizan el proyecto educativo.

PUBLICIDAD

Una noche en Sol para visibilizar la huelga

La pernoctación en la Puerta del Sol, que durará hasta el jueves a las 12.00 horas, busca llevar la protesta a uno de los puntos con mayor tránsito de Madrid. “Es más visual, es una manera también de concienciar a la gente, a la sociedad, de la importancia de la educación infantil”, explica Amparo. Allí, junto a ella, otras tantas educadoras se agrupan con carteles reivindicativos, sillas plegables, esterillas para pasar la noche y elementos para hacer frente a las altas temperaturas que todavía afectan a la capital. Amparo sostiene que, después de cinco meses de huelga, dormir en el kilómetro cero permite mostrar a todo el mundo “las condiciones en las que se trabaja en educación infantil en las escuelas de la Comunidad de Madrid”.

“Reivindicamos esa bajada de ratio, una mejora salarial y una mejora en todas las condiciones de la educación infantil”, apunta la educadora. Pero para ello, el primer paso es “negociar con la Consejería y la Comunidad de Madrid, que son las que tienen competencias para ello”, aunque parece que el Gobierno de Ayuso mira para otro lado. Sin embargo, Amparo mantiene la esperanza. “Esperemos que tengan la dignidad de sentarse pronto y de poner fin a esta huelga”, declara desesperanzada.

“Esperemos que poco”, responde Amparo al ser preguntada por la duración del conflicto. “Llevamos mucho tiempo luchando, estamos cansadas, pero hemos tomado fuerzas en verano y vamos a ir a tope”. Si no hay acuerdo, anticipa que continuarán: “Seguir y seguir. Seguir en la lucha”. Y, además, recuerda que esta no es sólo una reivindicación de los profesionales. “La educación infantil merece unas condiciones dignas, tanto por los niños como por las familias y las educadoras”, confiesa.

(Noticia en elaboración)

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaMadridComunidad de MadridHuelgasEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 9 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 9 de septiembre

Leonor, la gran ausente de las herederas europeas en el funeral de Harald V: todos los motivos por los que la princesa de Asturias no está con los reyes en Oslo

La representación española está encabezada por Felipe VI y Letizia, acompañados de la reina Sofía

Leonor, la gran ausente de las herederas europeas en el funeral de Harald V: todos los motivos por los que la princesa de Asturias no está con los reyes en Oslo

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El Gobierno aprobó el proyecto en 2025, pero el grupo socialista evita activar su votación ante el rechazo de Junts y PP

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Las carpas se instalan para albergar a unos 1.000 migrantes. La semana pasada se adjudicó el contrato para instalar árboles, guirnaldas, microluces, cableados por toda la instalación

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

El último boletín del Banco de España muestra cómo ha sido la evolución del desempleo juvenil desde 2020 hasta hoy

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

ECONOMÍA

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas