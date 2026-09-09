El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Varios profesionales de la salud, pacientes y familiares avanzan por un pasillo iluminado de un hospital. (Montaje Infobae)

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El gasto autonómico en conciertos sanitarios ha aumentado un 48,1% en la última década a nivel estatal, un crecimiento que sitúa el debate sobre el papel de la gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el centro de la discusión sobre la sostenibilidad del modelo público, según señala el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación de Pensionistas de CCOO.

Cataluña concentra el mayor porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos con entidades privadas de toda España, con un 21,6% del total. La cifra casi triplica la media estatal, situada en el 8,5%, y coloca a la región catalana muy por delante del resto de comunidades autónomas en cuanto a este indicador. El análisis del sindicato atribuye esta situación a la configuración histórica del sistema sanitario catalán, construido sobre una red de fundaciones y consorcios con entidades privadas que se remonta a hace varias décadas.

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Por detrás de Cataluña se ubica la Comunidad de Madrid, que destina el 12,2% de su gasto sanitario a conciertos con la privada. El documento identifica una relación entre el peso de la atención hospitalaria especializada y el recurso a la concertación privada: Cataluña dedica el 64,6% de su gasto sanitario a servicios hospitalarios y especializados, mientras que Madrid llega al 67,9%, la proporción más alta de toda España en este apartado.

Esta correlación sugiere que las comunidades con mayor volumen de gasto en atención especializada tienden también a externalizar en mayor medida esa atención hacia proveedores privados.

El reverso del mapa, comunidades con menor peso de la privada concertada

Frente al modelo catalán y madrileño, otras regiones destinan una proporción mucho menor de su presupuesto sanitario a la privada concertada, lo que se traduce también en una distribución del gasto muy dispar según el territorio. El informe destaca que comunidades como La Rioja, Andalucía y Extremadura destinan más del 15% de su gasto sanitario a Atención Primaria, mientras que Aragón y Madrid se quedan por debajo del 12% en ese mismo capítulo.

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En términos de esfuerzo presupuestario global, Extremadura encabeza la inversión sanitaria en relación con su riqueza regional, con cerca del 9% de su producto interior bruto (PIB) destinado a sanidad. Madrid, en el extremo opuesto, apenas alcanza el 4%, por debajo de la media estatal del 6% y a 1,4 puntos de distancia de Islas Baleares, la penúltima comunidad en este indicador. El gasto por habitante confirma esa brecha: la media nacional se sitúa en 1.958 euros por persona, frente a los 1.779 euros de Madrid y los 1.658 euros de Andalucía, las dos comunidades con menor inversión sanitaria por habitante del país.

Las listas de espera no reflejan una ventaja del modelo concertado

Los datos sobre listas de espera del propio Observatorio cuestionan que un mayor peso de los conciertos privados se traduzca en una mejor gestión de los tiempos de atención. Cataluña presenta la tasa más alta de lista de espera quirúrgica de España, junto con Cantabria, con 25,4 pacientes por cada mil habitantes, muy por encima de la media estatal de 16,5 por mil registrada en 2025.

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Porcentaje de gasto en conciertos por CCAA, 2024. (CCOO)

Madrid, por su parte, encabeza las listas de espera para consultas externas con 112,1 pacientes por cada mil habitantes, la cifra más elevada del país y muy superior a la media nacional de 84,4 por mil. El informe recuerda que la tasa de espera para consultas ha aumentado un 87,1% a nivel estatal en la última década, con incrementos especialmente pronunciados en Andalucía (289,9%) y en la propia Madrid (166,5%) desde 2012.

Un déficit de recursos que convive con la concertación privada

El documento de CCOO señala que el recurso a la privada concertada coexiste, en algunas comunidades, con serios déficits de personal en la sanidad pública, particularmente en Atención Primaria. Madrid presenta una de las ratios más bajas de personal de enfermería en este nivel asistencial, con 0,5 profesionales por cada mil personas asignadas, frente a comunidades como Canarias, que alcanza 1,1.

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En cuanto a infraestructura hospitalaria, Cataluña sí figura a la cabeza en disponibilidad de camas, con 3,7 por cada mil habitantes, la cifra más alta del país, lo que el informe vincula a la particularidad de su sistema sanitario, construido sobre la colaboración con la red de centros privados y concertados.

La recomendación del informe, elevar el gasto y reforzar la primaria

El Observatorio concluye que el gasto sanitario público debería aumentar del 6,7% actual del PIB hasta el 7,5%, y reclama destinar el 25% de esa partida a Atención Primaria, frente al 13,9% que se le dedica en la actualidad de media en el conjunto de España. Igualmente, el documento advierte de que las deficiencias en la gestión de las listas de espera “no debería ser la excusa” para destinar una proporción elevada del presupuesto sanitario regional a los conciertos con servicios privados.

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