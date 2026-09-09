España

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 9 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 9 de septiembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Zaragoza.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26.3 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 26%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 31.5 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 14.6 grados, mientras que la nubosidad del 2%, mientras que las ráfagas de viento serán de 25.9 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada

Las trabajadoras de este sector ampliamente feminizado continúan en huelga indefinida y exigen salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Las carpas se instalan para albergar a unos 1.000 migrantes. La semana pasada se adjudicó el contrato para instalar árboles, guirnaldas, microluces, cableados por toda la instalación

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El Gobierno aprobó el proyecto en 2025, pero el grupo socialista evita activar su votación ante el rechazo de Junts y PP

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

El último boletín del Banco de España muestra cómo ha sido la evolución del desempleo juvenil desde 2020 hasta hoy

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Los discursos antiinmigración ganan peso en España y agrandan la brecha del “ellos y nosotros”: “El problema es convertir al migrante en un culpable fácil”

Mientras PP y Vox endurecen su discurso tras la crisis de Ceuta, especialistas en migraciones alertan de que los mensajes de odio y la presentación de los extranjeros como una amenaza colectiva alimentan el miedo, normalizan la xenofobia y deterioran la convivencia

Los discursos antiinmigración ganan peso en España y agrandan la brecha del “ellos y nosotros”: “El problema es convertir al migrante en un culpable fácil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

ECONOMÍA

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas