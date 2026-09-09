España

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Las carpas se instalan para albergar a unos 1.000 migrantes. La semana pasada se adjudicó el contrato para instalar árboles, guirnaldas, microluces, cableados por toda la instalación

Adornos navideños colocados otros años en el Puerto de Ceuta
Adornos navideños colocados otros años en el Puerto de Ceuta. (Infobae)
Guardar

El puerto de Ceuta se va a convertir en el epicentro mediático en la nueva fase de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. El Gobierno central ha tomado el control de las instalaciones para permitir la utilización de 16.000 metros cuadrados de dominio público en el muelle de Poniente para empezar a habilitar carpas de acogida y asistencias de unas 1.000 personas. La decisión fue tomada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la negativa del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo que votó en contra de la instalación de las carpas y tiendas de campaña.

Han sido semanas convulsas. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, no quería realojar a los migrantes que deambulan por la ciudad en el puerto porque considera que es “una infraestructura crítica”. Al final se impuso el criterio del Gobierno central, que cree que en el puerto estos migrantes van a estar más controlados mientras se decide su expulsión o acogida (en función de su situación jurídica). El puerto, no obstante, sigue con su día a día. Este pasado 4 de septiembre, la Autoridad Portuaria de Ceuta, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, adjudicó un contrato para instalar los adornos que se colocarán estas Navidades en el puerto.

PUBLICIDAD

El contrato tiene un valor de 114.000 euros porque la empresa que ha ganado la licitación, Ilutrec Electricistas SL, se encargará de llenar “árboles, guirnaldas, microluces, cableados, protecciones y demás elementos decorativos auxiliares” durante los próximos cuatro años, con tres posibles prórrogas que llegarían hasta el año 2031. No solo en la terminal marítima, también en las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Ceuta, otros edificios del complejo, las columnas de alumbrado público en la avenida de Don Juan de Borbón, y en rotondas, jardineras y accesos del muelle España.

Migrantes en la ciudad de Ceuta
Migrantes en la ciudad de Ceuta

Los trabajos consistirán en una propuesta de distribución ornamental y, cuando proceda, de fotomontajes o croquis de implantación. También del transporte, montaje, conexión, fijación, pruebas y puesta en servicio de los elementos decorativos, de su mantenimiento operativo durante la campaña navideña, limitado a la reparación funcional, recolocación o sustitución puntual de componentes defectuosos y atención a avisos por averías. Y cuando acaben las fiestas, del desmontaje, transporte, embalaje, protección y almacenamiento final de los elementos al término de la campaña.

PUBLICIDAD

Un diseñador para interiores

Para la decoración de interiores, la Autoridad Portuaria de Ceuta exige a la empresa adjudicataria “la colaboración y asesoramiento de un diseñador/a que ejecutará el montaje de los ornamentos que pertenezcan al interior de las edificaciones, tales como la nueva terminal marítima y las oficinas centrales”. En total serán nueve personas las que formen parte del equipo que participará en este proyecto de instalación de adornos.

El puerto está controlado por la ciudad de Ceuta. Su consejo de administración (11 consejeros nombrados por Ceuta y 4 por el Gobierno central) votó en contra de ubicar allí a los migrantes, algo que en principio estaba pactado y que es importante para la estrategia de resolución del problema ceutí, ya que se habían descartado otras ubicaciones para realojar a los migrantes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no tuvo más remedio que firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la ley de puertos para tomar el control y autorizar al Ministerio de Inclusión a instalar las carpas. Algo muy similar a lo que se hizo en Canarias con la crisis del hantavirus, donde también hubo oposición del Gobierno canario.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaNavidadCeutaContratos PúblicosEspaña NacionalEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada

Las trabajadoras de este sector ampliamente feminizado continúan en huelga indefinida y exigen salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El Gobierno aprobó el proyecto en 2025, pero el grupo socialista evita activar su votación ante el rechazo de Junts y PP

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

El último boletín del Banco de España muestra cómo ha sido la evolución del desempleo juvenil desde 2020 hasta hoy

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Los discursos antiinmigración ganan peso en España y agrandan la brecha del “ellos y nosotros”: “El problema es convertir al migrante en un culpable fácil”

Mientras PP y Vox endurecen su discurso tras la crisis de Ceuta, especialistas en migraciones alertan de que los mensajes de odio y la presentación de los extranjeros como una amenaza colectiva alimentan el miedo, normalizan la xenofobia y deterioran la convivencia

Los discursos antiinmigración ganan peso en España y agrandan la brecha del “ellos y nosotros”: “El problema es convertir al migrante en un culpable fácil”

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

La comunidad autónoma casi triplica la media nacional, situada en el 8,5%, mientras Madrid ocupa el segundo lugar con un 12,2% de su gasto sanitario destinado a la privada concertada

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

ECONOMÍA

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas