España

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

El comunicador gallego deja ‘La Brújula’ tras tres temporadas y asume el tramo informativo de ‘Más de uno’, después de casi una década como colaborador

Rafa Latorre comenzó su trayectoria profesional en Diario de Pontevedra.
Rafa Latorre asume el tramo informativo de Más de uno en Onda Cero. (Atresmedia)
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Rafa Latorre se ha convertido en el nuevo rostro de la primera franja de ‘Más de uno’ en Onda Cero y este lunes 7 de septiembre ha estrenado además la temporada de El Hormiguero junto a Carlos Alsina, un salto que lo sitúa en el primer plano tras más de 20 años de carrera y una vida privada mantenida hasta ahora en un segundo plano.

El periodista gallego, nacido en Pontevedra el 26 de junio de 1981, ha asumido el tramo de 7.00 a 10.00 de la mañana de ‘Más de uno’ después de haber dirigido ‘La Brújula’ desde septiembre de 2022 y tras casi una década vinculado al espacio matinal de Alsina en la cadena de Atresmedia.

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El relevo se produce después de que Carlos Alsina decidiera apartarse del tramo más informativo del programa. El puesto que Latorre ha dejado en el espacio nocturno lo ocupa ahora Marta García Aller, con quien ya coincidió en la sección ‘La España que madruga’.

De la prensa local a la radio nacional

En la visita de ambos periodistas a El Hormiguero, Alsina explicó el motivo de ese cambio: “Simplemente me he cansado de tener que dedicar demasiadas horas del día a pensar qué digo mañana sobre lo que ha ocurrido en la actualidad política de hoy (…) Es un cansancio mío, no es asco”. Latorre resumió su nueva situación con otra idea: “Hasta la temporada pasada estaba trasnochando en ‘La Brújula’, me encontraba fantásticamente, muy divertido, vivía bien y no veía ninguna necesidad para el cambio”.

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La carrera de Latorre empezó en Diario de Pontevedra, donde fue becario, y continuó en la COPE junto a José Miguel Azpiroz. Después dio el salto a Punto Radio, donde ejerció como jefe de Sociedad, jefe de Internacional y corresponsal diplomático en los informativos, además de llegar a subdirector de ‘Protagonistas’ con Félix Madero y Luis del Olmo en 2009, cuando todavía no había cumplido los 30 años.

Latorre fue director de Contenidos del canal Non Stop People de Movistar+. También ha trabajado como subdirector del diario digital ZoomNews y en los últimos años ha firmado columnas en El Español y en El Mundo, donde mantiene desde septiembre de 2017 la columna ‘Correr la Milla’.

Rafa Latorre en su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Rafa Latorre en su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Su vínculo con Onda Cero comenzó en 2015 como colaborador de ‘Más de uno’. Allí participó en el resumen diario de prensa y en el bloque ‘La España que madruga’ antes de ponerse al frente de ‘La Brújula’ en sustitución de Juan Ramón Lucas, una etapa por la que obtuvo la Antena de Oro 2025 en la categoría de Radio.

En una entrevista con El Mundo explicó que su primera inclinación no fue el periodismo, sino la literatura: “No tuve vocación de periodista, quería hacer literatura, pero como esa carrera no existía, opté por Filosofía y Letras”. Después, por consejo de su madre, se decantó por Periodismo porque así “quizá encontraría trabajo”.

El propio periodista ha contado que tardó ocho años en terminar la licenciatura. Además, compaginó los estudios con sus primeros trabajos y llegó a aparcar la carrera mientras avanzaba en la radio, aunque su madre siguió insistiendo hasta que acabó todas las asignaturas.

Sus raíces familiares

Buena parte del perfil personal de Latorre arranca en Pontevedra, donde nació y creció en una familia muy vinculada a la medicina. Su abuelo, conocido como Pope, fue médico de la Marina, estuvo embarcado en el Elcano y fundó el Sanatorio Santa Rita, un centro en cuya sexta planta vivió la familia y donde nació el propio periodista.

Ese entorno marcó su relación con la muerte, como él mismo relató en El Mundo: “He tenido una relación muy natural con la muerte; en casa siempre se hablaba de la muerte”. En esa misma entrevista recordaba también las muertes de su bisabuela, de su abuelo Pope y de su abuela materna dentro del ámbito doméstico.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La tradición sanitaria familiar alcanza también a su padre, médico; a su madre, ATS; y a su hermana, fisioterapeuta. Latorre no siguió ese camino y acabó orientando su carrera hacia los medios, aunque esa procedencia familiar sigue apareciendo como uno de los rasgos más definidos de su biografía pública. En el plano personal destaca la discreción. Se sabe que está casado con la periodista Marian Viñas, a quien dedicó su libro Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, y que la pareja tiene una hija en común.

Sobre esa faceta doméstica el periodista dejó otra confesión sobre la paternidad: “Tengo una hija pequeña y quiero conocerla, ya no siento esa tranquilidad de espíritu que sentía antes porque al final ser padre es tener miedo”. En la misma entrevista también explicaba que su mujer es creyente y que esa convivencia le ha reconciliado con tradiciones como casarse por la iglesia o bautizar a su hija.

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