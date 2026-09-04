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Los mejores estrenos de la semana en cines: del thriller de Enric Auquer como Mosso d’Esquadra en ‘Cronos’ al terror de ‘Dulce sabor a muerte’

Títulos nacionales, animación queer o un drama rural que plantea muchas preguntas son algunas de las novedades en cartelera

Los estrenos más destacados de la semana que abre septiembre.
Los estrenos más destacados de la semana que abre septiembre.
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El mes de septiembre apenas acaba de arrancar y atrás quedan esos taquillazos veraniegos. Algunos de ellos pueden seguir coleando, como La Odisea o Spider-Man: Brand New Day, pero también es momento de pasar página y tomar de vuelta la rutina con una nueva oleada de películas.

Esta semana el protagonismo vuelve a ser español después de El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, pues nuevos títulos de nuestra cinematografía aterrizan en cartelera. El thriller Cronos sobre los atentados de las Ramblas con Enric Auquer como protagonista o el drama rural Enjambre son algunos de ellos, pero también hay hueco para la animación con un toque queer o para el terror más divertido de la mano de Eli Roth y su Dulce sabor a muerte.

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Cronos

Enric Auquer en 'Cronos'
Enric Auquer en 'Cronos'

El 17 de agosto de 2017, tras el famoso atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona, la policía activado el llamado protocolo CRONOS. El actor Enric Auquer se encarga de dar vida a uno de los Mossos D’Esquadra presentes en dicha operación, que transcurrió durante cuatro días y dejó no pocos afectados fruto de la ira, impotencia y frustración acumulados.

Enjambre

Pablo Molinero en 'Enjambre'
Pablo Molinero en 'Enjambre'

Una de las películas más ambiciosas que ha alumbrado el cine español en los últimos años, Enjambre narra la historia de Lluc (Pablo Molinero), un hombre que busca huir de su traumático pasado insertándose en la autogestionada comunidad de Malpàs. Allí descubre una nueva familia y encuentra una nueva identidad con la que sentirse útil de nuevo, pero poco a poco también va entendiendo qué se esconde detrás de esa aparente felicidad de vida en comunidad alejada del resto de la sociedad.

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Jim Queen

Muchos de los clichés de la comunidad gay son objeto de burla en 'Jim Queen', como la cultura del gimnasio (Elastica)
Muchos de los clichés de la comunidad gay son objeto de burla en 'Jim Queen', como la cultura del gimnasio (Elastica)

En el corazón de la noche parisina, Jim domina Gym Queens, una comunidad digital donde el deseo, el cuerpo y la popularidad definen el estatus. Pero su vida cambia cuando contrae Heterosis, un virus que transforma a los hombres homosexuales en heterosexuales y amenaza con vaciar la escena gay de la ciudad. Sin aliados ni prestigio, Jim solo cuenta con Lucien, un joven tímido y virgen que decide acompañarlo. Ambos atraviesan el Marais para encontrar al enigmático doctor Ragoult, cuya posible cura puede devolverle a Jim aquello que perdió y frenar una epidemia que pone en riesgo a toda una comunidad.

Black Box: Vuelo 298

Imagen de 'Black Box: Vuelo 298'
Imagen de 'Black Box: Vuelo 298'

Remake del cortometraje Vessel (2012), dirigido por Clark Baker, la película sigue al vuelo 298 durante su trayecto de Nueva Orleans a Seattle. El avión se estrella en circunstancias desconocidas y deja tras de sí un misterio que desconcierta a los investigadores. La aparición de unas grabaciones entre los restos permite reconstruir parte de lo ocurrido a bordo. Los testimonios revelan que los pasajeros enfrentaron una experiencia sobrenatural que escapa a toda explicación racional.

Dulce sabor a muerte

El Heladero: Dulce Sabor a Muerte (Captura de tráiler oficial)
El Heladero: Dulce Sabor a Muerte (Captura de tráiler oficial)

El director Eli Roth, que un día se considerase discípulo del mismísimo Quentin Tarantino, regresa a su género predilecto, el terror, con esta sangrienta Dulce sabor a muerte que no ha estado exenta de polémica por su uso de inteligencia artificial. Un apacible verano en un pueblo turístico se transforma en una amenaza para sus habitantes cuando los niños empiezan a atacar a los adultos. Una maldición vinculada a los helados que consumen despierta en ellos una violencia incontrolable. Solo tres menores permanecen fuera de los efectos de la extraña infección. Mientras el pueblo cae en el caos, deberán escapar de sus compañeros e intentar encontrar una forma de salvar a los adultos.

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