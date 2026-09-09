La tristeza de la reina Sonia en el funeral de Harald V de Noruega: el último adiós con Mette-Marit como gran apoyo

La reina Sonia se despide Harald. (Grosby Group)

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La reina Sonia despide a Harald V en la Catedral de Oslo, donde siguió en coche el cortejo fúnebre del monarca fallecido. A sus 89 años y con recientes problemas de corazón, la viuda recorrió el trayecto acompañada por la reina Mette-Marit, mientras el resto de la familia caminaba detrás del féretro.

La reina Sonia afrontó el funeral del rey Harald V tras casi 58 años de matrimonio, una relación que combinó obligaciones de la Corona, vida familiar, viajes y una afición compartida por la navegación. El rey murió un día antes de que ambos cumplieran un nuevo aniversario de bodas.

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La despedida reunió a la familia real noruega en un momento de transición. Haakon asumió como nuevo rey y avanzó a pie junto a la princesa heredera Ingrid y los príncipes Sverre y Marta Luisa, mientras Sonia y Mette-Marit permanecieron juntas dentro del vehículo que acompañó la procesión.

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La llegada de Sonia a la Catedral de Oslo dejó una de las imágenes centrales de la jornada. La reina viuda acudió al templo junto a su hijo, Haakon, quien ya ocupa el trono tras la muerte de Harald V.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

El cortejo tuvo recorridos distintos para los miembros de la familia. Haakon caminó detrás del féretro junto a Ingrid, Sverre y Marta Luisa. Sonia, en cambio, siguió el trayecto en coche debido a su edad y a sus recientes complicaciones de salud.

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A su lado estuvo la reina Mette-Marit, que también se encuentra en recuperación tras un trasplante de pulmón. La presencia de Mette-Marit ofreció compañía a Sonia durante una jornada marcada por la muerte de quien había sido su esposo durante casi seis décadas.

El vínculo que llevó a Sonia a la Catedral de Oslo

La historia de Harald y Sonia comenzó lejos del ceremonial de la corte. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de vela en Hanko, aunque su relación tomó otra dimensión en el verano de 1959.

La reina Sonia junto a su familia. (Grosby Group)

Un amigo en común los reunió en una fiesta cerca del Castillo de Oslo. A partir de ese encuentro, mantuvieron una relación discreta durante dos años y medio, con la ayuda de un grupo de amistades que protegió su intimidad.

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En 1968, el rey Olav concedió su consentimiento para la boda. Harald y Sonia se casaron en la Catedral de Oslo, el mismo templo al que la reina viuda ha acudido para despedir al monarca con quien compartió casi 58 años de matrimonio.