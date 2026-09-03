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Danny Boyle inaugura el Festival de Venecia con un thriller periodístico sobre el creador de la prensa sensacionalista, Robert Murdoch

La película ‘Ink’ está protagonizada por Guy Pearce, Jack O’Donnell y Claire Foy y nos sumerge en los años de creación de un modelo de publicaciones que se ha heredado con el ‘clickbait’ en la actualidad

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, película de Netflix que ha inaugurado la Mostra de Venecia.
Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, película de Netflix que ha inaugurado la Mostra de Venecia sobre el tabloide 'The Sun'. Cr. Anthony Dickenson © 2026.
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La Mostra de Venecia se ha inaugurado con la película Ink, un retrato del nacimiento del tabloide moderno que conecta la compra de The Sun en 1969 con el ecosistema mediático actual, marcado por el sensacionalismo, la polarización y la lógica del clic.

La cinta, dirigida por Danny Boyle, ha sido la primera que se ha presentado en la competición oficial de las 21 que aspiran al León de Oro. Su estreno mundial en la Sala Grande ha terminado con cuatro minutos de ovación en pie, antes de que un hombre no identificado sufriera una urgencia médica en la parte delantera del patio de butacas.

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Guy Pearce interpreta a Rupert Murdoch, Jack O’Connell da vida al editor Larry Lamb y Claire Foy encarna a Jules Davies en un filme ambientado en 1969. El argumento sigue la adquisición de un The Sun en dificultades y la contratación de Lamb para reconvertirlo en un tabloide popular capaz de desbancar al Daily Mirror.

Del periodismo serio al periodismo basura

Boyle y el guionista James Graham sitúan en ese giro editorial el arranque de una forma de periodismo basada en el sexo, la celebridad, el crimen y la apelación a los impulsos más bajos del lector, una fórmula que acabaría convirtiendo al diario en el periódico más vendido del Reino Unido.

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La película presenta la transformación del diario como una victoria empresarial y, al mismo tiempo, como una pérdida de humanidad. O’Connell se convertiría en el gran motor del filme, en el papel de un Lamb ambicioso, competitivo y dispuesto a empujar los límites éticos con tal de ganar lectores.

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, que acaba de presentarse en el Festival de Venecia
Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, que acaba de presentarse en el Festival de Venecia

Ese modelo editorial se concreta en decisiones muy precisas: cotilleo, deporte, sexo, historias humanas y hasta el tiempo en la página dos. Las críticas subrayan que la película recoge incluso la introducción de mujeres en topless en la página tres, una medida con la que Lamb irritó al Press Council y a la Iglesia de Inglaterra.

La figura de Claire Foy ocupa un lugar central en esa mutación. La actriz ha explicado que sumergirse en el periodismo sensacionalista de los años sesenta le resultó “realmente embriagador” porque quienes trabajaban allí “tenían el poder en la punta de los dedos” y sabían que lo que escribieran sería lo que la gente leería y creería.

Una película de una gran ambigüedad moral

Boyle ha insistido ante la prensa en que evitó “convertir en un monstruo” a Murdoch. Así, el director defendió que el magnate representó entonces “una bocanada de aire fresco” en una sociedad británica rígida y que le interesaba que el público se sintiera cómplice del atractivo inicial de esa ruptura del orden establecido.

Esa ambigüedad moral aparece también en las reseñas. Variety sostiene que el filme no absuelve a Murdoch, pero sí lo muestra a ratos como una conciencia seca y cautelosa frente a los excesos de Lamb; IndieWire, en cambio, ve en esa lectura una parábola política menos sutil, rematada por un montaje final que enlaza aquel origen con Fox News, Facebook, Donald Trump y Elon Musk.

Danny Boyle junto a Guy Pearce, Jack O'Connell y Claire Foy, protagonistas de 'Ink', película de apertura de la Mostra de Venecia. REUTERS/Yara Nardi
Danny Boyle junto a Guy Pearce, Jack O'Connell y Claire Foy, protagonistas de 'Ink', película de apertura de la Mostra de Venecia. REUTERS/Yara Nardi

El episodio que concentra la dimensión más oscura del relato es el secuestro de la esposa de un colaborador de Murdoch. Se trata de Muriel Freda McKay, raptada por delincuentes que la confundieron con la mujer del empresario australiano, mientras que la película muestra cómo Lamb convierte esa tragedia cercana en material de portada pese a las advertencias policiales.

Para Variety, ahí es donde el método del tabloide deja de ser una travesura comercial y revela su coste real. La crítica resume el dilema en una pregunta que atraviesa toda la película: si una victoria puede seguir siéndolo cuando exige vaciar de escrúpulos al periódico y al hombre que lo dirige.

Danny Boyle a ritmo de thriller

El despliegue formal de Boyle también ha concentrado buena parte de la atención. IndieWire habla de ángulos holandeses, zooms bruscos y un ritmo de thriller; Variety añade que la fotografía de Alwin H. Küchler pasa del blanco y negro granulado al color dorado y que el montaje de Fin Oates y la música de Daniel Pemberton empujan la historia con una energía casi industrial.

La película adapta la obra teatral que James Graham estrenó en 2017 y marca además una novedad en la trayectoria de Boyle: pese a una filmografía que incluye Trainspotting, 28 días después o Slumdog Millionaire, nunca había llevado antes una película a Venecia. El director ha descrito la experiencia en el Lido como su “bautismo”.

Tráiler '28 años después'

Guy Pearce ha contado que recibió una validación indirecta del propio Murdoch a través de su hija Elizabeth: “Papá está muy contento de que le interpretes”. El actor añadió que, en ese momento, el magnate todavía no había visto la película.

Fuera de la proyección de Ink, la ceremonia inaugural dejó otro de los momentos de la noche con el León de Oro honorífico a George Clooney, entregado por Laura Dern. El actor defendió en su discurso que las historias incomodan a quienes comercian con el miedo y afirmó que el cine no detiene guerras ni corrige elecciones, pero sí recuerda que un desconocido nunca es del todo un desconocido.

Netflix estrenará la película en cines seleccionados el 11 de diciembre y la incorporará a su plataforma el 8 de enero de 2027. El palmarés de esta edición de Venecia, decidido por un jurado de siete miembros presidido por Maggie Gyllenhaal, se conocerá en la clausura del 12 de septiembre.

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