España

El calor no tiene prisa por irse: el otoño que comienza en tres semanas será más cálido de lo normal

Entre septiembre y noviembre, la probabilidad de que se superen las temperaturas normales se sitúa entre el 60% y el 70%, sobre todo en el norte y el este, según Aemet

Varias personas pasean en bicicleta por el Parque del Retiro en Madrid durante el otoño. (EFE/Hugo Ortuño)
Varias personas pasean en bicicleta por el Parque del Retiro en Madrid durante el otoño. (EFE/Hugo Ortuño)
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Después de un verano récord en altas temperaturas, tanto en tierra como en el mar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño más cálido de lo habitual en gran parte de España. Entre septiembre y noviembre, la probabilidad de que las temperaturas superen los valores normales se sitúa entre el 60% y el 70%, sobre todo en el norte y el este de la Península, además de Baleares y Canarias. La opción de un trimestre más frío apenas alcanza el 10%.

Hace tan solo unos días, la Aemet confirmaba que el verano de 2026 será el más cálido de la serie histórica en la península. Con cuatro olas de calor y ni una noche por debajo de los 20 grados, los datos provisionales del organismo avanzan un aumento de 2,5 grados en la temperatura promedio de estos últimos meses, tres décimas por encima de lo registrado en 2025.

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Respecto a las lluvias del otoño, la incertidumbre es mayor, ya que existe un 40% de probabilidades de que la estación sea más lluviosa de lo normal en el norte y el este peninsular y en Baleares, frente a un 25% de posibilidades de que sea más seca. En Canarias, en cambio, aumenta la probabilidad de un trimestre seco, hasta el 40%, mientras que la de registrar más precipitaciones se limita al 10%.

“Siempre presentan más incertidumbre las precipitaciones, por la propia naturaleza del fenómeno: en un solo temporal intenso puede llegar a acumularse el promedio total de lluvia de la toda la estación”, explica Aemet.

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Por meses, septiembre podría dejar más lluvia de lo habitual en la vertiente mediterránea. En octubre y noviembre, esa tendencia se trasladaría al noroeste de la Península. Para el suroeste peninsular, en cambio, no hay una señal predominante.

Aemet recuerda que estas previsiones reflejan tendencias para el conjunto del trimestre y no excluyen episodios puntuales. Un otoño más cálido de lo normal no impide la llegada de períodos fríos, aunque estos serían menos frecuentes que los cálidos.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Muertes atribuibles al calor

España ha registrado 5.232 muertes desde el comienzo del periodo estival, la cifra más alta desde que se tienen registros. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), iniciado en el año 2015, calcula un exceso de 8.221 fallecimientos desde el 15 de mayo (periodo estival), de los que la gran mayoría se deben al exceso de las temperaturas.

El impacto más severo se registró en pleno verano. Julio terminó con 2.025 muertes atribuibles a las altas temperaturas, frente a las 1.060 estimadas en el mismo mes de 2025, lo que le ha convertido en el segundo mes de julio más mortal desde que hay registros, tan solo por detrás de 2022 (2.217 defunciones). El máximo, sin embargo, se ha dado este mes de agosto, con 2.147 muertes atribuibles a las temperaturas.

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