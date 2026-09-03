Una mujer es detenida en Ceuta por matar a un joven marroquí en su casa tras discutir con él

Un agente de policía monta guardia mientras niños migrantes hacen cola frente a una comisaría para ser registrados tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

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Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves en Ceuta a una mujer española como presunta autora del homicidio de un joven de nacionalidad marroquí. Según han adelantado a Efe fuentes policiales, la víctima se encontraba dentro del domicilio de la detenida.

Los hechos han ocurrido en la zona de Poblado de Regulares, en la ciudad autónoma. Tras mantener una discusión con el joven, que se encontraba dentro de su vivienda, la mujer habría utilizado un arma blanca, un cuchillo, para acabar con su vida.

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La Policía Nacional ha detenido a la implicada por el presunto delito de homicidio. Por el momento, se desconoce si la víctima, de nacionalidad marroquí, llegó a España tras la entrada masiva de migrantes a finales del mes de julio. Sí han podido confirmar, a través de los testimonios de los vecinos, que se trataba del primo de la arrestada.

Actualmente, los agentes investigan en qué situación se encontraba el joven, que carecía de documentación para una residencia legal en el país. Además, intentarán averiguar las circunstancias de la presencia de la víctima dentro de la casa y los motivos por los que la mujer decidió cometer la agresión con arma blanca.

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*Noticia en ampliación