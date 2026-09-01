Primeras imágenes de la nueva nariz de Lucas González tras su compleja reconstrucción en Turquía

Lucas antes de su cirugía de nariz. (Europa Press)

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Lucas González empieza a dejar atrás uno de los capítulos más complicados de los últimos años. El que fuera integrante de Andy y Lucas ha vuelto a pasar por quirófano para someterse a una compleja reconstrucción nasal y, aunque todavía habrá que esperar varios meses para conocer el resultado definitivo, las primeras imágenes permiten comprobar el importante cambio en su rostro.

El cantante ha sido fotografiado en Turquía junto a su mujer, María José, durante una cena en un restaurante. Las imágenes, emitidas este lunes por Y ahora Sonsoles, fueron tomadas en pleno postoperatorio y muestran a Lucas todavía con las molestias propias de una intervención de esta envergadura. Lleva gasas y presenta congestión, aunque llama especialmente la atención que no tiene hematomas visibles en el rostro.

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A pesar de encontrarse todavía en las primeras fases de recuperación, en las fotografías ya se aprecia un tabique recto, una mayor simetría en los orificios nasales y la reconstrucción del cartílago. El propio Lucas, sin embargo, ha querido poner en contexto estas primeras imágenes y recordar que su nariz todavía está muy inflamada y continuará cambiando durante los próximos meses. “Esa nariz que se ve en la foto está inflamadísima, en el futuro se me verá mucho mejor”, explicó tras conocer que había sido localizado por las cámaras del programa.

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🟠 Primeras imágenes de la nariz de Lucas, tras su nueva operación.



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Una segunda operación después de casi dos años de problemas

Para entender la importancia de esta intervención hay que remontarse a octubre de 2024. Lucas se sometió entonces a una operación para corregir una desviación del tabique que le provocaba problemas respiratorios. El postoperatorio, sin embargo, se complicó y terminó provocando importantes daños en los tejidos y el cartílago de la nariz.

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Desde entonces, el artista ha tenido que afrontar un largo proceso de revisiones y complicaciones mientras buscaba una solución definitiva. La situación llegó a afectar también a su estado emocional y le convirtió en protagonista habitual de comentarios y críticas sobre su aspecto físico.

Finalmente, después de valorar distintas opciones, Lucas decidió viajar a Turquía para ponerse en manos de especialistas. La intervención no ha sido una simple operación estética, sino una reconstrucción nasal de gran complejidad, hasta el punto de que en el procedimiento han participado dos cirujanos.

Lucas González en unas imágenes de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

El propio cantante ya había adelantado hace unos días que estaba satisfecho con el resultado. “Me han dejado guapísimo, me ha quedado preciosa”, aseguró entonces, dejando claro que por fin volvía a sentirse cómodo con su imagen.

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Un largo postoperatorio por delante

La intervención ha salido como Lucas esperaba, pero su recuperación todavía acaba de comenzar. El cantante deberá permanecer en Turquía durante las primeras semanas bajo supervisión médica antes de regresar a España y tendrá que seguir una serie de cuidados específicos durante un periodo prolongado.

En una conversación reciente explicó que debe tomar antibióticos durante ocho semanas y utilizar diferentes cremas y pomadas varias veces al día. También tendrá que llevar una escayola y extremar las precauciones para favorecer la correcta cicatrización de los tejidos.

Lucas en una imagen de archivo antes de su intervención. (Europa Press)

Por eso, las imágenes que ahora han salido a la luz deben entenderse como una fotografía de mitad de camino y no como el resultado final. La inflamación irá disminuyendo progresivamente y la nariz necesitará meses para asentarse.

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Lucas afronta, en cualquier caso, esta nueva etapa con optimismo. Después de casi dos años marcados por intervenciones, problemas médicos y una enorme exposición pública de su aspecto físico, el cantante parece haber encontrado finalmente la solución que llevaba tanto tiempo buscando.