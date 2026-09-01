España

El narco más buscado de Alemania, un boxeador experto que cambiaba de nombre cada tres meses, detenido en España

Se descubrió que la organización criminal que lideraba utilizaba la Península como punto estratégico para enviar droga hacia Europa

La intervención culminó con la captura del narcotraficante alemán más buscado, localizado en España.
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Uno de los grandes fugitivos alemanes ha sido arrestado por la Policía Nacional en Málaga. Se trata del narcotraficante más buscado del país y, según explican las autoridades, es un perfil especial. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Es un luchador experto de MMA y boxeo y cambiaba de identidad cada tres meses.

La investigación, en la que han colaborado agentes de la Policía Nacional y de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), comenzó en 2025, cuando se obtuvieron indicios de que el hombre podría encontrarse en España. Se descubrió que la organización criminal que lideraba utilizaba la Península como punto estratégico. Contaba con al menos un almacén para ocultar droga antes de su envío, en camiones, hasta Alemania a través de Francia.

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Dos agentes de la Policía Nacional trasladan a un hombre esposado por un pasillo con los rostros difuminados
Agentes de la Policía Nacional escoltan a un presunto narcotraficante alemán tras su detención en España. (Policía Nacional)

Un líder criminal con amplia preparación y recursos

El prófugo, experto en boxeo y artes marciales mixtas, aplicó durante años un protocolo destinado a impedir su localización. De acuerdo con la Policía Nacional, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y renovaba su identidad cada tres meses. Esas medidas complicaron la tarea de los investigadores. Además, han explicado que cursó formación en ciberseguridad en Turquía. Los agentes creen que esos conocimientos le permitieron reforzar sus métodos de ocultación, reducir su rastro digital y evitar la geolocalización mediante dispositivos electrónicos o redes sociales.

Su rutina estuvo marcada por la movilidad y el uso de identidades falsas. No permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar y solo se comunicaba con su entorno mediante canales que variaban con frecuencia. La preparación física, el manejo de recursos tecnológicos y su presunto liderazgo dentro de la organización lo situaron entre los objetivos prioritarios de las autoridades alemanas y españolas.

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Los investigadores también detectaron la intervención de su hermano, con quien mantenía contacto directo. Según la Policía, el familiar habría contribuido a su ocultación y a las maniobras para despistar a las autoridades. El seguimiento familiar habría sido la clave para descubrir el paradero del fugitivo y avanzar hacia el arresto

Este video documenta una operación policial conjunta de la Guardia Civil española y la Guarda Nacional Republicana portuguesa. Se observa a agentes con uniformes y guantes manipulando un fusil y una pistola, y organizando municiones sobre una mesa. La secuencia incluye el traslado de grandes fardos y el registro fotográfico de paquetes apilados sobre una báscula. Las imágenes corresponden a la operación "Tridente", que resultó en la incautación de 10.600 kilogramos de hachís y tres armas de fuego. Diez personas fueron detenidas. Se incautaron también nueve vehículos. Es un cubrimiento de eventos.

Detenido en Málaga tras varios días de vigilancia

La operación ganó intensidad en las últimas semanas, cuando los investigadores ubicaron al hermano del fugitivo en distintas provincias españolas. Tras varios días de vigilancias y seguimientos, los agentes confirmaron que el narcotraficante estaba en Málaga. Viajaba como copiloto en el vehículo de su hermano. El arresto tuvo lugar el 24 de agosto y no registró incidentes. Ambos circulaban por la ciudad andaluza cuando fueron interceptados por la Policía Nacional.

Tras la detención, el prófugo quedó a disposición judicial de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión provisional. El caso permanecía abierto cinco años y exigió coordinación entre ambos países. La organización que presuntamente lideraba está acusada de trasladar grandes cantidades de droga desde España hacia Alemania. La caída del líder, como es evidente, es un duro palo a la red, pero no está confirmado que haya quedado desarticulada.

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