La Fiscalía registra 23 agresiones sexuales durante la crisis en Ceuta: nueve víctimas tienen entre 14 y 17 años

Varios migrantes acampados en una playa de Ceuta el 31 de agosto. (Marcos Moreno - Europa Press)

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La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio desde Marruecos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, según han informado fuentes fiscales a la agencia EFE, cinco de ellas han sido violaciones. Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis.

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Organizaciones humanitarias especializadas en infancia como Save the Children ya han advertido en varias ocasiones de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación.

Organizaciones vecinales se han encargado de proteger a mujeres y niñas

Aunque ya han sido reubicadas unas 400 menores en espacios provisionales, hasta el momento otras 300 niñas permanecían fuera del sistema de protección, según ha adelantado la Cadena Ser, aunque el Gobierno de la ciudad autónoma espera poder acogerlas este martes en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque no disponía de electricidad. En total, el sistema de protección de menores de Ceuta acoge a unos 1.500 niños.

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Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible” acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta para “destensionar la situación” de la ciudad y porque “es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”, añadió la ministra durante su comparecencia. Ante esta situación, Rego reclama agilizar el traslado a la Península de 500 niñas de las 760 que, según estima el ministerio, aún permanecen en la ciudad.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica en el Congreso que se ha producido un cambio en el perfil migratorio de los menores no acompañados que llegan a Ceuta, con un aumento significativo de niñas y menores de 13 años.

Ante la falta de recursos oficiales, han sido varias las organizaciones vecinales que se han encargado de proteger a estas menores, convirtiendo campos de fútbol sala en campamentos improvisados para evitar que durmieran en el monte, con los riesgos que implica.

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“Requiere la actuación ágil de la justicia”

Este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cifró en 21 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta en este último mes, advirtió que se trata de “hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español”.

Redondo, que intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis en Ceuta, explicó que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

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(Con información de EFE)