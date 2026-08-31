España

Recorre 140 kilómetros antes de darse cuenta de que había dejado “accidentalmente” a su hijo de 10 años en una gasolinera de Aldea del Cano (Cáceres)

El menor viajaba con su padre, un amigo de este y su hermano pequeño de 7 años

Recorre 140 kilómetros antes de darse cuenta de que había dejado a su hijo de 10 años en la gasolinera (Guardia Civil Cáceres)
Recorre 140 kilómetros antes de darse cuenta de que había dejado a su hijo de 10 años en la gasolinera (Guardia Civil Cáceres)
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Un niño de 10 años estuvo solo durante más de dos horas en una estación de servicio de la autovía A-66, a la altura de Aldea del Cano, en Cáceres, después de que su padre, que viajaba junto a un amigo y su otro hijo de 7 años, reanudara la marcha sin advertir la ausencia del menor. La Guardia Civil ha hecho público este suceso que tuvo lugar ayer en torno a las 20:30 horas de la tarde.

Al parecer, el menor descendió del vehículo durante una parada en la gasolinera, mientras los adultos y su hermano permanecían en el coche. Las imágenes de las cámaras de seguridad, revisadas posteriormente por los agentes, muestran que el niño se alejó del vehículo sin que sus acompañantes notaran su ausencia.

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Debido a ello, una vez listos, el conductor volvió a salir a la carretera y recorrió 140 kilómetros antes de percatarse de lo que había pasado. La situación se descubrió cuando la patrulla de la Guardia Civil recibió el aviso a través de la central 062. De acuerdo con el comunicado, los agentes comprobaron que el coche continuaba su trayecto por la A-66 en dirección norte. Se activó entonces un dispositivo de búsqueda para localizar el vehículo, que fue interceptado cerca de las 23:00 horas en la localidad de Hervás (Cáceres).

*Noticia en ampliación

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