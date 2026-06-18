Tuvo un cáncer de mama con 40 años, se enamoró de un hombre más joven que ella y empezó una nueva vida: esta es la historia de Nora entre el “miedo y el deseo feroz de vivir”

Infobae entrevista a la directora Aina Clotet por la película ‘Viva’, sobre una mujer que tras pasar un cáncer de mama, se enamora de un chico más joven.

Aina Clotet lleva toda su vida dedicada al audiovisual. Debutó en la televisión catalana cuando solo tenía once años como actriz y se ha curtido desde entonces como intérprete en series y en cine. La hemos visto en películas como 53 días de invierno o Elisa K, ambas de Judith Colell, en Rastros de sándalo, de María Ripoll o en series como El cuerpo en llamas o Ciudad de sombras.

Sin embargo, también estudió Comunicación Audiovisual y siempre había querido dirigir. En 2016 debutó con el cortometraje Tiger y en 2023 llegaría su primera serie como creadora, Esto no es Suecia, en la que hablaba de las diatribas de la maternidad en la actualidad.

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Ahora, sorprende con su ópera prima en el largometraje, Viva, que se presentó en la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes donde ganó el premio a la primera mejor película dentro de esta sección.

“Quería explorar dos temas que para mí eran muy importantes, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Y, a la vez, las dependencias que sentía que había con el apego ansioso y las relaciones románticas”, cuenta Aina Clotet a Infobae.

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Una mujer que quiere liberarse tras superar un cáncer

En Viva, la protagonista, Nora (la propia Aina Clotet), es una mujer de 40 años que acaba de superar un cáncer y se ha sometido a una mastectomía. Tiene una relación de pareja estable, pero siente que algo no funciona. La aparición de Max (Marc Soler) un joven que se siente atraído por ella, la llevará a explorar una serie de espacios que no se hubiera atrevido en otro momento, pero que ahora constituyen para ella una especie de tabla de salvación para sentirse viva.

Aina Clotet dirige, escribe (junto a Valentina Viso) y protagoniza, 'Viva' (Caramel Films)

“Al principio el personaje de Nora no tenía cáncer, solo se enamoraba de un chico más joven y le costaba romper con su anterior relación. Sin embargo, por cuestiones de la vida, personas cercanas atravesaron esta situación, y como que el cáncer de mama empezó a estar muy presente. De golpe sentimos que queríamos integrarlo, pero sin centrarnos en él, sino contando las consecuencias, las huellas que deja en el cuerpo, tanto físicas como psicológicas. También queríamos poner en el centro a una mujer que ha pasado por una mastectomía y que consigue rehacer su vida, ‘reapropiarse’ de su propio cuerpo, hacer un viaje de pasión y de deseo”, continúa la directora.

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En efecto, veremos al personaje de Nora aceptando su cuerpo y sintiéndose de nuevo plena, manteniendo relaciones sexuales con ese joven con el que tiene una química en la cama más allá de cualquier tipo de tabú.

La necesidad de reinventarse después de atravesar un cáncer se encuentra en la esencia de 'Viva'

“Necesitaba que la película tuviera una temperatura sexual importante, porque sentía que era la manera también de mostrar las dos caras de la moneda, el miedo y el deseo feroz de vivir. Porque es una historia de liberarse, de soltar el control”.

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La importancia de mostrar cuerpos no normativos

Aina Clotet arriesga en ese sentido, no solo por mostrar las cicatrices del pecho, sino por poner en primer plano, por ejemplo, una mamografía al comienzo de la película y el proceso doloroso que conlleva.

“Quería que, que el cuerpo de Nora estuviera retratado de la manera más bella posible y hablar también de las nuevas generaciones, que creo que están abrazando los cuerpos no normativos. Empezar con esa escena, para mí era metafórico de lo que luego sucedería, porque es como una máquina que te chafa el pecho, y lo que quiere la protagonista es explotar, salir de ahí con toda la fuerza del mundo”.

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Aina Clotet apuesta por mostrar el cuerpo de las mujeres después de haber sufrido una mastectomía en 'Viva'

En cuanto a la edad de los protagonistas, que el personaje de Nora tenga muchos años más que el de Max, algo que ya habíamos visto en películas como Babygirl, con Nicole Kidman y Harris Dickinson (en ese caso, las relaciones de poder lo inundaban todo), Aina Clotet se muestra muy clara: “Si los roles estuvieran girados, y fuera un hombre y una mujer quince años menor, no habría tema de conversación, porque es algo que está asimilado en el grado audiovisual, ver a hombre mayores con mujeres más jovenes. Entonces, siento que es súper importante empezar a poner también estos referentes al revés, porque suceden en la vida. En este caso, necesitaba a un chico con una energía muy pasional para que Nora encontrara su propia fortaleza”.

La directora piensa que las mujeres hemos heredado muchos más prejuicios y presiones, por eso también introduce en la película la anterior generación, la de los progenitores, que siguen juntos pero no saben ya ni por qué. “Siento que las mujeres hemos heredado mucho esta idea de que tenemos que encontrar un amor que nos dé lugar en el mundo. Y creo que Nora está intentando romper con esto y estar bien ella misma”.

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La vocación frustrada de Aina Clotet

En la película, la protagonista es científica y se dedica a una investigación para prolongar la longevidad. Aina Clotet es hija de Bonaventura Clotet, uno de los máximas eminencias en la lucha contra el SIDA.

Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)

“Yo tengo una vocación frustrada que es la ciencia, me gusta muchísimo, quizás porque vengo de cuatro generaciones de científicos. Y, cuando estaba escribiendo el personaje era como: ¿a qué se puede dedicar? Pues pensé: que se dedique a la biología o a la medicina, a la investigación, que para mí es apasionante. Me parecía un buen espejo contar un estudio real sobre el envejecimiento y cómo poder alargar la vida de las células. La ciencia cada vez nos lleva a, a una vida más saludable y a vivir más años, pero ¿cuál es la vida que, que nosotros estamos dejando, no? Con un mundo ‘medioambientalmente’ peligroso, con un cambio climático que ya es una realidad y con una salud mental que también es precaria por una sociedad súperexigente, individualista, capitalista, que nos lleva a lugares de ansiedad muy grandes. ¿Cuál es ese mundo en el que podremos vivir más años que estamos dejando a las nuevas generaciones? Me parecía una buena idea de fondo y también sí, un homenaje a mi padre".

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