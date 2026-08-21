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José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

El entrenador admitió en El Chiringuito ser un fan más de esta producción en torno a un entrenador de fútbol

José Mourinho confiesa cuál es la serie a la que está enganchado
José Mourinho confiesa cuál es la serie a la que está enganchado
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El nombre de José Mourinho está en boca de todos durante estos días. Desde que se anunciase como nuevo entrenador del Real Madrid, el técnico portugués ha acaparado todas las miradas en su esperado regreso al coliseo blanco, del cual estuvo al frente entre 2010 y 2013. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y mucho ha cambiado el club blanco, pero Mourinho parece seguir siendo el mismo de siempre, aunque asegura haber cogido más experiencia y madurado en algunos aspectos.

“El Mourinho de hoy es que el está en condiciones de aconsejar al Mourinho de 2013. El Mou de 2013 es un poco como eres tú el que aconseja a tu padre o tu padre a ti. Tienes que estar siempre muy tranquilo. Para mi es mucho fácil ahora estar muy tranquilo”, revelaba este viernes durante su primera rueda de prensa oficial como técnico del equipo del Bernabéu, después de que su presentación y la del resto de jugadores fuesen a puerta cerrada y sin medios que no fuesen del propio club. Sin embargo, antes de su puesta de largo ante el Espanyol, el entrenador luso tuvo tiempo para una entrevista algo más distendida en la que pudo dar algunas claves de su vida actual, entre ellas la serie que más le tiene enganchado.

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Ha sido en El Chiringuito, el programa liderado por Josep Pedrerol que desde este mismo verano ha dado el salto a Mediaset después de años formando parte de Atresmedia bajo el nombre de El Chiringuito de Jugones. Como parte también de su estreno por todo lo alto, el programa pudo contar con la primera entrevista en exclusiva al nuevo mánager del Real Madrid, con lo que todo ello suponía. Y de ahí surgió una gran conversación entre Pedrerol y Mourinho que derivó en un test algo más personal, moderado por el periodista Diego Plaza y en el que el luso desveló no solo que es más de series que de películas, sino también cuál es la que más le está gustando en este momento.

Ted Lasso (Captura de video)
Ted Lasso (Captura de video)

Una nueva temporada

Soy más de series. Te vas a reír, no digo que sea mi favorita pero sí la que estoy viendo... Ted Lasso. Es un fenómeno”, revelaba Mourinho en este test rápido, en el que también confesaba que su lugar predilecto era Setúbal, por encima de ciudades de las que guarda un gran cariño como Londres, Madrid o Lisboa, la última en la que estuvo como entrenador del Benfica. Mourinho menciona precisamente una serie sobre fútbol, que va sobre un entrenador de primer nivel y que tiene una relación muy cercana con sus jugadores, aunque aclara que no por ello establece un vínculo entre su persona y el personaje interpretado por Jason Sudeikis. “No me siento identificado, pero es un fenómeno”.

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Ted Lasso arrancó en el año 2020 en Apple TV+, fruto de una idea personal del propio Sudeikis después de hacer un divertido anuncio en el que interpretaba a un entrenador de fútbol americano intentando aprender sobre el noble deporte del balompié. De ahí surgió la idea de una serie sobre este particular personaje, tan dulce como las pastas que regala a todos, que viajaba hasta Londres para entrenar al Richmond AFC, un club ficticio de la Premier League al que lleva a lo más alto. Después de tres temporadas de grandes triunfos dentro y fuera del campo -más de ocho Premios Emmy a mejor serie y actor-, la serie se tomó un respiro hasta este mismo año, cuando ha estrenado la cuarta temporada, ahora con Lasso entrenando a la sección femenina del Richmond. Parece claro que, con sus estilos particulares, los caminos de Mourinho y Lasso han quedado entrelazados y está ante ellos una nueva y prometedora temporada.

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