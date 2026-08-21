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Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Las Fuerzas Armadas lamentan el fallecimiento del subteniente José Ángel Fernández, del 43 Grupo

Un hidroavión enviado por el Ejército del Aire español participa en las labores de extinción de uno de los incedios - que sigue activo en Koycegiz, en el distrito turco de Mugla. EFE/EPA/ERDEM SAHIN
Un hidroavión enviado por el Ejército del Aire español participa en las labores de extinción de uno de los incedios - que sigue activo en Koycegiz, en el distrito turco de Mugla. EFE/EPA/ERDEM SAHIN
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El Ejército del Aire ha informado en sus redes sociales de la muerte del subteniente José Ángel Fernández, un militar del 43 Grupo que se encontraba en Santiago desplegado por la lucha contra los incendios. Por el momento, no se han dado detalles de por qué habría perdido la vida. El Ejército de Tierra o la UME, entre otros organismos o unidades militares, se han unido rápidamente al pésame desde sus cuentas de X. “Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros”, ha expresado el Ejército del Aire en X tras el fallecimiento del subteniente. “Descanse en paz, subteniente”, concluye el mensaje, en el que el ejército ha destacado su entrega, profesionalidad y compromiso con el servicio.

El 43 Grupo del Ejército del Aire ha expresado su profunda tristeza por la pérdida del subteniente Ángel, fallecido de forma inesperada. “Era uno de los mecánicos de vuelo más experimentados, con casi 30 años luchando contra el fuego junto a nosotros”, ha señalado la unidad en su comunicado. “Nos deja un gran amigo y un compañero imprescindible en el día a día. Toda la familia de corsarios estará eternamente en deuda contigo. Gracias por todo, Ángel. Vuela alto, corsario. Descansa en paz”, concluye el mensaje de despedida del grupo, que destaca la huella que deja en la unidad y el aprecio ganado durante su extensa trayectoria al servicio de la lucha contra incendios.

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Noticia en ampliación.

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