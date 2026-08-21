Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

Militares por las calles de Ceuta, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)

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La situación de los militares destinados en Ceuta ha vuelto al centro del debate tras conocerse que los agentes de la Policía Nacional desplazados a la ciudad autónoma recibirán una compensación económica especial. La decisión, confirmada por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a través del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha elevado las exigencias desde el lado de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado al Ministerio de Defensa la concesión de una compensación económica en igualdad de condiciones para los militares destinados o desplegados en Ceuta. Según la organización, los militares han desarrollado tareas esenciales en la defensa de la integridad territorial y el control de fronteras bajo condiciones de alta exigencia operativa, lejos de sus bases habituales y con jornadas más extensas de lo habitual.

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Para la asociación AUME, evitar diferencias de trato entre los cuerpos desplegados resulta imprescindible para garantizar la equidad y el reconocimiento de la labor militar. La situación laboral de los militares en Ceuta ha sido abordada también por la Unión de Militares de Tropa (UMT), que advierte sobre las jornadas extenuantes y la ausencia de descansos reglamentarios entre el personal desplegado, lo que afecta directamente a su bienestar y rendimiento operativo.

Ceuta, 20 ago (EFE).- El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta.

Falta de información sobre los pagos

La organización critica también la opacidad en torno a los derechos laborales y retributivos de los efectivos desplegados durante los últimos incidentes en la ciudad autónoma. La UMT ha puesto el foco en la falta de información clara sobre el pago de horas extraordinarias. Han circulado informaciones sobre la posible retribución de 17 euros por cada tres horas adicionales, una cuestión que la asociación solicita aclarar de forma oficial al Ministerio de Defensa.

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Además, denuncia que el contingente militar afronta condiciones difíciles, como el hacinamiento, instalaciones insalubres y la necesidad de adquirir personalmente los equipos de protección, lo que genera malestar entre los afectados. El brote de sarna, con al menos 40 afectados, lo ha evidenciado. El motivo señalado como su origen sería el mal estado de una instalación de los regulares.

Marruecos frustró este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes. El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre ellos unidades del GRS, GAR, UIP y UPR, preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada multitudinaria.

Ante este contexto, la UMT exige que el esfuerzo realizado por los militares tenga una compensación concreta, ya sea económica o a través de días de descanso compensatorio acumulables y debidamente tasados. La asociación demanda una respuesta clara y detallada sobre el mecanismo que se aplicará para reconocer este sobreesfuerzo, insistiendo en que la situación requiere una solución inmediata.

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En su comunicado, AUME subraya la importancia de no discriminar a los militares respecto a otros cuerpos de seguridad y solicita una respuesta rápida y positiva de la ministra de Defensa en la próxima comparecencia parlamentaria. Tanto AUME como UMT insisten en que la profesionalidad demostrada por los militares no puede suponer el sacrificio de sus derechos laborales ni generar condiciones de desigualdad respecto a la Policía Nacional, que ya ha podido asegurar su paga extra tras la crisis migratoria de Ceuta y las múltiples consecuencias que ha supuesto en la labor de los agentes desplegados.