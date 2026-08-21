Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, este viernes en rueda de prensa. (EFE/Chema Moya)

Guardar

José Mourinho ha ofrecido este viernes la primera rueda de prensa de su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico portugués ha convocado a los medios de comunicación a primera hora en Valdebebas, antes de preparar con sus jugadores el debut este sábado en Liga frente al Espanyol. “Estamos ya cansados de partidos amistosos, queremos partidos de verdad”, ha dicho en tono relajado, vestido con la indumentaria de entrenamiento, aún con un ojo ligeramente morado por el balonazo involuntario de un canterano.

Mourinho niega presión y asegura sentir una “adrenalina positiva”. “El día que no la sienta, alguna cosa no estará bien”, ha respondido a un periodista. A todos ha contestado sereno y de forma extensa. “Además tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, un trabajo difícil, escalonado -en referencia a los jugadores que se han ido incorporando tras jugar el Mundial-; en la ambición de los futbolistas, en su mentalidad, en la pasión que me están demostrando”.

PUBLICIDAD

“He decidido partir de cero”

El técnico no ha esquivado ninguna cuestión. Tampoco la referida a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Su pelea fue una de las noticias de mayor impacto la pasada campaña, al punto que se especulaba con la pérdida de la capitanía del uruguayo o con que alguno de los dos pudiera ser vendido. “He llegado con mucha información -ha revelado- porque he estado aquí tres años y tengo mis contactos, pero he decidido partir de cero. En ellos he visto normalidad, cooperación”, ha zanjado.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, este viernes en rueda de prensa. (EFE/Chema Moya)

Otro frente fue Vinícius, tanto por su responsabilidad en la destitución de Xabi Alonso como por su no entendimiento con Kylian Mbappé o su resistencia a renovar el contrato -finalmente renovado-. Su estado de forma y ánimo será fundamental para el devenir del Madrid de Mourinho. “Sé lo que quiere y él sabe lo que quiero yo. Está feliz y quiere ganar cada día. En cada pequeña conversación que hemos tenido, acabamos hablando de trabajar más y mejorar y volver a ganar”.

PUBLICIDAD

Sobre qué sería para él una temporada “exitosa” ha tirado de realismo y reflexionado que por muy buen trabajo que pueda hacer en muy distintas áreas, este no habrá servido de nada “si no hay resultados” en las cuatro competiciones en liza: Supercopa de España, Liga, Copa del Rey y Champions League. “Terminar la temporada sin trofeos no es una temporada exitosa”, ha resumido. Ambicioso, ha afirmado más adelante: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”.

Seis fichajes

El Real Madrid se estrena en Liga en Cornellà frente a un Espanyol motivado que ya logró sus primeros tres puntos en Liga. Su puesta de largo en el Santiago Bernabéu será el próximo miércoles, cuando recupera el partido correspondiente a la jornada 1 que no disputó la semana pasada, frente a la Real Sociedad. Después recibe al Málaga, viaja a Sevilla para verse con el Betis, se mide en casa con el Rayo, se desplaza a Elche y empiezan las curvas (si no se ha complicado antes): Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla y Barcelona.

PUBLICIDAD

El entrenador portugués inicia su segunda etapa en Madrid con la tarea de devolver la competitividad al equipo.

En un verano en el que ha podido cambiar hasta el palco, con las elecciones entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, finalmente lo han hecho el banquillo y el vestuario. El Madrid ha fichado al jugador más caro de su historia, que no es Julián Álvarez -por el que ofertó 150 millones de euros- sino el extremo marfileño Yan Diomandé. Además, han llegado el campeón del mundo Marc Cucurella, el lateral holandés Denzel Dumfries, el central francés Ibrahima Konaté, el centrocampista portugués Bernardo Silva y el delantero promesa Carlos Espí.

Entre estos no se encuentra Rodrigo Hernández, en una de las operaciones más sorprendentes del verano. El Madrid presentó una oferta por el Balón de Oro y mejor jugador del pasado Mundial, de hecho Mourinho llegó a hablar en dos ocasiones con él. Iba a ser esa pieza que tanto ha echado en falta el equipo y la afición desde la marcha de Toni Kroos y Luka Modric. Pero la operación se prolongó y el Barça se metió por medio, llevándose al madrileño, nuevo metrónomo de Hansi Flick y refuezo clave para un conjunto al que se le resiste la Champions.

PUBLICIDAD