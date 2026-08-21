El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Una compradora examina dos botellas de aceite de oliva en el pasillo de un supermercado para decidir su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las importaciones españolas de aceite de oliva procedentes de fuera de la Unión Europea subieron un 83,9% en los primeros cinco meses de 2026, con 73.400 toneladas ingresadas desde terceros países, según los datos oficiales consultados por EFE. El alza se produce en un contexto de precios en origen que han caído por debajo del umbral de rentabilidad para muchos productores.

El aceite de oliva virgen extra se vende actualmente a 3,4 euros por litro, según el portal de precios Infaoliva, tras retroceder desde los más de 4 euros que marcaba en diciembre de 2025. El virgen cotiza a 3,2 euros y el lampante a 3 euros. El sistema Poolred situó el precio medio del aceite de oliva en 3,2 euros por litro la semana pasada.

PUBLICIDAD

Por qué se dispararon las compras al exterior

El director general de Asoliva, Rafael Pico, explicó a EFE Agro que el aumento de las importaciones responde a dos factores combinados. Por un lado, “España ha tenido una disponibilidad menor de la esperada”: la producción nacional suma 1,3 millones de toneladas desde octubre, un 8,5% menos que en la campaña anterior. Por otro, los precios españoles resultaron “menos competitivos” frente a los de otros países mediterráneos.

Túnez concentra buena parte de esa competencia. El país norteafricano tuvo una cosecha abundante con precios “sensiblemente inferiores a los de España y Europa”, según Pico. El marco legal que facilita esa entrada es el acuerdo comercial entre la UE y Túnez, que incluye un contingente libre de aranceles de 56.700 toneladas de aceite tunecino para toda la UE.

PUBLICIDAD

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Pico defendió que los controles en frontera aplican “las mismas exigencias que para los aceites producidos en España y la UE” en materia de calidad, y negó el uso de plaguicidas en el aceite tunecino importado.

La posición de los productores

La organización agraria COAG sostiene una lectura distinta. Hace dos meses reclamó la activación de cláusulas de salvaguarda para bloquear las entradas de aceite tunecino fuera de la cuota, ante pérdidas valoradas en más de mil millones de euros para el olivar tradicional. El Gobierno respondió entonces que los mecanismos de control fronterizo funcionaban y que el volumen importado sin arancel desde Túnez era muy inferior a la producción española.

PUBLICIDAD

Francisco Elvira, responsable de Olivar de COAG Andalucía, afirma que las existencias procedentes de terceros países ya se han agotado y que el aceite que queda en el mercado es español. A su juicio, los aceites importados de otros países europeos y de terceros “son de peor calidad”, mientras el nacional, de variedad picual, “aguanta más y se ha dejado para el final”.

Un verano de precios en caída

Entre agosto y octubre, antes de que lleguen las nuevas cosechas, el aceite que abastecerá el mercado será el nacional. Pero la oleada de importaciones desde diciembre “ha dejado los precios tan hundidos que ya los agricultores ni cubren los costes de producción”, denunció Elvira.

PUBLICIDAD

El responsable de COAG prevé que el aceite acabe vendiéndose igualmente, aunque sea “produciendo a pérdidas”. Por eso exige que se aplique la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta por debajo de los costes de producción, y que se refuercen los controles fronterizos: “la frontera es un coladero”.