España

Cayetano Rivera homenajea a su madre, Carmina Ordóñez, 22 años después de su muerte: “Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías”

El extorero ha compartido una emotiva carta en redes sociales para homenajear a su madre en el aniversario de su fallecimiento

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Cayetano Rivera y Carmina Ordóñez en una imagen de archivo del programa 'Fiesta'. (Mediaset España)
Cayetano Rivera y Carmina Ordóñez en una imagen de archivo del programa 'Fiesta'. (Mediaset España)

Se cumplen 22 años de la muerte de Carmina Ordóñez, una figura icónica de la crónica social cuya pérdida marcó el verano de 2004 y dejó un vacío irreparable en la vida de sus hijos. En esta fecha tan significativa, Cayetano Rivera ha querido rendirle homenaje con una carta profundamente emotiva publicada en su perfil de Instagram, acompañada de una fotografía en blanco y negro de su infancia.

“Madre, gracias”, comienza el mensaje, que rápidamente se ha viralizado por la sinceridad y la vulnerabilidad con las que el extorero recuerda a Carmina. “Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar”, escribe, dejando claro que la relación entre ambos estuvo marcada por una entrega absoluta.

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Cayetano destaca que su madre fue un ejemplo constante. “Me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías”, afirma. En su carta, el extorero reconoce que Carmina cargó con responsabilidades y luchas que muchas veces quedaron ocultas al público: “Te esforzaste. Te sacrificaste. Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía. Y, aun así, nunca dejaste de ser tú. Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz”.

Carmina Ordóñez en el programa abierto 'Anochecer' (Europa Press)
Carmina Ordóñez en el programa abierto 'Anochecer' (Europa Press)

El mensaje continúa con un agradecimiento que resume el sentimiento que atraviesa todo el texto: “Hoy solo puedo darte las gracias y decirte que te quiero. Porque cuanto más vivo, más comprendo todo lo que hiciste por nosotros”. Cayetano aprovecha también para reflexionar sobre la entrega de los padres hacia sus hijos, recordando que “el amor marca la diferencia”. La carta concluye con una frase que ha emocionado especialmente a sus seguidores: “Siempre contigo, aún sin ti…”.

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22 años de una pérdida que conmocionó a España

La publicación ha generado una oleada de reacciones. Muchos usuarios han querido recordar la figura de Carmina Ordóñez, una mujer que dejó huella por su carisma, su espontaneidad y una belleza que la convirtió en referente de la prensa del corazón. “Siempre una señora llena de sonrisas, alegría. Con su luz atrapaba al universo”, comentaba una seguidora. Otra internauta añadía: “Era guapa por fuera, pero más por dentro”.

Publicación de Cayetano Rivera en la que recuerda a su madre. (Instragram @cayetanorivera)
Publicación de Cayetano Rivera en la que recuerda a su madre. (Instragram @cayetanorivera)

Carmina Ordóñez falleció de forma inesperada en su casa de Madrid en julio de 2004, cumpliendo tristemente una frase que había repetido en varias ocasiones: “No llegaré a los 50”. Su muerte conmocionó al país y marcó el final de una época dorada de la crónica social. Dos décadas después, su recuerdo sigue vivo, especialmente en sus hijos, que continúan reivindicando su figura con cariño y admiración.

El mensaje de Cayetano Rivera no solo homenajea a su madre, sino que también muestra la huella emocional que dejó en él. Un texto íntimo que, 22 años después, confirma que Carmina Ordóñez sigue siendo una presencia luminosa en la vida de quienes la quisieron.

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