Qué debes hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios

Ante los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112 ha compartido una serie de recomendaciones para protegerse del humo. (112 Comunidad de Madrid)

El Gobierno ha declarado este viernes la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila ante el avance de los incendios forestales, que han obligado ya a evacuar a más de 11.000 personas en las poblaciones afectadas. Las autoridades piden extremar las precauciones y seguir las directrices oficiales, pues el humo y las cenizas afectan la calidad del aire incluso en localidades alejadas de los focos de incendio.

Los servicios de emergencia, en este sentido, han ofrecido una serie de recomendaciones: No ventilar la casa, abstenerse de realizar actividades al aire libre y usar mascarilla en el caso de salir al exterior, recomienda la jefa de guardia de SUMMA112, Esther Armela, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE. Para quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o alergias, la indicación es clara: recurrir a una mascarilla FFP2 o N95 y contactar a los servicios médicos si aparecen síntomas graves.

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Y es que no existe un nivel seguro de exposición al humo de los incendios, sobre todo en el caso de los niños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades pulmonares, cardíacas o diabetes. La exposición a las partículas puede afectar gravemente a estas poblaciones vulnerables, incluso lejos del fuego: la inhalación de humo proveniente de incendios eleva el riesgo de enfermedades respiratorias, trastornos cardiovasculares y deterioro cognitivo. A corto plazo, los síntomas más comunes incluyen picazón en los ojos, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. En grupos vulnerables, estos efectos pueden llegar a ser graves o incluso mortales.

Medidas para reducir la exposición al humo en interiores

En situaciones de emergencia por incendios forestales, las autoridades insisten en que la población debe mantener la calma y seguir solo información oficial. Además, recomiendan no acercarse a las áreas incendiadas ni transitar por superficies quemadas.

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Las recomendaciones para protegerse dentro de casa son concretas: cerrar puertas y ventanas y, si es posible, utilizar purificadores de aire con filtro HEPA, que eliminan al menos el 99,97% de las partículas diminutas. También se aconseja mantener los sistemas de climatización en modo recirculación y evitar fuentes domésticas de contaminación como velas, chimeneas, aspiradoras o tabaco.

Para quienes viven cerca de zonas forestales, resulta fundamental retirar vegetación seca y materiales inflamables de los alrededores y no bloquear los accesos para los equipos de emergencia. Durante un episodio de humo denso, nunca se debe conducir a través del humo espeso ni abrir ventanillas en zonas cercanas a los incendios. En caso de verse sorprendido por el fuego, la recomendación es alejarse en dirección contraria al humo y al viento y buscar zonas despejadas desde donde alertar a los servicios de emergencia.

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Las autoridades recuerdan que el humo puede desplazarse varios kilómetros y afectar zonas alejadas del incendio original. Por ello, piden que la población esté atenta a los avisos oficiales y siga las recomendaciones para minimizar el riesgo. El seguimiento de la información oficial y la consulta médica ante cualquier síntoma son acciones clave para reducir el impacto en la salud de la población.