Indignación en redes por los comentarios sexuales hacia Luna Fulgencio, una actriz de 13 años: “Esto debería ser penado por ley”

Imagen de archivo: La actriz Luna Fulgencio protagoniza un anuncio de Navidad en el que pide a los adultos que cuiden el planeta. (Europa Press)

La saga de películas Padre no hay más que uno cambió la imagen de Santiago Segura, que pasó de ser conocido por el policía de lenguaje soez Torrente a un padre de familia estereotipado y superado por las circunstancias. En la comedia para todos los públicos, cuatro niños acompañan al cómico, que hace malabares entre clases extraescolares y jugarretas propias de los más pequeños.

Desde la primera entrega, estrenada en 2019, Luna Fulgencio ha sido una de las actrices que más ha llamado la atención. La niña interpreta a Rocío, una de las hijas de Javier (Santiago Segura) que mostró desde el principio su pasión por la música, el baile y la actuación. Desde que se uniese a la franquicia con ocho años, Luna ha aparecido en varias películas familiares y ha publicado dos libros sobre su vida como actriz.

Durante la presentación de la cuarta entrega de Padre no hay más que uno, Luna fue entrevistada en la alfombra roja por el medio Yours Magazine, frente a quien la pequeña de 13 años muestra su alegría de participar en el proyecto. La revista publicó el vídeo en la red social Tiktok, donde algunos usuarios han llenado la caja de comentarios de hombres adultos que lanzan mensajes de carácter sexual hacia la actriz, en los que muchos comentan la posibilidad de mantener relaciones con la niña.

“Estáis enfermos”

El tiktoker español conocido como Kappah (@kappahhh4) llamó la atención a sus seguidores sobre lo que estaba sucediendo en la red social. “Me he metido en los comentarios y me he quedado loco”, asegura el joven, que empieza a narrar algunos de los mensajes escritos por hombres adultos sobre la actriz. “Es un adulto. Eres un adulto, estás enfermo”, denuncia Kappah, que asegura haber encontrado “cientos de comentarios” de señores mayores hacia la menor.

“Tiktok, la aplicación que te borra un comentario por absolutamente ninguna razón pero luego deja que estas cosas pasen”, critica. Frente a las personas que han intentado camuflar estos comportamientos pederastas como bromas, el joven asegura que “esto no son bromas, no es humor negro. Una broma tiene que tener algo gracioso, no simplemente decir barbaridades”, añade. “¿Veis lo mal que está la gente de la cabeza?”, pregunta. El joven ha compartido las fotos de perfil de algunos de los usuarios que habían vertido estos comentarios. “Ojalá le llegue a la familia de este hombre y que vean cómo es”. “Ojalá os encierren a todos, esto debería ser penado por ley”, concluye.

La cuenta de Kappah es una de las más populares en la sección española de la plataforma y su vídeo denuncia se ha viralizado. Tan solo en TikTok lo han visto más de 9,2 millones de personas, pero su contenido también se ha difundido por otras redes sociales, como Twitter (ahora X) e Instagram. “Escalofríos”, “¿Qué le pasa a la gente?”, “Todos deberían estar siendo investigados”, escriben algunos de sus seguidores, preocupados por la seguridad de los menores de edad en redes sociales, en muchas ocasiones expuestos a agresores pedófilos en internet. El mensaje más repetido por todos, “elijo el oso”, en referencia a los vídeos en que las mujeres dicen sentirse más seguras encerradas en una habitación con este animal antes que con un hombre, por miedo a ser agredidas sexualmente.