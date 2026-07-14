España

En la Península Ibérica hay dos especies de conejo, no una como se pensaba hasta ahora: han evolucionado por separado durante dos millones de años

Un reciente estudio reconoce por primera vez al conejo ibérico, que difiere en tamaño, coloración o propiedades de la carne con el europeo

Guardar
Google icon
Ejemplar de conejo. (Alexis Lours/Wikimedia Commons)
Ejemplar de conejo. (Alexis Lours/Wikimedia Commons)

Según una de las principales hipótesis, en la construcción del nombre de España estuvo involucrado el conejo. Los fenicios, al llegar a la Península Ibérica y observar la abundancia de estos animales, les recordaron o los confundieron con damanes, mamíferos extendidos por África y algunas zonas de Oriente Próximo. De ahí habría surgido el topónimo i-shapan-im, que suele traducirse como ‘tierra de los damanes’, aunque muchos historiadores consideran que en realidad hacía referencia a los conejos que poblaban esta zona.

Y es que, de hecho, el conejo es una de las especies más emblemáticas de nuestro país. Habita en buena parte del territorio, aunque sus mayores poblaciones se concentran en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

PUBLICIDAD

Pese a su extensión y el hecho de que viven en el territorio desde hace mucho tiempo, el conocimiento sobre estos pequeños mamíferos todavía no es pleno. Así lo demuestra un reciente estudio publicado en la revista Biological Conservation y liderado por personal científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) que ha determinado que la Península Ibérica en realidad alberga dos especies de conejo, no una, como se pensaba hasta el momento.

La investigación, que cuenta con la participación de expertos de diversas instituciones de España, Portugal y Reino Unido, reconoce al conejo ibérico (Oryctolagus algirus) y lo separa del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus).

PUBLICIDAD

Ejemplar de conejo fotografiado en A Coruña. (Fernando Losada Rodríguez/Wikimedia Commons)
Ejemplar de conejo fotografiado en A Coruña. (Fernando Losada Rodríguez/Wikimedia Commons)

Las diferencias entre el conejo ibérico y el europeo

Las diferencias entre ambas especies son sustanciales. El conejo ibérico procede exclusivamente de la península Ibérica, con la excepción de algunas islas atlántico y el norte de África, donde fue introducido por los humanos; además, se distribuye de forma natural por todo el territorio portugués y el oeste español. Por su parte, el europeo, también originario de la península, se encuentra en el este español y como introducido en casi toda Europa, Oceanía, Argentina, Chile y numerosas islas oceánicas.

También difieren en características genéticas, morfológicas, ecológicas, reproductivas y comportamentales, así como en el estado de sus poblaciones. El ibérico es de menor tamaño, coloración más oscura, maduración más temprana y tiene camadas más pequeñas. Las diferencias también se extienden a la trayectoria de crecimiento, comunidades de parásitos, composición del microbioma intestinal o incluso, las propiedades de la carne.

Su diversidad genética es igual o superior al que separa otras especies de aves y mamíferos reconocidos, pese a que a simple vista son muy parecidos. De hecho, divergieron hace aproximadamente dos millones de años tras quedar aislados en dos refugios glaciares situados en extremos opuestos de la Península Ibérica: uno en el valle del Ebro y otro en el Golfo de Cádiz.

Ejemplar de conejo fotografiado en Burgos. (euqirneto/iNaturalist CC BY 4.0)
Ejemplar de conejo fotografiado en Burgos. (euqirneto/iNaturalist CC BY 4.0)

Reconocer esta diversidad, tal y como señalan los autores del estudio, no implica modificar la realidad, sino comprenderla y describirla con mayor precisión: “Las dos especies siempre han estado ahí, pero lo que ha cambiado es nuestro conocimiento sobre ellas”, explica el investigador Rafael Villafuerte, del IESA-CSIC y principal autor del estudio. Este hallazgo, por tanto, permitirá “reinterpretar mejor numerosos resultados obtenidos en el pasado y diseñar estrategias de gestión y conservación más eficaces para cada una de las dos especies”.

El conejo ibérico podría estar “en peligro de extinción”

Una de las principales ventajas que implica este reconocimiento es que permite mejorar su conservación. El conejo europeo mantiene poblaciones estables e incluso crecientes en determinadas zonas, mientras que el ibérico experimenta un acusado declive en gran parte de su población.

Así, evaluar ambas especies como si fueran una sola puede ocultar la situación real de la más amenazada y dificultar que se adopten medidas para evitar su extinción. De hecho, las traslocaciones indiscriminadas del conejo europeo para reforzar poblaciones y como recurso cinegético favorecen la “sustitución” demográfica y genética del ibérico.

La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

La pérdida de esta especie recientemente reconocida podría desencadenar efectos ecológicos en cascada en ecosistemas mediterráneos, ya que es una pieza clave para al menos 20 depredadores, como el lince ibérico o el águila imperial.

En este sentido, su reconocimiento como especies distintas permitirá mejorar los programas de seguimiento, las evaluaciones del estado de conservación, las translocaciones, la planificación cinegética y las estrategias de recuperación, evitando extrapolar resultados obtenidos para una especie a la otra.

Temas Relacionados

AnimalesMamíferosCiencia EspañaInvestigación EspañaMedioambienteÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

El joven extremo de la selección española habló en la rueda de prensa previa al España-Francia de semifinales del Mundial 2026 reivindicando la integración racial de ambas selecciones

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo -dieciséis años después de su única conquista- pasa por eliminar este martes en Dallas a la selección francesa

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Ocho de cada diez de los nuevos afiliados vinculados al proceso tienen un contrato indefinido

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

El regreso triunfal de Haaland a Noruega: recepción en el Palacio de Oslo y el inesperado souvenir viral que ha conquistado internet

Tras firmar un Mundial histórico con la selección noruega, Erling Haaland ha sido recibido como un auténtico héroe en Oslo, donde ha llegado con un whiskey-mapache

El regreso triunfal de Haaland a Noruega: recepción en el Palacio de Oslo y el inesperado souvenir viral que ha conquistado internet

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La elección depende de varios factores, como el tipo de interés, el importe que se necesita, el plazo de devolución o los gastos asociados a cada producto

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

ECONOMÍA

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

DEPORTES

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”