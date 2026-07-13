El calor se ceba con el este de España pero da un respiro en el oeste: estás son las ciudades que llegarán a 40º y las que apenas superarán los 30º

Una chica se protege del sol con un abanico en el parque de El Retiro de Madrid. (EFE/ Marcos Villaoslada)

Tras un fin de semana de respiro que llegaba después de la segunda ola de calor del verano, la semana empieza con contraste de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un ambiente “normal o incluso algo fresco” en el oeste peninsular, mientras que en el este y Baleares el calor será “muy intenso”. De hecho, durante la pasada jornada ya se dejó notar.

El domingo, las temperaturas más elevadas de todo el país se alcanzaron en el noreste. La estación de Baztán (Navarra) fue la única que alcanzó los 40 grados en toda la jornada. Por detrás se quedaron la estación del aeropuerto de Bilbao, con 39,8 grados; la de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) con 39,6 grados; y las de Forua (Bizkaia) y Calatayud (Zaragoza con ) 39,2 grados en ambas. Por el contrario, ciudades tradicionalmente más calurosas como Sevilla o Badajoz se quedaron en 30,7 y 32,1 grados, respectivamente.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Siete comunidades con avisos activos

Así, este lunes, el mapa de avisos de la Aemet se tiñe de amarillo (riesgo bajo) al este del país por las temperaturas que se prevén durante las horas centrales del día.

En concreto, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, el este de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Baleares tienen aviso por máximas que oscilan entre los 34 y 38 grados.

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La isla de Mallorca es la única que tiene hoy aviso naranja (peligro importante) por máximas de 40 grados. Además, en la provincia de Huesca también hay aviso por tormentas que puede ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Mapa de avisos por temperaturas elevadas y tormentas para este lunes, 13 de julio de 2026. (Aemet)

Al contrario, las temperaturas máximas descenderán notablemente en el Cantábrico oriental con máximas que se quedarán por de bajo de los 25 grados en el litoral gallego, Asturias y Cantabria. El el oeste de Castila y León, los termómetros se quedarán por debajo de los 30 grados y en el este apenas los superarán. En la mitad sur de la península, rondarán los 35 grados a excepción de Murcia y alrededores, donde rondarán los 38 grados de máxima.

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Tregua en el oeste hasta el fin de semana

El escenario será similar durante las próximas jornadas: temperaturas más suaves en el oeste y calor en aumento en el este, donde la Aemet ya ha activado los avisos de cada a las próximas dos jornadas. El mercurio volverá a rondar los 40 grados en Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares.

Ahora bien, la Aemet ya ha avisado de que el calor podría extenderse por el resto del territorio a finales de esta semana y comienzos de la próxima.

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