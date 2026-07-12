‘Haciendo amigos’, la comedia del verano con Resines y Quim Gutiérrez que quiere ir más allá de ‘Campeones’: “El mundo de la discapacidad intelectual en la ficción no empieza y acaba ahí”

Entrevista a Quim Gutiérrez, Antonio Resines y los coprotagonistas de 'Haciendo amigos', al director David Marqués y a la guionista Marta González de Vega.

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Nadie hubiese dicho en 2018 que la que es hoy una de las películas españolas más taquilleras de la historia de nuestro país tuviera problemas para levantarse. Campeones, la cinta dirigida por Javier Fesser y escrita por David Marqués sobre un equipo de baloncesto protagonizada por personas con discapacidad intelectual recaudó en taquilla más de 19 millones de euros. Su creador, sin embargo se pasó un lustro intentando levantarla. “Yo la escribí para dirigirla. Me tiré cinco años intentándolo; nadie apostó y no la pude hacer”, recuerda ahora Marqués en una entrevista con Infobae. Pero la película se hizo, porque como recuerda su guionista, “antes que dirigirla, quería que se hiciera”.

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Ganadora de tres premios Goya en 2019, entre ellos el de Mejor película, la obra coprotagonizada por Javier Gutiérrez derribó prejuicios entre el público y abrió la puerta a una mayor presencia de actores con discapacidad intelectual en el cine comercial. “Nos dais visibilidad, diversidad e inclusión; no sabéis lo que hacéis”, dijo su protagonista, Jesús Vidal, cuando se alzó con el galardón a Mejor actor revelación.

Imagen de 'Haciendo amigos' (Marina Caputo)

Pero Marqués se quedó con la “espinita” de no haber podido dirigir aquella película inspirada en la historia real del equipo de baloncesto Los Amigos. Por eso, cuando Santiago Segura le propuso ponerse al frente de Haciendo amigos, vio “el cielo abierto”. Esta disparatada comedia, protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, y en cines desde este viernes, sigue a un padre, Antonio, y un hijo, Félix, que, tras atracar una joyería, intentan escapar de la policía ocultándose en un campamento para personas con discapacidad codirigido por Eva (Megan Montaner). A esta cinta de enredos hay que sumarle la participación de la docena de actores no profesionales con diferentes discapacidades, que defienden la comedia con buen gusto.

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Una comedia de enredos con tinte romántico

En esta ocasión, Marqués deja el guion a la actriz y guionista Marta González de Vega, responsable de la saga Padre no hay más que uno, donde también actúa. “Para mí fue un alivio que estuviera, porque yo ya había dado mi visión de lo que era el mundo de la discapacidad en Campeones y no quería repetir y contar lo mismo otra vez", apunta su director. Aun así, Marqués reconoce que el éxito de Fesser; su secuela, Campeonex; y de la francesa Un p’tit truc en plus (2024), en la que se inspira la cinta, han facilitado el camino para sacar adelante un proyecto como este. La obra del director y cómico francés Artus, recaudó 78 millones de euros durante su estreno y es la cuarta película más taquillera de la historia del país galo. “No es una cuestión de repetirnos, sino de que se ha abierto un camino en el que puedes contar historias de una manera divertida y, a la vez, tocarle el corazón a la gente. El mundo de la discapacidad intelectual no empieza y acaba en Campeones. Es un mundo enorme y podrían hacerse mil películas", defiende.

González de Vega escribió el guion “al revés de como se suelen escribir todas las películas”. “Al tratarse de protagonistas con discapacidad, no podía ponerme a escribir lo que yo quisiera y pretender encontrar actores con discapacidad que lo representaran. Era inevitable conocerlos a ellos primero, pero eso fue un regalo como guionista”, apunta. Para ello, el equipo contactó con la organización sin ánimo de lucro Afanias, que tiene como objetivo ofrecer recursos especializados para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

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Imagen de 'Haciendo amigos' (Marina Caputo)

Así llegaron al reparto Carmen Lara Díaz, Cristofer Ortiz, Ignacio Gascón, Israel Romero, Juan Fernández, Luis Sánchez, Mario Navarro, María Masián, Mikel Rubia, Pablo Márquez, Raquel Cortés, Ángel Cecilia y Ana Mencía, quienes como explica Gónzalez, “nutrieron el guion de sus personalidades y sus experiencias”. De hecho, se llaman de igual forma en la vida real que en la película. Junto a ellos, además de Resines y Gutiérrez y Montaner, completa el reparto la propia González de Vega, quienes da vida a otra de las monitoras del campamento.

Inspirada en la mencionada película francesa, Haciendo amigos reúne de nuevo a Gutiérrez -que viene de coprotagonizar el drama de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad- y Resines, ambos habían compartido reparto en Un funeral de locos. El primero aceptó el proyecto antes incluso de leer el guion, convencido por la conversación que mantuvo con Marqués. “Me pareció que la premisa era muy jugosa y que tenía muchas posibilidades, aunque también me planteaba dudas sobre todo en cuanto a no ofender. ¿Dónde está el límite entre hacerte pasar por una persona con discapacidad sin que resulte insultante, reírte con y no reírte de?, reconoce el actor. “Para mi gusto, la premisa de la película francesa era buena, pero no estaba bien aprovechada. Confié mucho en David Marqués, que me convenció sin mucha dificultad”, añade. El director lo tenía claro: “Me pareció muy osado de su parte decir que sí sin guion y sin conocerme”, admite. “Con un actor de la categoría de Quim, que acepte un proyecto en esas condiciones, me parece muy valiente”.

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“La discapacidad es la etiqueta”

Resines, por su parte, terminó de convencerse cuando leyó el texto. “La historia estaba muy bien. Cuando leímos el guion por primera vez todos juntos dijimos: ‘Qué bien funciona esto’. Pensé: ‘Por muy mal que lo hagamos todos, esto tiene que salir bien”, porque el guion era muy bueno’. Durante el rodaje, además, destaca la química que surgió entre todo el reparto: “No nos conocíamos, pero desde el principio nos caímos bien. No era imaginable que fuéramos a funcionar tan bien entre todos”, comenta el ganador del Goya a Mejor actor por La buena estrella. La química se nota. Durante los seis minutos que dura la entrevista Resines no deja de bromear con sus compañeros de set en la jornada de entrevistas, Juan Fernández y Curro Fire.

Imagen de 'Haciendo amigos'

Sin embargo, tanto Marqués como el reparto insisten en que Haciendo amigos no pretende ser una película “sobre la discapacidad”. “Lo que propone es el encuentro entre dos atracadores en apuros y un grupo de personas con discapacidad que se convierten en la oportunidad perfecta para escapar de la policía. Es, ante todo, un ejercicio de entretenimiento”, resume Gutiérrez. Para el actor, el mayor acierto de la película es que “hay una mirada no paternalista” que “nos coloca a todos en el mismo nivel”. “La discapacidad es la etiqueta. En el momento en que la eliminas, esa línea se borra rápidamente”, reflexiona. “La película lo bueno que tiene es que, que cuenta que todo el mundo somos exactamente iguales con matices”, puntualiza Resines.

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Ese era también el objetivo para Luis Sánchez y María Masián, dos de los protagonistas. Ambos defienden que la película sirva para desmontar prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual. “Queremos que la gente vea que somos majos y que podemos actuar también con personas sin discapacidad”, reivindica Sánchez. Masián, por su parte, celebra que la historia se aleje de los estereotipos y muestre a los personajes “como personas”.