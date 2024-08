Entrevistamos a Jan Broberg, actriz y productora de la serie ‘A Friend of the Family’

A Friend of the Family - Season 1

Así como en la vida nos encontramos con una infinidad de personas bondadosas, lamentablemente el mundo real también es hogar de personas que buscan perjudicar a otros por su propio beneficio sin importar las consecuencias. El peor grupo dentro de estas personas malvadas son aquellos que arruinan las vidas de los niños mediante el abuso sexual.

Para concientizar sobre este tipo de situaciones, la actriz Jan Broberg decidió contar su propia historia mediante la serie ‘A Friend of the Family’, de Universal+. A través de sus nueve episodios, podemos ver los hechos que marcaron la vida de Broberg, con quien tuvimos la posibilidad de conversar. La actriz nos contó cómo se sintió trabajar en esta serie, cómo fue ver a otras actrices representando su niñez, y cuál es el mensaje que espera transmitir con la serie.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Jan Broberg, la protagonista de la historia real en la que se basa la mini serie de Universal .

—Hola Jan, es un placer conocerte. Gracias por esta oportunidad.

Jan Broberg: —Gracias Tomás, lo aprecio mucho.

—La primera pregunta, y necesito preguntar esto, ¿cómo te sentiste al trabajar con tu propia vida, con tu propia historia como el foco de una narrativa tan compleja?

Jan Broberg: —Quería contar mi historia de esta forma hace mucho tiempo, porque siento que si la gente pudiese entender qué tan común es mi historia, incluso si parece una historia fantástica con muchos giros, casi siempre es en realidad alguien que el niño, el adolescente conoce. Y esa persona entabla amistades con toda la familia, busca ser amistoso para que los padres no sepan. Ellos ya confían en esa persona. Entonces poder ser parte de esta historia, formar parte de los escritores ser parte de la producción, para que refleje mi verdadera historia entera en este contexto fue asombroso para mí, porque ya he trabajado mucho en mi sanación, y quiero ayudar a los otros a ver lo que no pueden ver, porque es alguien que ya conoces, en quien confías, a quien amas. Para mi fue maravilloso, porque siento que la gente que mire esta serie tal vez podrá reconocer algo que de otra forma no reconocerían y se preguntarán: esta persona en la iglesia, en mi familia, en mi barrio, en mi escuela… ¿Hay algo más sucediendo aquí? Porque son muy amistosas, son muy amables con mi niño y conmigo, y tal vez están escondiendo la verdad. Y la verdad es que se están preparando para dañar a tu niño porque es muy común.

A FRIEND OF THE FAMILY -- “Son of Perdition” Episode 106 -- Pictured: (l-r) Jake Lacy as Robert "B" Berchtold, Mckenna Grace as Jan Broberg -- (Photo by: Fernando Decillis/Peacock)

—Es muy loco escucharte hablar del tema, he visto la serie y es sorprendente cómo te hace sentir incómodo, cómo te hace empatizar con ellos. Por supuesto no con él, sino empatizar con el resto de los personajes, y me preguntaba cómo te hizo sentir ver los episodios, porque es tu historia de vida. Muchas partes son tristes, pero también es muy interesante.

Jan Broberg: —Es cierto, y me hizo sentir todo tipo de emociones cuando lo vi. He visto el primer episodio muchas veces porque fue parte de la promoción con varios medios, para tratar de promocionar el lanzamiento de la historia. Así que vi el primer episodio de principio a fin varias veces y pensé “esta será una serie genial, debería ganar todos los premios, es fantástica”. Pero cuando me senté con amigos y familia a verla al igual que el resto del país y llegué al episodio 3, me enojé tanto con este hombre que nos quitó tanto a mi y a mis dulces y gentiles padres, a tal punto que yo literalmente me paré y comencé a insultar a la TV. Estaba tan enojada con esta persona que podía verse tan amistosa, tan amable, tan religiosa, y tantas otras cosas, pero que era totalmente lo opuesto. Era un experto manipulador, tan lento y calculador, y yo simplemente… Simplemente me enojé tanto, pero fue un descargue fantástico para mí, especialmente porque estaba con amigos cercanos y familia cuando vimos esos primeros tres episodios. Porque se estrenaron los tres al mismo tiempo, y luego el resto del show, así que realmente me preparó para darme cuenta que todavía tengo muchos sentimientos sobre esto, pero estoy en una posición de mentora, de símbolo de esperanza, para que mi historia ayude a otros a sentir que hay esperanza. Porque tenía como un fuego dentro mío, que estalló por mi nariz y mis orejas.

Fue muy emocional. Y hubo veces en que me sentí triste por la pequeña Jan, y me sentí triste por mi madre, y mi padre, y mis hermanas, por todos nosotros. Lloraba porque me sentía muy mal por haberme perdido esos años a esa edad, en esa edad tan dulce. Tenía nueve años cuando él y su familia se mudaron a nuestro barrio, y por tres años ellos fueron nuestros mejores amigos. Estaba triste porque ellos realmente no eran amigos, él no era nuestro mejor amigo. Estaba triste por perderme una infancia con su desarrollo natural, desde los 12 a los 16. Me puso triste, pero también sé quien soy hoy en día, y estoy agradecida por mi familia maravillosa, y el apoyo de mis padres en mi propia recuperación, y ahora por tener la posibilidad de contar toda nuestra verdad con una historia que es completamente cierta, para que la gente pueda ver y pensar “conque así es cómo estos manipuladores maestros logran engañan familias enteras, sistemas enteros, la comunidad entera de la iglesia, la comunidad entera en general”. Todo el mundo lo quería, nadie pudo verlo. Y sé que no fui la primera, sé de dos chicas antes de mí y sé de cinco chicas después de mi. Así que ahora estoy en una misión para asegurarme que esto ya no suceda más, que esta clase de predador, tan astuto y tan carismático no se salga con la suya y que termine yendo, ya sabes, a la cárcel. Estoy muy pero muy segura que casi todos los pedófilos que están activamente engañando y preparándose para luego tomar niños, incluso dentro de sus propias casas, no se detienen con una sola víctima. Hay muchas más que le siguen, así que voy a tratar lo más que pueda de detener eso.

A FRIEND OF THE FAMILY -- “The Misson” Episode 102 -- Pictured: (l-r) Elle Lisic as Young Susan Broberg, Hendrix Yancey as Young Jan Broberg, Mila Harris as Young Karen Broberg -- (Photo by: Peacock)

—Y te agradezco mucho por tener el coraje de contar esta historia de esta manera, porque creo que lo que tienen las historias y las narrativas es que logran que la gente empatice con cualquier cosa, ¿cierto? Puedo contarte una buena historia y si la escuchas, puedo mostrarte esto, mostrarte aquello, mostrarte cómo me hace sentir a mi, a mis padres, todas esas cosas. Es fácil empatizar, pero también es fácil empatizar porque tiene muy buenos actores. Es increíble, todos son geniales, pero quería preguntarte cómo fue y qué te hizo sentir ver a la pequeña Jan en pantalla.

Jan Broberg: —Fue fabuloso. De hecho, acabo de enviarle a la pequeña Jan, que se llama Hendrix, un mensaje de felicitaciones porque ella ganó Mejor Actriz Jóven de Soporte en Serie de Drama. Y fue para nuestra serie, A Friend of the Family, ella estuvo genial como una pequeña niña que adora a este hombre como si fuese su tío favorito y está tan asustada por todas voces ajenas que escucha, sobre lo que se supone que debe hacer, y ni siquiera entiende qué significa todo eso. Que eso significa que este hombre grande va a violarla. Ella no tiene idea de qué va a suceder y algunas de esas primeras escenas con ella son tan fuertes y tan buenas. Entonces anoche le envié a ella y a su mamá un mensaje diciéndole “por dios, estás nominada”, y “¡Por dios, ganaste!”. Es muy emocionante para A Friend of the Family, su actuación como mi versión jóven realmente se sintió como verme a mi misma, y por supuesto Mckenna Grace, que interpreta a la Jan adolescente, también es una actriz brillante y fue genial, porque hay mucha confusión en una persona joven que está siendo manipulada en su mente.

Quiero decir, la pequeña yo realmente empezó a creer que tenía esta misión de salvar el planeta y que tenía que amarlo a él, y que no era solamente una clase de amor por un tío, que tenía que encontrar la forma de amarlo como un hombre y una mujer. Y yo todavía era prepuberal, yo no llegué a la pubertad hasta los 17 y ahí terminó todo. Era una niña pequeña tratando de actuar como se suponía que debía, y uno hace todo eso para sobrevivir, para sobrevivir al abuso en tu mente, y todas las cosas para sobrevivir a lo que le pasa a tu pequeño cuerpo. Así que amé a ambas de estas jóvenes Jan, las adoro a las dos. Hablé con Mckenna Grace muchas veces desde que filmamos y yo realmente creo que ambas tenían muchas ganas de hacerlo bien, de que sea real, y lo lograron. Fue tan realista y tan como yo, esa confusión, ese intento de atravesar esto, de hacer esta misión. Ellas realmente fueron increíbles de ver e increíbles de estar con ellas. Son mujeres jóvenes y actrices realmente increíbles, las dos.

A FRIEND OF THE FAMILY -- “Revelation” Episode 109 -- Pictured: (l-r) Anna Paquin as Mary Ann Broberg, Mckenna Grace as Jan Broberg, Colin Hanks as Bob Broberg -- (Photo by: Peacock)

—Lo son. Esta es mi última breve pregunta, porque este es todo el tiempo que tenemos. Creo que lo que le da esperanza a los que vean esta serie es verte ahora. Eres fantástica, estás llena de luz, es muy agradable hablar contigo, estoy muy agradecido por esta oportunidad. ¿Cuál te gustaría que sea el mensaje que quede de esto? Especialmente para los jóvenes que la vean, o no sé si será para gente demasiado jóven, pero cuál te gustaría que sea el mensaje que deje esta serie.

Jan Broberg: —Pues sí, es para los jóvenes, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Los números son terribles, alrededor de una de cada tres mujeres jóvenes son abusadas, violadas, acosadas. Es un número realmente alto alrededor de todo el mundo. Y para los hombres jóvenes es uno de cada cinco que son abusados sexualmente antes de sus 18 años. Es un número muy alto, mucho mayor que el cáncer, la pandemia o que cualquier otra cosa. Yo quiero que el mensaje sea la esperanza de que te puedes curar, pero que hay que trabajar en ello. No es algo que viene como “se terminó y ya estoy bien”. Eso no es cierto. Debes hablar, no puedes mantenerlo secreto porque solamente lo hace peor. Es como el cáncer, si ignoras el cáncer, ¿qué crees que pasará? Debes recibir tratamiento, debes curarte. Y cuando haces eso, entonces te transformas en un superpoder. Eres una persona que sabe qué buscar, puedes ayudar a otros así como a tí mismo y a tu futura familia. También le diría a los padres que tienen que creer en sus niños, en los adolescentes. Deben creer en ellos. Cuando no se le cree a un niño, esa es la señal número uno de que será abusado o dañado de nuevo más adelante en su vida. Terminarán en un mal matrimonio. Serán abusados o violados de nuevo. Así que cuando no les creen, o intentan hacer que no hablen al respecto, eso es lo peor que pueden hacer.

Así que esas dos cosas son mi mensaje. Crean en aquellos que intentan hablarles, y denles la ayuda que necesitan. Hay muchas terapias, terapistas con los que hablar, modelo EMDR, TMS, muchas cosas que podemos hacer ahora que sabemos que realmente ayudan a la gente a sanar. Porque si no ayudamos a la gente a sanar, entonces las drogas, el alcohol, las autolesiones, la anorexia, la bulimia, todas las otras cosas, la promiscuidad, matrimonios fallidos, malos matrimonios, cosas terribles que pasan como resultado de no tratar este tipo de daño que le sucede a nuestros jóvenes y a aquellos al principio de sus 20 años, porque el cerebro aún se desarrolla. Esos son mis mensajes. Hay esperanza de que puedes sanar, pero tienes que trabajar en ello, y creer en aquellos que intentan hablarte, simplemente escucha. No te vuelvas loco, no pienses “voy a matar a esta persona”. No hagas nada de eso, porque ese joven no conoce la diferencia entre esas emociones y no querrán hablar más al respecto. Eso es lo peor que puede pasar. Por favor, crean en ellos y busquen la ayuda para que puedan sanar y vivir una vida plena, que no esté llena de todas las otras cosas que pasarán si se guardan esas cosas. Esa es mi esperanza.

—Estoy muy agradecido, realmente muchas gracias por esto.

Jan Broberg: —No hay por qué, Tomás. Espero que algún día podamos charlar de nuevo más tiempo. Contáctame, quiero ir a América Latina a hablar y usar mi poco español. No hablo portugués pero puedo entenderlo bien.