Por qué Bad Bunny es el antídoto perfecto contra la IA: “Los algoritmos insisten en que todo es contenido. Nosotros hemos venido a disfrutar”

Marta Fernández publica 'Bad Bunny ganó a las máquinas'. (Montaje con imagen de FREEK VAN DEN BERGH/EFE/EPA)

Si Bad Bunny hubiera nacido en el año 65 antes de Cristo es bastante poco probable que hubiera escrito "Vamos a perrear, la vida es corta", verso que recoge Yo perreo sola, canción con la que en 2020, todavía en plena ola feminista, desafió los estereotipos machistas y la heteronormatividad dentro de un género urbano. En su lugar, el poeta latino Horacio, escribió aquello de “Carpe diem, quam minimum credula postero”. Aprovecha el día, confía lo menos posible en el mañana. Entre Horacio y Bad Bunny median veintiún siglos y una lengua distinta. Pero la filosofía viene a ser la misma.

La comparación no es un mero capricho. Es el punto de partida de Bad Bunny ganó a las máquinas (Debate), el nuevo ensayo de la periodista y escritora Marta Fernández (Madrid, 1973), que llegó a librerías el pasado 4 de junio, entre una de las diez noches que el puertorriqueño actuó en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Un breve ensayo donde retrata la heroicidad del artista cuyo superpoder son las canciones. El villano no es otro que los algoritmos y la inteligencia artificial que poco a poco se come toda creación artística.

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Así es como Fernández utiliza la figura de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 1994) para reflexionar sobre la figura que ha hecho temblar el planeta Tierra con su perreo. Frente a una inteligencia artificial que “coge muchas voces y las reduce a la media”, el puertorriqueño representa justo lo contrario: “Él utiliza su voz, que es poderosa, para dársela a sus compatriotas, para otros representantes del género, para explicar cosas que a él le importan, para asombrarnos, para llamar nuestra atención”.

Bad Bunny, la respuesta a la inteligencia artificial

Fernández, con sus 53 años, dista de ser el perfil habitual de seguidora de Bad Bunny, pero reconoce que “durante mucho tiempo me ha interesado mucho lo que provoca en mí y lo que provoca en el público”. En una de las 150 páginas del ensayo, escribe: “Para vencer a las máquinas cada uno tiene que elegir aquello que ama y que le emociona y defenderlo hasta el final con pasión desbordada”. Para ella, esa pasión fue Benito. “Yo elegí este algo, Bad Bunny. Él es muy interesante, muy sincero, muy honesto”, afirma.

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Entrevistamos a los fans de Bad Bunny en Madrid: precios de entradas y el invitado sorpresa más deseado. Desde Infobae nos desplazamos ayer hasta los accesos del concierto del "Conejo Malo" para hablar directamente con los miles de seguidores que hacían cola.

Para muestra, un botón. El 5 de enero de 2025 publicó DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su sexto álbum de estudio y una oda a su Puerto Rico natal. El título, una reivindicación de su infancia en la isla. La portada, un homenaje visual a la cultura, la identidad y la nostalgia caribeña. Los temas del álbum, además de ser una celebración del carpe diem, también son un alegato educativo y político contra la gentrificación. Para Fernández, esa reivindicación de las raíces va mucho más allá de su isla natal. También es una reivindicación del tiempo. “Bad Bunny es también una buena metáfora de cómo contraponer el sentido de las cosas al de la inteligencia artificial. Los algoritmos y la IA insisten en que todo es contenido y que todo tenemos que consumirlo. Nosotros no somos consumidores. Hemos venido también a pararnos y a disfrutar”, cuenta sobre el mensaje presente en el álbum.

El tema central del LP gira entorno a la esencia latina y a la defensa del español ante el mundo entero —y especialmente Estados Unidos—. “Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, dijo en una entrevista a El País en 2020. “En el caso de lo que ha hecho Bad Bunny con la música de Puerto Rico, hay algo de justicia histórica”, reflexiona Fernández. “Y es muy bonito como hace eso un artista, porque si tú pones todas esas músicas en uno de esos algoritmos que componen canciones, nunca van a conseguir algo tan sentido y tan emocionante como lo que consigue él en este disco o como lo que ha conseguido en otros”.

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Última noche de Bad Bunny en Madrid, el pasado 15 de junio de 2026. (Europa Press)

Pero el puertorriqueño no solo habla de su archipiélago o del reggaetón: también da voz a una generación que a menudo se ha tachado de desinteresada o apática. “Hemos estado diciéndoles a los jóvenes que son pasivos, que no les importa nada, que viven pegados a las pantallas. Quizá nos estamos equivocando. Cuando ves a los jóvenes en un concierto de Bad Bunny te das cuenta de que hay una voz que les hace vibrar de una manera especial. No es que no alcen la voz; es que quizá no les estamos escuchando”.

Para Fernández, una de las claves del éxito del artista es su capacidad de sorprender. Porque si un cantante no sorprende, no consigue auparse como un genio. Recientemente el público ha reaccionado así ante Lux, de Rosalía, o You seem pretty sad for a girl so in love, de Olivia Rodrigo. “La genialidad en la creatividad tiene que ver con la sorpresa que provoca en el receptor de tu obra”, asegura. “Stanley Kubrick nunca hace una película igual a la anterior porque quiere sorprender a la audiencia, pero sobre todo porque quiere sorprenderse a sí mismo. Y eso es algo que está en toda la discografía de Bad Bunny”, apunta sobre sus seis álbumes de estudio, cuyo debut llegó con el trap oscuro de X 100pre en 2018, evolucionó con YHLQMDLG, El último tour del mundo —el primer disco íntegramente en español en alcanzar el número uno de Billboard 200—, su hiperconocido Un verano sin ti, Nadie sabe lo que va a pasar mañana y DTMF. “La inteligencia artificial no busca el asombro, ni busca lo nuevo, ni busca el reto. Busca contentar a todo el mundo. Y los artistas son precisamente lo contrario”.

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Última noche de Bad Bunny en Madrid, el pasado 15 de junio de 2026. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Pero si Bad Bunny representa todo eso, ¿por qué sigue despertando tanto rechazo? Benito ha recibido criticas por su dicción, por su acento o porque no se le entiende. Algunos han afirmando que ni siquiera canta tan bien. “Es puro clasismo y racismo”, reconoce la autora. “Hay determinadas músicas que son músicas populares, normalmente hechas además por personas que no son blancas, que provocan susceptibilidades en la gente. Basta con prestar un poco de atención a lo que dice. Hay algo tan castellanocentrista de pensar que quien no habla como nosotros es que está hablando mal”. En el libro lo escribe así: “Precisamente por eso es nuestra única esperanza. Porque Benito es la prueba hecha carne de lo lejos que estamos del silicio y del algoritmo”.

La pregunta no es si una inteligencia artificial será capaz de escribir una canción como las de Bad Bunny, es si llegará a emocionar igual. “Todo el mundo tiene un amigo que ha jugado a hacer una canción con IA. La escuchas y piensas: ‘Qué gracioso’. Pero cuando llegan las doce de la noche y te metes en la cama ya no te acuerdas de ella. Ponte Tití me preguntó a las seis de la tarde y cuando te acuestes seguirá resonándote. Tiene algo que te interpela“, finaliza.

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