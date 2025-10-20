Jason Statham pudo protagonizar ‘Peaky Blinders’, pero Cillian Murphy se impuso por cuatro palabras: “Recuerda que soy actor”

Cillian Murphy durante una secuencia de Peaky Blinders y Jason Statham, quien estuvo a punto de protagonizar al personaje. / Netflix, Reuters

Aunque el personaje de Tommy Shelby no existió realmente, sí lo que hicieron unos líderes ingleses bastante similares a Cillian Murphy y sus hermanos en la ficción. A la banda de Birmingham en que se basan los Peaky Blinders se la conoció, en realidad, como los Birmingham Boys. Estos se dedicaron a amañar apuestas de caballas y extorsionar a todos los comercios de la segunda ciudad inglesa más grande durante el inicio del siglo XX. Aquí hay otra de las diferencias, ya que la ficción se desarrolla tras el final de la Primera Guerra Mundial, mientras que la realidad se remonta a los años previos a la Gran Guerra.

No obstante, uno de los puntos que no pueden fallar es Cillian Murphy como Tommy Shelby. El imaginario popular no es capaz de pensar a este personaje de voz profunda con una cara distinta a la del actor irlandés. Sin embargo, el escritor británico Steven Knight, uno de los creadores de la serie, estuvo a punto de escoger a Jason Statham como protagonista. Ambas estrellas eran los finalistas de una elección compleja que ha marcado ya seis temporadas, desde que la BBC emitiese en 2013 el primer capítulo.

El debate entre ambas estrellas la reveló Knight durante una charla en 2020 con The Independent. El creador de la serie se reunió con los actores para tantear la forma que se le daría al personaje, atormentado por su pasado en la guerra, y, al parecer, fue Jason Statham quien se impuso por su físico y su ya conocido carácter de tipo duro. Sin embargo, dado que el personaje no es precisamente de pegarse mamporros, sino de armar estrategias en los negocios (y en la venganza), parecía más oportuna la presencia de Murphy.

Por si había alguna duda, el actor de Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023) le escribió un mensaje al creador con la siguiente frase: “Recuerda que soy actor”. Las cuatro palabras representaron para Knight la certeza de que Murphy había encarnado multitud de papeles diferentes de manera magistral. Así que se puede decir que cuatro palabras bastaron para que Tommy Shelby tuviese el rostro de Cillian Murphy para siempre.

Los personajes de Murphy y Statham

Uno de los primeros papeles de Cillian Murphy en la gran pantalla, y el primero como protagonista, se remonta a 1999, cuando el actor tenía 24 años y pocos filmes a sus espaldas. No le costó mucho meterse en el personaje, ya que encarnó a un universitario irlandés que, además de estudiar en Nueva York, se dedicaba a disfrutar de la vida adulta junto a sus amigos. Un año después de escribir su primer y único corto, Watchmen, protagonizaría la película distópica que le daría a conocer como joven estrella: 28 días después (Danny Boyle, 2002). Tres años más tarde, estaría encarnando a uno de los personajes por el que se le recuerda en la película de Christopher Nolan Batman Begins (2005).

Tráiler oficial de Oppenheimer, la película escrita y dirigida por Cristopher Nolan sobre la vida de J. Robert Oppenheimer

Mientras que la faceta de Murphy se forjaba como un joven escuálido que se enfrentaba a varios virus, ya sea como villano o como superviviente, la personalidad de Statham en la ficción giró desde el primer momento en torno a un tipo duro parco en palabras. La película que le dio a conocer ampliamente fue en el año 2000, de la mano de Guy Ritchie, Snatch. Cerdos y diamantes. A esta le seguirían sagas de mafiosos y puñetazos de las que nunca ha escapado.