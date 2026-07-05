La visita del papa León XIV a Tenerife dejó un impacto económico de 5,71 millones de euros y movilizó a casi 48.000 personas, según un estudio del Ayuntamiento

La evolución del papa León XIV en su visita a España (Montaje Infobae, Europa Press)

La misa que el papa León XIV celebró el pasado viernes, 12 de junio, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife generó un movimiento económico de 5,71 millones de euros en el conjunto de la isla, según un estudio elaborado por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. La cifra surge de un análisis de la Sociedad de Desarrollo a partir de 961 encuestas realizadas entre asistentes al acto y residentes en la isla.

El informe desglosa ese total en tres componentes: 3,04 millones de euros de impacto directo, 1,35 millones derivados de la actividad económica indirecta y 1,32 millones adicionales por el llamado efecto inducido. La Sociedad de Desarrollo concluye que por cada euro gastado directamente por los asistentes se generaron otros 0,88 euros en la economía local.

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Quiénes fueron y cuánto gastaron

El acto convocó a unas 47.600 personas. El 89,4% de los asistentes se trasladó expresamente a la capital para la ocasión, y el 88% acudió como público general, frente al 8% que lo hizo como peregrino o miembro de un grupo religioso. El perfil predominante fue el de una mujer de entre 45 y 64 años.

De entre ellos, el 92% de los asistentes residía en Tenerife, sobre todo en Santa Cruz y La Laguna. El resto llegó desde otras islas del archipiélago, desde comunidades autónomas peninsulares o desde el extranjero, con mayor presencia de visitantes procedentes de Alemania, Colombia y Venezuela.

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El Papa León XIV ha defendido este viernes un mundo "sin murallas" e instado a las mafias a acabar con el tráfico de personas migrantes porque "el dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro". "Deténganse, conviértanse", ha comentado en un acto celebrado en la plaza del Cristo de La Laguna ante más de 2.000 personas. (Fuente: RTVE/Pool)

El gasto medio por persona ascendió a 79,63 euros, de los que 63,88 euros se realizaron en la capital y 15,76 euros en otros municipios de la isla. La restauración fue el principal destino del gasto en Santa Cruz, con 1,11 millones de euros, seguida del alojamiento (714.494 euros), el transporte para llegar a la isla (564.548 euros) y las compras no alimenticias (327.750 euros).

Solo el 13% de los asistentes pasó la noche fuera de su domicilio habitual. De esas estancias, siete de cada diez se realizaron en establecimientos de la capital, con la vivienda de familiares o amigos como opción más frecuente, por delante de los hoteles de cuatro y cinco estrellas.

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Movilidad y percepción ciudadana

En cuanto a los desplazamientos, el 41% de los asistentes llegó a pie al recinto, el 28% utilizó la guagua, el 17% el tranvía y el 15% el vehículo privado. Entre quienes viajaron desde fuera de Tenerife, el 90% lo hizo por vía aérea.

El estudio también recoge la percepción de la ciudadanía tinerfeña: el 94% de los encuestados siguió la comitiva o la misa a través de la televisión, y la organización del evento recibió valoraciones superiores al notable en aspectos como la seguridad, la limpieza y la coordinación general. Los principales beneficios percibidos por los residentes fueron la proyección mediática y el prestigio exterior de Santa Cruz (43,5%), la cohesión social (23,6%) y el impacto económico (20,1%), junto al impulso turístico para la ciudad.

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*Noticia elaborada con información de agencias.