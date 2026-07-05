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El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

El detenido hacía tareas de mantenimiento vial con una herramienta prohibida en los casos que existe un riesgo extremo de incendio

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Un vecino intenta apagar una zona en llamas en la localidad de Calonge este sábado tras el incendio forestal que comenzó en La Bisbal de l'Empordà (EFE/David Borrat)
Un vecino intenta apagar una zona en llamas en la localidad de Calonge este sábado tras el incendio forestal que comenzó en La Bisbal de l'Empordà (EFE/David Borrat)

El Juzgado de Instrucción de guardia de La Bisbal d’Empordà (Girona) ha decretado que el trabajador detenido el pasado viernes por su vinculación con el incendio forestal sea puesto en libertad provisional mañana, lunes 6 de julio. El hombre habría sido arrestado después de usar una sierra radial al pie de la carretera; una herramienta cuyo uso está prohibido cuando existe un riesgo extremo de incendio.

Aun así, según la resolución judicial, el investigado deberá presentarse ante la jueza instructora cada vez que sea citado. El procedimiento, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de La Bisbal d’Empordà, continuará su curso mientras se determina el alcance de los hechos y la posible responsabilidad penal. El TSJC ha detallado también que el hombre realizaba tareas de mantenimiento vial para una empresa adjudicataria de la red de carreteras de la zona, encargada por el Departamento de Territorio de la Generalitat.

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Debido a ello, la Generalitat ha iniciado una investigación a la compañía para aclarar si existió algún tipo de negligencia. El Departamento de Territorio solicitó a la empresa toda la documentación relativa a la obra y el operativo de aquel día, dado que el uso de una sierra radial en zona forestal con el nivel 3 del Plan Alfa activado constituye un posible indicio de imprudencia grave y vulneración de las medidas de prevención de incendios vigentes. La consellería evalúa si la adjudicataria respetó las restricciones específicas para evitar siniestros en episodios de máximo riesgo y si hubo cualquier incumplimiento de la normativa aplicable, subrayó el TSJC.

Un camión de bomberos cruza una zona arrasada por las llamas en la localidad de Calonge este sábado por el incendio forestal que comenzó en La Bisbal de l'Empordà (EFE/David Borrat)
Un camión de bomberos cruza una zona arrasada por las llamas en la localidad de Calonge este sábado por el incendio forestal que comenzó en La Bisbal de l'Empordà (EFE/David Borrat)

Las autoridades descartan controlar hoy el incendio

El incendio que se declaró el viernes en La Bisbal d’Empordà mantiene en vilo a la provincia de Girona. Según las autoridades, el fuego ha arrasado unas 2.200 hectáreas y ha establecido un perímetro de cuarenta kilómetros. Los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar el 70% del área afectada, pero descartan poder controlarlo durante la jornada del domingo.

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Eduard Martínez, jefe de operaciones de los Bombers de la Generalitat, informó a los medios: “Hoy no estará controlado, por descontado. Hay mucho trabajo para intentar que no haya conatos”. Asimismo, ha subrayado el potencial devastador del incendio, al señalar que “con un perímetro de cuarenta kilómetros y un potencial para arrasar 10.000 hectáreas más si se extiende por el flanco derecho hacia el oeste del parque natural del macizo de Les Gavarres, que es el escenario que se quiere evitar de cualquier forma”.

El fuego ya no solo afecta a La Bisbal d’Empordà, sino que afecta a varios municipios: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Santa Cristina d’Aro y Calonge i Sant Antoni. Aunque Protección Civil, por indicación de los bomberos, ha levantado el confinamiento en nueve municipios, una medida que había alcanzado a unas 12.000 personas.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (EFE/ David Borrat)
Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (EFE/ David Borrat)

Del mismo modo, hay que tener en cuenta otro factor: Martínez ha remarcado este fin de semana la inquietud de los bomberos por la ola de calor, la segunda de este verano, que eleva las temperaturas en Cataluña desde el domingo y aumenta el riesgo de nuevos incendios: “Seremos contundentes ante cualquier conato”. Ante “este episodio de extremo de riesgo”, apela “a la responsabilidad de los ciudadanos para que atiendan las recomendaciones de las autoridades”.

El viento de marinada, que se espera que sople desde el mediodía en la zona del incendio, genera una preocupación adicional para los equipos de emergencia. Y es que hoy mismo los bomberos han concentrado sus esfuerzos en el flanco izquierdo del perímetro, donde han surgido algunos focos nuevos. Aun así, Martínez ha matizado que no han alcanzado “el nivel” de los registrados en la jornada anterior.

Más de 400 bomberos respaldados por 100 medios aéreos, un centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencia (UME), voluntarios, agentes de defensa forestal y efectivos de los Mossos d’Esquadra participan en las labores de contención y vigilancia. Estos últimos controlan los accesos al macizo de Les Gavarres, que permanecen cerrados al público.

Los Bombers estabilizan el 70% del flanco derecho del incendio de La Bisbal d'Empordà (Europa Press)
Los Bombers estabilizan el 70% del flanco derecho del incendio de La Bisbal d'Empordà (Europa Press)

En otros sectores afectados, técnicos de la unidad de estructuras colapsadas revisan el estado de las viviendas. El primer recuento indica que han ardido por completo ocho casas en urbanizaciones cercanas y otras dieciocho han sufrido daños parciales, además de industrias, vehículos, cercados y jardines afectados.

Por otro lado, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) mantiene cortadas las carreteras GI-660, entre La Bisbal d’Empordà y Calonge, y GIV-6612, entre Santa Cristina d’Aro y Calonge. Además, el Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a once personas desde el inicio del incendio: cinco civiles, cinco bomberos y un militar de la UME, uno de ellos con heridas de carácter menos grave.

(Con información de EFE)

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