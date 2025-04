Es asesora política, se cruzó con una liebre enferma y, para salvarla, cambió su vida

El libro del día

Chloe Dalton estaba dando un paseo invernal cerca de su granja cuando se topó con ella: una diminuta cría de liebre -conocida como lebrato- yacía acurrucada y sola en medio de un estrecho camino rural.

Dalton, asesora política londinense que vivía en la campiña inglesa durante la pandemia, no sabía casi nada de liebres. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el lebrato llevaba horas sin moverse, decidió llevárselo a casa e intentar salvarlo, a pesar de que temía que su intromisión pudiera perjudicar su capacidad para volver a la naturaleza.

Lo que siguió, tal como se relata en las nuevas memorias, Raising Hare, fue un inesperado experimento de coexistencia.

El libro forma parte de un género muy actual: historias reales sobre personas que abren una ventana al mundo natural a través de la observación intensa de un animal o especie salvaje, a menudo en su propio patio trasero.

Un grupo de liebres en pleno campo, ejemplificando la diversidad de la vida silvestre. Su presencia nos recuerda la importancia de la protección y el cuidado de la fauna en su entorno natural. (Imagen ilustrativa Infobae)

Piense en el reciente The Backyard Bird Chronicles, de Amy Tan; Fox & I, de Catherine Raven; Of Time and Turtles, de Sy Montgomery; H is for Hawk, de Helen Macdonald; el nuevo The Book of Flaco, de David Gessner; The Sound of a Wild Snail Eating, de Elisabeth Tova Bailey.

Las conexiones inesperadas con otras especies pueden resultar reconfortantes e importantes en un momento en que la vida salvaje está tan asediada. La naturaleza parece muy lejana, pero está aquí, en tu jardín. Y tal vez, dicen estas historias, puedas hacer algo para ayudar.

Resulta fascinante acompañar a Dalton en su búsqueda de información sobre las liebres. Busca en los libros, pero encuentra poca información útil. Le hacen creer, por ejemplo, que el lebrato se mantendrá distante; en cambio, llega a sentirse cómodo, saltando con ella y acurrucándose contra ella mientras duerme. Sin embargo, también se marcha durante largos períodos más allá del muro de su jardín, regresando según su propio e inescrutable calendario.

Dalton tiene que confiar en sus instintos. Insiste en que el animal no es una mascota, no le pone nombre y lo llama simplemente “pequeño”. Le da rienda suelta por la casa y el jardín, sin exigirle nada y sin asustarlo.

Describe la evolución del comportamiento y el cuerpo del lebrato con todo lujo de detalles.

Su investigación sobre las liebres revela sobre todo una historia de deporte y matanza. Dalton señala el precipitado declive de su población en Inglaterra debido a la invasión de su hábitat (la agricultura y sus descuidadas máquinas son especialmente culpables).

También observa cambios en sí misma, a medida que se adapta a una vida más lenta y sencilla. Empieza a prestar más atención a su entorno natural. Se fija en los depredadores y observa a las otras liebres más allá de su muro.

Cría liebres (Raising hare es un alegato a favor de una vida más amable con las demás criaturas.

“La coexistencia”, escribe, “confiere a nuestra propia existencia una mayor conmoción, y quizá incluso grandeza”.

