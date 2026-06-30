Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 1 de julio: Victoria mueve su ficha más peligrosa mientras la desaparición de la pequeña María desata la desesperación

'Valle Salvaje': Leonor espera para conocer a María. (RTVE)

Valle Salvaje entra de lleno en una de las semanas más intensas de su historia. Tras varios capítulos en los que las alianzas han saltado por los aires y los secretos han comenzado a salir a la luz, la serie diaria de La 1 encara un nuevo episodio en el que las consecuencias de todo lo ocurrido amenazan con cambiar para siempre el destino de sus protagonistas.

En los últimos días, una de las grandes incógnitas ha quedado finalmente resuelta. Después de que muchos personajes sospecharan que todo formaba parte de una nueva manipulación de Victoria, se ha confirmado que Matilde realmente está embarazada. La noticia supone una enorme alegría para ella y para Atanasio, que ven cómo por fin pueden mirar al futuro con esperanza. Sin embargo, esa felicidad dura poco, ya que el embarazo también altera por completo el delicado equilibrio que se había creado en el Valle.

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Matilde le cuenta a Atanasio que está embarazada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Quien primero comprende el alcance de la situación es Benigna. La curandera entiende que la confirmación del embarazo desmonta definitivamente la versión que Victoria había intentado sostener durante semanas y teme que la antigua duquesa reaccione de la peor manera posible. Sus presentimientos no tardan en hacerse realidad.

Al mismo tiempo, la situación judicial de Victoria continúa agravándose. Don Aurelio le comunica que deberá responder ante un tribunal por el delito de bigamia, después de que se confirmara que contrajo matrimonio con José Luis cuando Dámaso seguía con vida. La noticia provoca un auténtico estallido de ira en la mujer, que comienza a buscar culpables entre quienes hasta hace poco consideraba sus aliados.

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Victoria dirige primero sus reproches hacia Mercedes, convencida de que la ha engañado al prometerle una ayuda del obispado que nunca llegó. Sin embargo, Dámaso cree que detrás del endurecimiento de la postura de la diócesis se encuentra realmente don Hernando, cuyo enfrentamiento con la antigua duquesa no deja de intensificarse.

De hecho, el propio don Hernando da un paso más en esa batalla al solicitar, junto a José Luis, que don Aurelio aplique el castigo más severo posible contra Victoria. Una petición que sorprende incluso a quienes conocen de cerca el conflicto y que obliga a Dámaso a intentar contener una escalada que amenaza con terminar de la peor manera.

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Hernando pide a Aurelio el máximo castigo para Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, otra de las tramas que mantiene en vilo a los espectadores es la desaparición de Rosalía junto a la pequeña María. Luisa y Bárbara descubren lo sucedido e intentan avisar al resto de habitantes del Valle para organizar una búsqueda inmediata. Sin embargo, Leonor se convierte en un obstáculo inesperado al impedir que ambas abandonen la habitación de Rafael, retrasando unos minutos que pueden resultar decisivos.

Lejos de allí, Rosalía continúa avanzando por el bosque con la niña en brazos. Convencida de que hace lo correcto, promete emocionada que nunca más permitirá que las separen, mientras la incertidumbre sobre el destino de ambas crece por momentos.

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'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)

En paralelo, Martín sigue intentando recuperar a Pepa después de confesarle que continúa enamorado de ella. La joven, dolida porque eligiera precisamente la víspera de su boda con Francisco para sincerarse, no está dispuesta a ponérselo fácil. Aun así, Martín insiste en que jamás ha dejado de quererla y que no puede resignarse a perderla para siempre.

También continúan las maniobras de Enriqueta. Después de que don Hernando rechazara la sorprendente propuesta que le presentó para saldar la deuda de los Gálvez de Aguirre, la mujer cambia de estrategia y vuelve a presionar a Braulio para que avance en su acercamiento a Manuela. Sin embargo, el joven sigue encontrándose con las dudas de la muchacha, que no logra olvidar el extraño accidente de las escaleras y cada vez sospecha más que detrás de aquel suceso hubo algo más que una simple caída.

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