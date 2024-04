Qué fue de Stana Katic, la coprotagonista de ‘Castle’ que abandonó repentinamente la serie

Stana Katic y Nathan Fillion en 'Castle' (ABC/Beacon Pictures)

Antes de la llegada de las plataformas, Netflix, Prime Video, HBO Max, los seguidores de las series tenían que conocer de memoria los días y las horas en las que su serie favorita iba a salir por la pequeña pantalla. En esa época, una de las series que mejor supo llegar al corazón de la audiencia y que, por lo tanto, se colocó entre las más seguidas, fue Castle -actualmente en Disney Plus-. Y es que los fans de las series policíacas se encontraron de pronto con una historia diferente y fresca, en la que un escritor de best-sellers de misterio se unía al departamento de homicidios de Nueva York e iniciaba una relación personal con todos sus miembros. Protagonizada por Nathan Fillion, en el papel de Richard Castle, y por Stana Katic en el de la detective Kate Beckett, Castle fue, durante ocho temporadas, una de esas series cuyas fechas y horas de emisión todo el mundo conocía.

Sin embargo, en 2016, pese a que muchos actores ya habían aceptado firmar por una novena temporada, se anunció que la serie no continuaría, concluyendo con un abrupto final que dejó a muchos fans con un mal sabor de boca. A pesar de que se dijo que, por recortes en el presupuesto, la serie había decidido prescindir de Stana Katic, lo cierto es que lo que trascendió a los medios en aquellas fechas la verdadera razón del adiós de la serie fue la mala relación que existía entre los dos actores protagonistas, algo que, por otro lado, negó el representante de la actriz. La hipótesis del salario tampoco resultó, en su momento, nada descabellada, ya que también se publicó que Katic había pedido un aumento que no fue aceptado, dado que ya recibía una gran remuneración por su trabajo.

Así las cosas, parece ser que los dos coprotagonistas ni siquiera se hablaban en el set de rodaje y, según destapó US Weekly en su momento, esta situación se llevaba produciendo durante varias temporadas. La propia Stana Katic se pronunció, años más tarde, sobre su abrupta salida de la serie: “En realidad todavía no tengo claro el proceso de pensamiento detrás de la forma en que sucedió. Me dolió y fue un final duro, pero ahora, casi dos años después... conocí a tanta gente hermosa en ese proyecto”.

Qué ocurrió con Stana Katic tras ‘Castle’

Tras el final de la serie, la actriz canadiense ha formado parte de otros proyectos como Ciudades hermanas, Misterio en Amán, Perdido en Florencia, Cadáver y Las espías de Churchill. No obstante, su gran papel después de la serie se dio con Absentia, una serie de tres temporadas en las que una agente del FBI desaparece y es dada por muerta pero encontrada seis años después sin que recuerde nada de lo que ha sucedido. Katic fue también, además de la actriz principal, productora ejecutiva del proyecto.

Por otro lado, también se conocen algunos aspectos de su vida privada, como su alta implicación con varias organizaciones benéficas como Alternative Travel Project, fundada por ella misma en 2010, y que a finales de 2021 nació su primer hijo. La actriz llevaba casada desde 2015 con Kris Brkljac, que tuvo un pequeño papel también en Perdido en Florencia.

A pesar de ello, parece que Fillion ha sido el mejor parado profesionalmente tras el fin de la serie, ya que The Rookie -de momento lleva cinco temporadas- ha logrado también hacerse con un hueco en el mundo de las series de televisión, si bien no ha alcanzado, tampoco, el éxito de Castle.

