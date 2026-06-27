España Cultura

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

La primera directora del país estrena este 26 de junio ‘La mujer sin nombre’, un thriller con el que vuelve a cuestionar el papel de las mujeres en la sociedad saudí

Guardar
Google icon
Haifaa al-Mansour, cineasta saudí, estrena 'La mujer sin nombre', este viernes 26 de junio. (Cedida)
Haifaa al-Mansour, cineasta saudí, estrena 'La mujer sin nombre', este viernes 26 de junio. (Cedida)

Es 2026 y Arabia Saudí sigue rompiendo barreras. Haifaa al-Mansour (Al Zulfi, Riad, 1974) lo hizo en 2012 y lo ha vuelto a hacer ahora. Hace catorce años, la primera mujer directora del país rodó su primera película, La bicicleta verde, aún cuando no existían las salas de cine —prohibidas desde los años 80 bajo la presión de los islamistas radicales, el veto se levantó en 2018—. Para rodarla, tuvo que esconderse en una furgoneta y comunicarse con sus actores a través de walkie talkies.

Si la protagonista, Wadjda, solo quería hacer algo tan prohibido como montar en bici, Haifaa solo quería rodar. El debut de Al-Mansour fue revolucionario porque no solo dirigía una mujer, sino que por primera vez, se concedía una licencia para filmar íntegramente en el país. Además, la película llegó en medio de la ola de protestas de la llamada Primavera Árabe. Tras su debut en el Festival de Venecia, la película hizo historia con una decena de premios. La cineasta estrena su quinta película, que cierra la trilogía de mujeres iniciada con La bicicleta verde (2012) y continuada con La candidata perfecta (2019). “Siempre contaré historias sobre mujeres fuertes de Arabia Saudí”, asegura a Infobae. El tríptico se cierra con La mujer sin nombre, en cines desde este viernes 26 de junio.

PUBLICIDAD

En su nueva producción, que de nuevo ha contado con financiación del Gobierno y repite su filmación en el país, sigue las pesquisas de Nawal (Mila Al Zahrani), una mujer divorciada y amante de los true crime —que sigue a través de una cuenta de TikTok— que trabaja como secretaria en una comisaria. Cuando aparece el cadáver de una joven al que nadie reclama, Nawal se obsesiona con descubrir la verdad.

Al-Mansour se vale del thriller para retratar las contradicciones de la sociedad saudí, aún con un final que deja la boca abierta a muchos y con un mal regusto a otros. Un deselace que reconoce, sabe que no todo el mundo ha entendido. “Hay mucha gente que no quiere ver a mujeres así. Les resultan amenazantes y no saben qué hacer con ellas”, apunta.

PUBLICIDAD

“Al intentar hacer una película como esta, simplemente intento ser fiel a mí misma y decir cosas que realmente significan mucho para mí”, apunta. “Soy una persona muy progresista en Arabia Saudí y siempre haré comentarios sobre la tradición y sobre la forma en que llevamos nuestras vidas. Pero no busco el conflicto. No estoy ahí para enfrentarme a nadie, sino para hacerme un hueco y contar mi historia”. Así es como, asegura, se le ha permitido seguir rodando en su país y recibir financiación para películas que aspiran a “abrir la mente e inspirar a la gente”.

Tráiler oficial de 'La mujer sin nombre'.

Entre ellas, critica a las limitaciones de las mujeres en una sociedad extremadamente patriarcal en la que se antepone ser madre y esposa ante cualquier cosa. “Nawal es una mujer moderna en una sociedad que le ha quitado todo”, cuenta sobre la protagonista, que además de estar separada de su marido también ha perdido un bebé. “La sociedad lo basa todo en ser esposa, hija y madre, y ella no tiene nada de eso. No es nadie. La gente quiere que desaparezca, pero ella se niega. Y por eso en cierto modo, la encuentro inspiradora”.

En una sociedad marcada por el control y el peso de la vergüenza -el asesinato de la joven queda enmarcado como un crimen de honor, justificado bajo la creencia de que la víctima ha manchado o deshonrado el honor y la reputación de su familia-. “La vergüenza es un arma en Oriente Medio”, sostiene. “Lo triste es que las propias mujeres también acaban adoptando esa mentalidad”. De ahí que, explica, en la ficción nadie parezca interesado en reclamar el cuerpo de la víctima. “Es más fácil asesinar a una mujer porque nadie quiere un escándalo. Si matan a un hombre, todo el mundo se pregunta qué ha pasado”. La también guionista encuentra un hueco para criticar la presión que opaca las vidas de estas mujeres. “Si una persona supera los 25 o 30 años y no se ha casado, es como si fuera el fin del mundo”, afirma, cuando se le pregunta cuán de importante sigue siendo esta tradición en Arabia Saudí.

“La vergüenza es un arma en Oriente Medio”

Hija de un Abdul Rahman Mansour, poeta, y Bahia Hamad Al-Swayegh, trabajadora social, la vida de Al-Mansour no fue como la de las demás mujeres. Creció como la octava de doce hermanos (todos de los mismos padres) y con un padre que le cautivó el amor por el cine gracias a las cintas VHS que veían en casa. Al contrario que la sociedad saudí, a ella nunca le exigieron llevar velo. Con el apoyo de su familia estudió literatura comparada en la Universidad Americana de El Cairo y más tarde completó un máster en Estudios Cinematográficos en la Universidad de Sídney, en Australia. En mayo de 2007 se casó con el diplomático estadounidense Bradley Niemann, mientras él trabajaba en Arabia Saudí.

Poster de 'La mujer sin nombre'
Poster de 'La mujer sin nombre'

Entre 2012 y 2026 las cosas han cambiado. El país por un lado, y su carrera por otro. “Tengo que decir que Arabia Saudí ya no es tan tradicional como solía ser. La gente está viendo que hay una apertura, que se puede ver cine, escuchar música y leer literatura, y estar en contacto con el mundo gracias a Internet”. Entre otras cosas, el velo es opcional, las mujeres pueden conducir —Nawal lo hace en la película— y pueden viajar sin que sea necesario una autorización.

Ella, por otro lado, desde su debut en la década pasada, ha sido directora de la seried Tales of The Walking Dead —vive primordialmente en Los Ángeles—, The Society (Netflix ) y The Wilds (Prime Video) y ha hecho una adaptación de Mary Shelley con Elle Fanning como protagonista. Su futuro, por ahora, sigue pasando por las mujeres del país que la vio nacer. “Siempre contaré historias sobre mujeres fuertes de Arabia Saudí”, insiste. Sin embargo, admite que siente que ha llegado el momento de abrir otra etapa. “Quiero avanzar hacia una dirección diferente. Hay muchas historias complejas que están surgiendo en Arabia Saudí. Las tradiciones están cambiando y necesito tomarle el pulso a todo eso. Sin duda, estoy empezando un nuevo capítulo”.

Temas Relacionados

PelículasPelículas EspañaCineCine EspañaEspaña NoticiasEspaña-CulturaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crítica de ‘Obsession’: la gran película de terror del año que desafía los moldes tradicionales de la industria a golpe de ideas, frescura y valentía

Curry Barker compone una obra de culto inmediata que habla de las relaciones tóxicas a través de una iconoclasta ‘revisitación’ del subgénero de los deseos malditos

Crítica de ‘Obsession’: la gran película de terror del año que desafía los moldes tradicionales de la industria a golpe de ideas, frescura y valentía

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreana actúa por primera vez en España con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

Dos películas sobre las terapias de conversión dirigidas a la comunidad LGTBI: historias de violencia contra la identidad sexual

Repasamos algunas películas que abordan el tema ahora que en España se ha aprobado penalizar este tipo de procedimientos

Dos películas sobre las terapias de conversión dirigidas a la comunidad LGTBI: historias de violencia contra la identidad sexual

Todo lo que sabemos de la nueva versión de ‘Sentido y sensibilidad’: el clásico de Jane Austen que regresa manteniendo su espíritu

La nueva adaptación está protagonizada por Daisy Edgar-Jones y George MacKay y se estrenará el próximo 23 de octubre

Todo lo que sabemos de la nueva versión de ‘Sentido y sensibilidad’: el clásico de Jane Austen que regresa manteniendo su espíritu

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

El director ha anticipado uno de los momentos bélicos más destacados de su próxima película

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo