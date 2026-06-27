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Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas que él mismo se ha provocado

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22/11/2025 Imagen de archivo de la Policía Nacional DEPORTES ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL
22/11/2025 Imagen de archivo de la Policía Nacional DEPORTES ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

En lo que parece un episodio mas de violencia machista, una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta por heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El presunto autor del homicidio, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

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Mairena de Alfarafe (Captura de pantalla Google Maps)
Mairena de Alfarafe (Captura de pantalla Google Maps)

Noticia en ampliación...

(Con información de EFE)

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