Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

En lo que parece un episodio mas de violencia machista, una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta por heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El presunto autor del homicidio, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.
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(Con información de EFE)
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