Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Baena celebra su gol frente a Uruguay. (Eloisa Sánchez/Reuters)

Álex Baena ha conseguido anotar su primer gol en un Mundial. Después de contar con el respaldo de Luis de la Fuente y acumular su segunda titularidad consecutiva, ha respondido con el tanto de la victoria ante Uruguay.

Con ese resultado, La Roja pasa como primera del Grupo H, sumando siete puntos y sin haber encajado gol en tres partidos. Sin embargo, a pesar de que es un momento tan importante para su carrera, Baena le ha dedicado su gol a María.

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Morata y Álex Baena junto a María Caamacho (@SEFutbol, X)

La niña, que celebró la Eurocopa 2024 con los jugadores y que era una de las mayores fans del futbolista andaluz, falleció el 16 de abril de este mismo año, tal y como comunicaba su familia mediante la red social X.

Esta celebración ha ido dedicada especialmente a ella, algo que ha confesado en zona mixta el propio jugador. “El destino me tenía preparado algo muy bonito. Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”, confesaba a un periodista después de recordarle que hoy hubiese sido su 14 cumpleaños.

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“Sé que desde arriba estará con una sonrisa, como siempre, y le he podido dedicar el gol, que lo tenía en mente. Estoy muy orgulloso del gol de hoy”, concluía el almeriense tras anotar uno de los tantos más importantes de la historia del club.

Una amistad que nació en un partido de Copa

La relación entre Álex Baena y María comenzó varios años antes de que la imagen de ambos celebrando la Eurocopa diera la vuelta al mundo. Se conocieron en un partido de la Copa del Rey que enfrentó al Villarreal con el Guijuelo.

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Tras el encuentro, el centrocampista se fijó en la pequeña, que luchaba contra un sarcoma de Ewing, y decidió acercarse a saludarla. No solo pasó un rato con ella, sino que quiso presentarle al resto de la plantilla del Villarreal antes de que el equipo abandonara el estadio.

Aquel gesto marcó el inicio de una amistad que se mantuvo con el paso de los años. Desde entonces, ambos mantuvieron el contacto de forma habitual y Baena estuvo muy pendiente de María, acompañándola en distintos momentos importantes y convirtiéndose en una figura importante en su vida.

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Su irrupción en redes sociales

La historia entre Álex Baena y María se hizo conocida por el gran público durante la celebración de la Eurocopa 2024. Tras la conquista del título en Berlín, la joven compartió con los jugadores los festejos sobre el césped del Estadio Olímpico.

Un día después, ya en Madrid, también subió al escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el campeonato junto a la selección española. Las imágenes de María levantando el trofeo y abrazándose con Baena emocionaron a miles de aficionados y se convirtieron en uno de los momentos más recordados de aquella celebración.

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María levantando la Eurocopa 2024 junto a los futbolistas. (Instagram: @mariacmfutbolera)

Desde entonces, la figura de Álex Baena en la selección española ha crecido de forma constante, consolidándose como una de las piezas más versátiles del centro del campo. Su capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del esquema de Luis de la Fuente le ha permitido ganar protagonismo en un equipo en plena renovación, donde el técnico valora especialmente su energía, intensidad y lectura del juego en los últimos metros.