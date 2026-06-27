Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica eligió el momento perfecto para mostrar su mejor versión. Cuando más lo necesitaba, la selección dirigida por Rudi García firmó una actuación convincente para imponerse con autoridad a Nueva Zelanda (1-5), asegurar su clasificación para los dieciseisavos de final y hacerlo, además, como primera de grupo gracias al empate entre Egipto e Irán. Los Diablos Rojos dominaron el encuentro de principio a fin en el BC Place de Vancouver. Intensos en la presión, precisos con el balón y muy superiores en el juego, encerraron a una Nueva Zelanda incapaz de salir de su propio campo durante gran parte del partido. El marcador terminó siendo amplio, aunque incluso se quedó corto para reflejar la diferencia entre ambos equipos.

El regreso de Jérémy Doku fue una de las grandes noticias para Bélgica. El extremo, que apenas había podido entrenarse tras viajar para asistir al nacimiento de su primer hijo, revolucionó el ataque desde el primer minuto con su velocidad y desequilibrio. Cada conducción rompía líneas y generaba espacios para unos compañeros que encontraron en Leandro Trossard al futbolista más inspirado de la noche.

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El jugador del Arsenal avisó primero con un disparo al poste y poco después vio cómo el VAR anulaba un penalti favorable a Bélgica. Sin embargo, su insistencia encontró premio en el minuto 28, cuando aprovechó un balón suelto tras un saque de esquina botado por Kevin De Bruyne para inaugurar el marcador. El 0-1 hacía justicia a una primera parte en la que Bélgica acumuló ocasiones sin descanso y llegó con 16 remates al término del primer tiempo por ninguno de su rival.

La resistencia neozelandesa se vino abajo nada más comenzar la segunda mitad. Trossard firmó su doblete tras recoger el rechace de su propio disparo y encarriló definitivamente el encuentro. Con la ventaja asegurada, Rudi García comenzó a mover el banquillo, pero el dominio belga no disminuyó. Matías Fernández-Pardo aportó frescura desde el costado y participó en varias acciones de peligro, mientras De Bruyne encontró al fin el premio a su insistencia con un potente disparo cruzado para firmar el tercero.

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Con el partido completamente controlado, Bélgica administró esfuerzos mientras seguía mirando de reojo lo que ocurría en el Egipto-Irán. Nueva Zelanda encontró un pequeño premio con el gol de Elijah Just, aprovechando un despiste defensivo, aunque la reacción apenas duró unos minutos. Romelu Lukaku, recién incorporado al terreno de juego, necesitó muy poco para reivindicarse anotando de cabeza el cuarto tanto, antes de asistir a Alexis Saelemaekers, encargado de cerrar la goleada con el definitivo 1-5.

Más allá del resultado, Bélgica recuperó las sensaciones que había perdido en las dos primeras jornadas. Doku volvió a ser desequilibrante, De Bruyne manejó el ritmo del partido, Lukaku respondió desde el banquillo y Trossard firmó una actuación sobresaliente con un doblete que lideró el festival ofensivo.

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Después de dos encuentros sembrando dudas, Bélgica llegó, por fin, al Mundial 2026. Y lo hizo de la mejor manera posible: con una goleada, el liderato del grupo y la sensación de que, ahora sí, es una selección preparada para aspirar a todo.