España Deportes

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Jérñemy Doku regresó tras su ‘baja por paternidad’. Elijah Just marca el gol de honor

Guardar
Google icon

Bélgica eligió el momento perfecto para mostrar su mejor versión. Cuando más lo necesitaba, la selección dirigida por Rudi García firmó una actuación convincente para imponerse con autoridad a Nueva Zelanda (1-5), asegurar su clasificación para los dieciseisavos de final y hacerlo, además, como primera de grupo gracias al empate entre Egipto e Irán. Los Diablos Rojos dominaron el encuentro de principio a fin en el BC Place de Vancouver. Intensos en la presión, precisos con el balón y muy superiores en el juego, encerraron a una Nueva Zelanda incapaz de salir de su propio campo durante gran parte del partido. El marcador terminó siendo amplio, aunque incluso se quedó corto para reflejar la diferencia entre ambos equipos.

El regreso de Jérémy Doku fue una de las grandes noticias para Bélgica. El extremo, que apenas había podido entrenarse tras viajar para asistir al nacimiento de su primer hijo, revolucionó el ataque desde el primer minuto con su velocidad y desequilibrio. Cada conducción rompía líneas y generaba espacios para unos compañeros que encontraron en Leandro Trossard al futbolista más inspirado de la noche.

PUBLICIDAD

El jugador del Arsenal avisó primero con un disparo al poste y poco después vio cómo el VAR anulaba un penalti favorable a Bélgica. Sin embargo, su insistencia encontró premio en el minuto 28, cuando aprovechó un balón suelto tras un saque de esquina botado por Kevin De Bruyne para inaugurar el marcador. El 0-1 hacía justicia a una primera parte en la que Bélgica acumuló ocasiones sin descanso y llegó con 16 remates al término del primer tiempo por ninguno de su rival.

La resistencia neozelandesa se vino abajo nada más comenzar la segunda mitad. Trossard firmó su doblete tras recoger el rechace de su propio disparo y encarriló definitivamente el encuentro. Con la ventaja asegurada, Rudi García comenzó a mover el banquillo, pero el dominio belga no disminuyó. Matías Fernández-Pardo aportó frescura desde el costado y participó en varias acciones de peligro, mientras De Bruyne encontró al fin el premio a su insistencia con un potente disparo cruzado para firmar el tercero.

PUBLICIDAD

Con el partido completamente controlado, Bélgica administró esfuerzos mientras seguía mirando de reojo lo que ocurría en el Egipto-Irán. Nueva Zelanda encontró un pequeño premio con el gol de Elijah Just, aprovechando un despiste defensivo, aunque la reacción apenas duró unos minutos. Romelu Lukaku, recién incorporado al terreno de juego, necesitó muy poco para reivindicarse anotando de cabeza el cuarto tanto, antes de asistir a Alexis Saelemaekers, encargado de cerrar la goleada con el definitivo 1-5.

Más allá del resultado, Bélgica recuperó las sensaciones que había perdido en las dos primeras jornadas. Doku volvió a ser desequilibrante, De Bruyne manejó el ritmo del partido, Lukaku respondió desde el banquillo y Trossard firmó una actuación sobresaliente con un doblete que lideró el festival ofensivo.

Después de dos encuentros sembrando dudas, Bélgica llegó, por fin, al Mundial 2026. Y lo hizo de la mejor manera posible: con una goleada, el liderato del grupo y la sensación de que, ahora sí, es una selección preparada para aspirar a todo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026Selección Nueva Zelanda Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Yeremy Pino, Marc Cucurella y Nico Williams fueron los receptores de las patadas charrúas

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

En el partido más violento del campeonato, la selección de De la Fuente se impuso a la Celeste por un error del portero rival

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

El futbolista se ha acordado de la pequeña, que falleció el pasado 16 de abril

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El equipo africano completó la fase con tres empates y enfrentará a la selección de Lionel Messi en Houston

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula

El jugador de la selección española se someterá a las pruebas pertinentes para conocer el alcance de la lesión

Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula