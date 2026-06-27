Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche

La Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años presuntamente sustraída en Mallorca y detiene a su padre REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/6/2026

Hace dos semanas que Ura - nombre ficticio, así se bautizó la operación policial que permitió su rescate - salió de Mallorca oculta en el maletero del coche de su padre. El hombre, según avisó su madre a las autoridades al denunciar la desaparición de la pequeña, había dicho previamente que se marchaba de España con ella.

En el momento en que su madre alertó de su desaparición, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares activó con urgencia un dispositivo para tratar de reconstruir el recorrido del investigado y así encontrar a la menor.

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El padre de la menor, a la izquierda de la imagen, sobre la cubierta de vehículos del barco que les sacó de Mallorca (Guardia Civil)

Un ‘Airtag’ enviado por correo a Marruecos para engañar a las autoridades

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Civil, Ura llevaba un dispositivo geolocalizador Airtag en la mochila, pero mientras desembarcaba junto a su padre en algún lugar de Europa, el dispositivo aparecía en Marruecos, presuntamente enviado allí por correo por el padre o alguna otra persona de su entorno en un intento de dirigir la búsqueda de la pequeña al lugar equivocado.

El hombre ocultó a la menor en todo momento, atravesando controles fronterizos sin declarar su presencia, y tomando diversas medidas de precaución que, para los agentes, revelaban una planificación previa. Entre otras cosas, el hombre había cancelado sus cuentas bancarias, eliminado sus perfiles en redes sociales, y alterado su aspecto físico progresivamente para no ser reconocido por las autoridades.

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Los investigadores realizaron inspecciones en domicilios vinculados al caso, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios y pudieron verificar su salida por vía marítima desde Mallorca, si bien la presencia de la niña, que había abandonado el país oculta en el maletero de su vehículo, no fue registrada por las autoridades transfronterizas de ninguno de los países que el hombre pudiese haber tenido que atravesar.

El padre y la menor, sobre la cubierta del barco que les sacó de Mallorca (Guardia Civil)

Una investigación internacional “especialmente sensible” resuelta en dos semanas

Lo único que estaba claro en este punto es que el investigado estaba fuera de España, por lo que se activaron mecanismos de cooperación policial internacional y la autoridad judicial emitió una Orden Europea de Detención y Entrega, además de ordenar prisión para el hombre.

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La reconstrucción que la Guardia Civil - en coordinación permanente con la autoridad judicial, especialistas de la UCO, el agregado de la embajada de España en Berlín y otras autoridades policiales extranjeras - pudo hacer de su recorrido permitió determinar que se encontraba en Kosovo, y el hallazgo en Alemania de un vehículo con la misma matrícula que aquel en el que el hombre había escapado de España reforzó la hipótesis de que podrían haberse utilizado placas dobladas o falsificadas.

Localizado ya en Kosovo el hombre junto a la menor, las autoridades del país procedieron a su detención este miércoles, 24 de junio. La niña se encontraba en buen estado de salud y quedó desde entonces bajo la protección de las autoridades competentes, y este viernes finalmente regresó, acompañada por su madre, a su hogar en Mallorca.

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La Guardia Civil ha resaltado la rapidez de la actuación judicial, la cooperación internacional y el trabajo conjunto de las unidades participantes, que han permitido resolver una investigación “especialmente sensible” en pocos días y asegurar la protección de la menor