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Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio, en la ciudad se van a llevar a cabo medidas especiales en la circulación de los vehículos

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Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)
Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

La ciudad de Madrid se prepara ya para los grandes eventos y conciertos del Orgullo 2026. Con algunas actividades calentando motores desde el pasado 25 de junio, la capital se acerca al 28, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. El Pregón tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio y la Manifestación estatal, el sábado 4.

En este periodo de tiempo, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido medidas especiales de tráfico para la celebración del MADO 2026, lo que implicará cortes, restricciones y prohibiciones de estacionamiento en algunas zonas.

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Cortes de tráfico en Madrid por el Orgullo 2026

En la zona de Chueca-Cortes, se prevén cortes de tráfico desde el 28 de junio hasta el 5 de julio en distintas calles:

  • El domingo 28 de junio de 19.00 a 22.00 en la Plaza de Pedro Zerolo y calles adyacentes.
  • El miércoles 1 de julio de 18.00 a 01.30.
  • El jueves 2 de julio de 18.00 a 01.30.
  • El viernes 3 y sábado 4 de julio de 17.30 a 03.30.
  • El domingo 5 de julio de 18.00 a 00.30.

Además, se va a restringir la circulación a vehículos en el eje Gran Vía-Princesa los días 3 y 4 de julio, entre las 08.00 y las 16.00 horas, con motivo de la preparación de carriles de emergencia. El corte afectará al eje Gran Vía-Princesa, desde la confluencia respectiva de ambos viales con la calle Alcalá y Ventura Rodríguez.

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Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)
Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

La medida contempla excepciones para vehículos destinados a carga y descarga, residentes, titulares de plazas de aparcamiento, autobuses de la EMT y vehículos de apoyo, autobuses de transporte turístico, taxis, VTC, vehículos que accedan a hoteles con maletas o bultos pesados, vehículos de personas con movilidad reducida, entre otros casos.

En Puerta del Sol, en la calle Mayor, Alcalá, Bailén, Plaza del Comandante las Morenas y calle Esparteros, así como en Plaza de España, pueden registrarse incidencias de tráfico:

  • Del 1 al 4 de julio en Puerta del Sol.
  • Del 2 al 5 de julio, en horario de tarde, en Plaza de España. Además, podrán haber cortes de tráfico puntuales en los viales del entorno y posibles afecciones a la entrada y salida del tráfico motorizado a Calle 30 por la Cuesta de San Vicente.

Con motivo de la manifestación el sábado 4 de julio, se prevén cortes de tráfico:

  • De 11.00 a 23.00 en la zona de Méndez Álvaro y en la Glorieta de Carlos V.
  • A partir de las 16.00 en los viales por los que transcurrirá la manifestación central: Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón. En estos viales e incluso en la Gran Vía se encuentra previsto que en función de la afluencia de público y las labores de limpieza del viario registren cortes y/o restricciones de tráfico que perduren hasta iniciada la madrugada del domingo 5 de julio de 2026. En el caso del Paseo del Prado el corte de tráfico podría alargarse hasta las 16 horas del domingo, 5 de julio de 2025 debido al tradicional corte de los domingos.
Ambiente previo a la 26ª edición de la Carrera de Tacones, en la calle Pelayo, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio/Europa Press)
Ambiente previo a la 26ª edición de la Carrera de Tacones, en la calle Pelayo, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio/Europa Press)

Restricciones a vehículos de más de 3.500 kilos

El Ayuntamiento de Madrid prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, destinados tanto al transporte de mercancías como de personas. Estas medidas se llevaran a cabo en las siguientes zonas y en distintos días:

  • En el distrito de Centro: días 28 de junio y 1, 2, 3, 4 y 5 de julio, desde las 18.00 hasta una hora después de la finalización de los actos previstos en plaza de Pedro Zerolo, plaza de Chueca, calle Pelayo, plaza del Rey y Puerta del Sol.
  • En el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa-Aravaca: días 2, 3, 4 y 5 de julio, desde las 18.00 y hasta una hora después de la finalización de los actos previstos en Plaza de España. El perímetro afectado está comprendido entre Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz y Gran Vía.
  • La prohibición se extenderá desde las 16.00 horas del 4 de julio hasta las 16.00 del 5 de julio en la totalidad del distrito de Centro, salvo el barrio de Embajadores, así como en los barrios de Recoletos y Castellana, en Salamanca; Jerónimos, Pacífico y Adelfas, en Retiro; y Almagro, Trafalgar y Arapiles, en Chamberí.

Prohibiciones de estacionamiento

El Ayuntamiento también prohibirá el estacionamiento de todo tipo de vehículos, incluidos ciclomotores y bicicletas, en varios perímetros de los distritos de Centro y Moncloa-Aravaca durante los días principales del Orgullo.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.
  • En el barrio de Sol: desde las 16.00 del 1 de julio hasta las 06.00 del 5 de julio en vías como Silva, Abada, Mesoneros Romanos, Tudescos, Chinchilla, Salud, Tres Cruces, González Jiménez de Quesada, Concepción Arenal y Leganitos, entre otras.
  • En el barrio de Justicia: desde las 16.00 del 1 de julio hasta las 23.59 del 5 de julio dentro del perímetro comprendido entre Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía. Afectará, entre otras vías, a las calles Reina, Infantas, San Marcos, Piamonte, San Lucas, Barquillo, Libertad, Pelayo, Gravina, Almirante, Prim, Augusto Figueroa y Hortaleza en el tramo comprendido entre Gran Vía y travesía de San Mateo.
  • En Argüelles: desde las 16.00 del 2 de julio hasta las 23.59 del 5 de julio en el perímetro delimitado por Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz y Gran Vía. En concreto, afectará a la calle Juan Álvarez Mendizábal, del número 2 al 12, y a la calle San Leonardo, desde Princesa hasta Maestro Guerrero.

Al tratarse de una medida temporal y excepcional, los vehículos retirados por la grúa no serán sancionados ni se les imputarán gastos por este servicio. Quedan exceptuados de la prohibición de estacionamiento por el MADO 2026 los vehículos de personas con tarjeta de movilidad reducida aparcados en las reservas correspondientes.

*Con información de Europa Press

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