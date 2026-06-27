El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Egipto ya está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El reparo de puntos ante Irán en Seattle, en un encuentro cargado de tensión, emoción y simbolismo, terminó decidiéndose por un fuera de juego milimétrico en el tiempo añadido. En el denominado partido del Orgullo, disputado coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el VAR frustró el sueño de los iraníes, que llegaron a celebrar un gol que les daba la clasificación directa antes de que el chivato apagase la euforia. Fue entonces cuando se desató una locura ‘faraónica’.

El choque estuvo marcado desde mucho antes del pitido inicial. Seattle, una de las ciudades más abiertas de Estados Unidos, organizó distintos actos con motivo del Orgullo, algo que provocó el rechazo tanto de la Federación de Irán como de la de Egipto. Ambas delegaciones solicitaron a la FIFA que no hubiera actividades relacionadas con el apoyo al colectivo LGTBIQ+ durante el encuentro, aunque las banderas arcoíris estuvieron presentes dentro y fuera del Lumen Field.

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Con el balón en juego, el espectáculo comenzó desde el primer minuto. Egipto salió decidido a imponer su ritmo y encontró premio muy pronto. En el minuto cinco, Mahmoud Saber aprovechó un rechace del guardameta Alireza Beiranvand para abrir el marcador y dar ventaja a los africanos. Irán respondió de inmediato. El colegiado Szymon Marciniak señaló un penalti por una falta de Abdelmonem sobre Mehdi Taremi. Sin embargo, Mostafa Shobeir se hizo gigante bajo palos y detuvo el lanzamiento del delantero iraní, manteniendo con vida a ‘Los Faraones’.

Lejos de hundirse, el conjunto asiático mantuvo la presión y obtuvo su recompensa pocos minutos después. Un potente disparo de Mohammadi obligó a otra gran intervención de Shobeir, pero el rechace cayó en los pies de Ramin Rezaeian, que no perdonó y puso el 1-1 en el minuto 14. El partido ganó en intensidad y ambos equipos intercambiaron ocasiones antes del descanso, aunque ninguno logró volver a desnivelar el marcador.

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La segunda mitad tuvo un claro dominador. Egipto monopolizó la posesión y comenzó a generar peligro a través de Mohamed Salah y Trezeguet. El capitán egipcio fue el principal referente ofensivo de los suyos hasta que unas molestias musculares obligaron a Hossam Hassan a sustituirlo pasada la hora de juego. Aun sin su estrella, los faraones siguieron buscando un gol que les permitiera terminar como líderes de grupo.

Irán, que apenas había inquietado durante buena parte del segundo tiempo, resurgió en los minutos finales. Taremi estuvo cerca de redimirse con un cabezazo que se estrelló en el poste y el conjunto persa encerró a Egipto en su área durante tirando de orgullo en el descuento. Y encontró el premio en el último minuto. Shoja Khalilzadeh remató a la red un balón suelto en el área tras una salida en falso del portero local y desató la locura de los iraníes. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Marciniak anuló el tanto por un fuera de juego. Khalilzadeh tenía la punta de la bota adelantada. Final y empate. Egipto segunda e Irán tendrá que esperar al final de la fase de grupos para ver si se clasifica como una de las mejores terceras.

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