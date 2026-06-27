España Deportes

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Un gol anulado en el minuto 96 deja a los iraníes a la espera de entrar a dieciseisavos como una de las mejores terceras

Guardar
Google icon

Egipto ya está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El reparo de puntos ante Irán en Seattle, en un encuentro cargado de tensión, emoción y simbolismo, terminó decidiéndose por un fuera de juego milimétrico en el tiempo añadido. En el denominado partido del Orgullo, disputado coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el VAR frustró el sueño de los iraníes, que llegaron a celebrar un gol que les daba la clasificación directa antes de que el chivato apagase la euforia. Fue entonces cuando se desató una locura ‘faraónica’.

El choque estuvo marcado desde mucho antes del pitido inicial. Seattle, una de las ciudades más abiertas de Estados Unidos, organizó distintos actos con motivo del Orgullo, algo que provocó el rechazo tanto de la Federación de Irán como de la de Egipto. Ambas delegaciones solicitaron a la FIFA que no hubiera actividades relacionadas con el apoyo al colectivo LGTBIQ+ durante el encuentro, aunque las banderas arcoíris estuvieron presentes dentro y fuera del Lumen Field.

PUBLICIDAD

Con el balón en juego, el espectáculo comenzó desde el primer minuto. Egipto salió decidido a imponer su ritmo y encontró premio muy pronto. En el minuto cinco, Mahmoud Saber aprovechó un rechace del guardameta Alireza Beiranvand para abrir el marcador y dar ventaja a los africanos. Irán respondió de inmediato. El colegiado Szymon Marciniak señaló un penalti por una falta de Abdelmonem sobre Mehdi Taremi. Sin embargo, Mostafa Shobeir se hizo gigante bajo palos y detuvo el lanzamiento del delantero iraní, manteniendo con vida a ‘Los Faraones’.

Lejos de hundirse, el conjunto asiático mantuvo la presión y obtuvo su recompensa pocos minutos después. Un potente disparo de Mohammadi obligó a otra gran intervención de Shobeir, pero el rechace cayó en los pies de Ramin Rezaeian, que no perdonó y puso el 1-1 en el minuto 14. El partido ganó en intensidad y ambos equipos intercambiaron ocasiones antes del descanso, aunque ninguno logró volver a desnivelar el marcador.

PUBLICIDAD

La segunda mitad tuvo un claro dominador. Egipto monopolizó la posesión y comenzó a generar peligro a través de Mohamed Salah y Trezeguet. El capitán egipcio fue el principal referente ofensivo de los suyos hasta que unas molestias musculares obligaron a Hossam Hassan a sustituirlo pasada la hora de juego. Aun sin su estrella, los faraones siguieron buscando un gol que les permitiera terminar como líderes de grupo.

Irán, que apenas había inquietado durante buena parte del segundo tiempo, resurgió en los minutos finales. Taremi estuvo cerca de redimirse con un cabezazo que se estrelló en el poste y el conjunto persa encerró a Egipto en su área durante tirando de orgullo en el descuento. Y encontró el premio en el último minuto. Shoja Khalilzadeh remató a la red un balón suelto en el área tras una salida en falso del portero local y desató la locura de los iraníes. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Marciniak anuló el tanto por un fuera de juego. Khalilzadeh tenía la punta de la bota adelantada. Final y empate. Egipto segunda e Irán tendrá que esperar al final de la fase de grupos para ver si se clasifica como una de las mejores terceras.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Egipto Mundial 2026Selección Irán Mundial 2026España DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Jérñemy Doku regresó tras su ‘baja por paternidad’. Elijah Just marca el gol de honor

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Yeremy Pino, Marc Cucurella y Nico Williams fueron los receptores de las patadas charrúas

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

En el partido más violento del campeonato, la selección de De la Fuente se impuso a la Celeste por un error del portero rival

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

El futbolista se ha acordado de la pequeña, que falleció el pasado 16 de abril

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El equipo africano completó la fase con tres empates y enfrentará a la selección de Lionel Messi en Houston

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo