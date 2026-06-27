Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Yeremy Pino y Brian Rodriguez en el España-Uruguay en el Mundial 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El equipo de Luis de la Fuente ha conseguido su objetivo principal: clasificarse como primero de su grupo y evitar ese segundo puesto que la habría hecho enfrentar con Argentina. Queda de todas maneras esa sensación de que la plenitud de este conjunto español aún no apareció. Que en los 270 minutos que lleva disputados en el Mundial, hay más en el debe que en el haber.

Uruguay fue un rival molesto, violento, tal como se lo esperaba, impetuoso sobre todo en el primer tramo del juego en donde presionó y se acercó a la portería de Unai Simón aunque sin generar peligro cierto. Fue en esa primera parte cuando España buscó recurrir a su gen, el de tener la pelota, con Rodri, con Pedri, pero sin poder penetrar.

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Hasta que Alex Baena apareció en escena a tres minutos de que expire el período inicial y pudo disparar a puerta, sin demasiada potencia aunque con la fortuna de una impresentable reacción de Fernando Muslera, quien fue el claro responsable del gol. La pelota se le escurrió de las manos al portero y terminó siendo el único gol del partido. A partir de allí, el partido se desdibujó.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

España se sintió incómoda ante una selección de Marcelo Bielsa que solo peleó el encuentro, muchas veces con armas desleales. Ante esto, se puede resaltar cierta valentía de Lamine Yamal para pedir la pelota y mostrarla y encarar ante las piernas uruguayas que a veces iban como cuchillos sobre los futbolistas españoles. Los cambios de De la Fuente generaron una tibia mejora. Dani Olmo entró con buen ritmo y a los dos minutos de su presentación, tuvo una muy clara ocasión que desperdició. Tras que Lamine armó una desequilibrante jugada por la derecha, el de Terrassa puso mal el pie y el balón se fue a cualquier parte.

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Ferran Torres. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Ya los últimos 20 minutos fueron deslucidos en general y solo se destaca la mejor acción del partido en ataque para el cuadro de De la Fuente: un buen movimiento de Ferrán Torres (quien ya había sustituido a Mikel Oyarzabal) derivó en que el futbolista del FC Barcelona quede de cara al gol para liquidar el partido. Sin embargo, con Rochet y la portería a su merced, su remate rozó el larguero. Uruguay se mostró impotente, golpeador por demás. Como en esa patada hostil que le dio Nicolás de la Cruz a un Nico Williams que lo acusaba de loco al jugador uruguayo por la reacción agresiva que mereció expulsión.

El árbitro Ismail Elfath condujo mal el juego y recién ante otra acción descalificadora le mostró tarjeta roja a Agustín Canobbio ya en tiempo añadido. España no fue el equipo reconocible, habitual, pero la Copa del Mundo es así: cuando no se puede jugar, se puede ganar como sea.

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Marc Cucurella destacó la 'garra' esgrimida este viernes en Gualajara por España para derrotar a Uruguay. EFE/ Francisco Guasco

El intento de jugar estuvo, más allá de las imprecisiones que son corregibles. Y que un rival como Uruguay no te haya llevado totalmente por delante, también es una buena señal de cara a lo que se viene.

Un momento del España-Uruguay del Mundial. (REUTERS/Raquel Cunha)

En la pesada tarde de Guadalajara lo único rescatable es el resultado y el pase firme a dieciseisavos en donde el rival será Austria o Argelia en Los Ángeles. Allí, en el oeste estadounidense, la selección española deberá reaparecer, ir a sus fuentes, las del fútbol con toque preciso y punzante, el que se vio sobre todo en la primera parte ante Arabia. Si se reencuentra con ese gen, responderá al favoritismo con el que llegó a este Mundial. Por ahora hay ciertas deudas futbolísticas de las que tendrá que hacerse cargo.

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