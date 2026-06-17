‘Se tiene que morir mucha gente’ volverá: la serie de Movistar Plus renueva por una segunda temporada

De izquierda a derecha: Macarena García, Anna Castillo y Sofía Otero en 'Se tiene que morir mucha gente'. (Movistar Plus+)

Las (des)venturas de Bárbara, Maca y Elena continuarán. Movistar Plus ha anunciado este miércoles que Se tiene que morir mucha gente, la ficción creada por Victoria Martín -y basado en el libro del mismo nombre- estrenada este pasado mes de mayo ha sido renovada por una segunda temporada. El estreno de esta nueva entrega llegará en exclusiva a la plataforma en 2027.

Con esto, la ficción en forma de sitcom de seis episodios de unos 25 minutos cada una dejará de ser una miniserie. Por ahora está por ver como sigue la relación de estas tres amigas que se conocieron en el colegio: Bárbara (Anna Castillo) -y su pepito grillo particular, Sofía Otero-, Elena (Macarena García) y Macarena (Laura Weissmahr).

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“La serie refleja la apuesta de Movistar Plus por la búsqueda y apoyo al talento y a nuevas voces en su estrategia de consolidar la producción original como uno de los ejes de la compañía. Además, ha cumplido el objetivo de atraer a una audiencia más joven y diversa, abriendo la plataforma a nuevos públicos", ha escrito la compañía en un comunicado, que afirma que la serie ha generado más de 45 millones de reproducciones y más de 3,2 millones de interacciones.

La ficción llegará el año que viene

Así, la ficción sigue a Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que se conocieron en el colegio y que, dos décadas después, continúan unidas pese a que sus vidas han tomado caminos muy distintos. Mientras Bárbara (Castillo) lidia con una profunda depresión y una dependencia a las benzodiacepinas, Maca (Weissmahr) intenta abrirse camino como actriz mientras trabaja de camarera y Elena (García) afronta un embarazo tras casarse con un empresario hotelero mucho mayor que ella. La crisis de Bárbara terminará poniendo a prueba una amistad ya llena de tensiones y contradicciones.

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Anna Castillo y Sofía Otero en 'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín para Movistar Plus+

Hace casi una década la cómica Victoria Martín empezó con el guion de lo que quería que fuese su primera serie. Sin embargo, tras la negativa de productores y directivos decidió convertirlo en un libro con el mismo nombre, publicado en 2022 por la editorial Plaza y Janés. Tras convertirse en un best seller, Movistar Plus le dio luz verde para una miniserie de seis episodios. “Me gustaría decir que ha sido un proceso fácil, pero no, ha sido un infierno. Todo muy largo. En 2017 intentamos vender la serie, después se convirtió en libro y luego, ha vuelto a ser una serie. No suele ser lo habitual, ha sido raro”, contó Martín a Infobae.

Infobae entrevista a la creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’, Victoria Martín, y a las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

Dirigida por Sandra Romero (Los años nuevos, Por donde pasa el silencio) junto a la propia Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios, el reparto lo completan Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.

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El libro no tiene una segunda parte por lo que habrá que ver que novedades y desquiciadas situaciones traerá de nuevo Martín en esta nueva tanda.