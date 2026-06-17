El motivo por el que Javier Bardem fue elegido para hacer de villano en una de las películas mejor valoradas de su carrera: “No conduzco, hablo mal inglés y odio la violencia”

Actor Javier Bardem reacts after placing his hands in cement during his ceremony at TCL Chinese Theatre in Los Angeles, California, U.S., June 16, 2026. REUTERS/Mike Blake

Javier Bardem hizo historia este martes al convertirse en el primer español en dejar sus huellas en el Teatro Chino del Paseo de la Fama de Los Ángeles. El actor, ganador de un Oscar y candidato en otras cuatro ocasiones, ya forma parte de la historia de Hollywood.

Entre los muchos títulos que han marcado su carrera destaca precisamente No es país para viejos (No Country for Old Men, 2007) una de las películas mejores valoradas de su carrera y la que le dio su única estatuilla de la Academia hasta la fecha.

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Sin embargo, el camino hasta ese éxito estuvo lejos de ser sencillo. Cuando los hermanos Coen le ofrecieron interpretar a Anton Chigurh, el despiadado asesino a sueldo que se convertiría en uno de los villanos más memorables del cine contemporáneo, Bardem no estaba convencido de ser la persona adecuada para el papel.

Bardem estaba “deprimido” durante el rodaje

“No conduzco, hablo mal inglés y odio la violencia”, les dijo a Joel y Ethan Coen cuando le propusieron participar en la adaptación de la novela de Cormac McCarthy, según relató el actor en una entrevista para Entertainment Weekly en 2007. “Por eso te llamamos a ti”, respondieron ellos.

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Estrenada en 2007, la película se convirtió en un fenómeno de crítica y público. La interpretación de Bardem fue aclamada por especialistas y espectadores, hasta el punto de que muchos consideran a Anton Chigurh una de las representaciones más realistas y perturbadoras de un psicópata vistas en la gran pantalla. El trabajo del actor español fue recompensado con el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 2008, convirtiéndose entonces en el primer intérprete español en ganar una estatuilla en una categoría de actuación.

Sin embargo, el rodaje fue una etapa dura para el actor. Como confirmó para Deadline a finales de 2024, Bardem estaba “muy deprimido” tanto por su corte de pelo como porque “no le gustaba la violencia”. “A mí no me gusta mucho la violencia, y tampoco suelo ver películas especialmente violentas. No me gusta. Curiosamente, hice algunas cuando era más joven”, apuntó, haciendo referencia a esta cinta. “Me llevaron al centro de Estados Unidos para interpretar este papel tan oscuro con un elenco y un equipo estadounidenses por primera vez en mi vida. Así que me sentí un poco solo y completamente desconectado. Supongo que algo de eso también se transmitió al personaje, porque era alguien emocionalmente distante de los demás”, dijo.

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Afortunadamente, encontró un apoyo en su compañero de reparto, Josh Brolin. “Era tan amable, servicial y cariñoso; realmente me rescató y me mostró la luz. Lo pasamos de maravilla. Lo considero una gran persona y un buen amigo”, añadió.

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)

Durante su discurso de agradecimiento tras dejar sus huellas en Hollywood, Bardem también quiso reivindicar el papel de Los Ángeles como ciudad de acogida para quienes persiguen una oportunidad en la industria cinematográfica. El actor aseguró que la ciudad ha sido “generosa” con él de formas que nunca imaginó y defendió que, pese a las dificultades actuales, sigue representando un lugar de oportunidades. “No importa cuántos Trump estén en el poder o cuántos agentes de ICE haya en las calles, la gente sigue viniendo aquí creyendo en las posibilidades que representa esta ciudad”, afirmó. Para Bardem, el cine continúa siendo uno de esos espacios capaces de reunir a personas de todo el mundo alrededor de las historias y de la oportunidad de compartirlas con el público.

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