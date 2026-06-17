Javier Bardem hace historia en Hollywood y se convierte en el primer español en dejar su huella en el Paseo de la Fama: “No estaría aquí sin mi madre”

Javier Bardem deja su huella en el Paseo de la Fama. REUTERS/Mike Blake

El actor Javier Bardem hace historia en Hollywood al convertirse en el primer español en dejar sus huellas en el Teatro Chino del Paseo de la Fama. El actor dedicó el homenaje a su madre y vinculó su discurso con la importancia del cine y la situación política actual. En una ceremonia celebrada el 16 de junio de 2026, Javier Bardem dejó impresas las huellas de sus manos y pies en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles. Este acto lo posiciona como el primer español en recibir este reconocimiento en uno de los escenarios más emblemáticos de la industria cinematográfica mundial. La ceremonia, que coincide con el estreno de la serie ‘Cape Fear’ de Apple TV, marcó un hito para el cine español y para la comunidad latina y europea en Hollywood.

El evento se desarrolló frente a las puertas del histórico cine, donde ya figuran las huellas de celebridades como Marilyn Monroe. Bardem, ganador de un Oscar, se une así a un selecto grupo de artistas internacionales que han dejado su marca en el corazón de la meca del cine. La impresión de las huellas en cemento incluyó, además de sus manos y pies, la fecha del día y un sol junto a su nombre, un elemento personal con el que el actor quiso sellar el momento.

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La ceremonia fue organizada con motivo del estreno de El cabo del miedo, un thriller psicológico de diez episodios producido por Apple TV. Bardem encarna a Max Cady, personaje que previamente interpretaron figuras como Robert Mitchum y Robert De Niro en adaptaciones cinematográficas anteriores. El homenaje, sin embargo, trascendió el simple lanzamiento de una serie y se convirtió en un reconocimiento a la trayectoria del actor y su aporte al cine internacional. El hecho de que Bardem sea el primer español en recibir este homenaje resalta la apertura y la diversidad progresiva de la industria cinematográfica estadounidense. Hasta ahora, solo un reducido grupo de europeos y latinos había sido invitado a dejar sus huellas en el teatro chino, lo que subraya la relevancia de este logro para la representación hispana en Hollywood.

Huellas de manos y pies de Bardem en Hollywood, June 16, 2026. REUTERS/Mike Blake

Un sentido homenaje a Pilar Bardem

Durante la ceremonia, Bardem compartió espacio con colegas, representantes del cine internacional y medios de comunicación que destacaron la importancia de su carrera. El actor ya había sido galardonado previamente con un Premio Oscar, consolidando así su posición como uno de los intérpretes más reconocidos fuera de Estados Unidos. En su discurso, Javier Bardem rindió homenaje a su madre, la también actriz Pilar Bardem, a quien atribuyó un papel fundamental en su vida profesional y personal. “Yo no estaría aquí sin mi madre Pilar; ella es la persona más importante en la educación y una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca te cases con el éxito o la derrota porque ambas son una mentira”, afirmó el actor durante la ceremonia.

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Las palabras de Bardem reflejaron la influencia de su madre en su formación artística y su visión sobre la profesión actoral. La referencia a Pilar Bardem adquirió un tono emotivo al situarla como guía y referente ético, resaltando la tradición familiar ligada al mundo del cine y del teatro. El actor abrió su intervención recalcando la importancia del cine y la necesidad de preservar su comunidad. Bardem subrayó que, incluso en “tiempos difíciles” marcados por el miedo y la división, persiste el deseo de las personas de formar parte de la comunidad cinematográfica. “Donde el miedo y la división resuenan más alto que la esperanza, la gente continúa queriendo ser parte de la comunidad del cine”, expresó, aludiendo al papel integrador y colectivo del séptimo arte.

La impresión de las huellas coincidió con el lanzamiento de El cabo del miedo, una serie que reinterpreta el clásico dirigido por Martin Scorsese. Bardem asume el rol de Max Cady, siguiendo los pasos de intérpretes como Robert Mitchum y Robert De Niro. El proyecto, distribuido por Apple TV, representa una apuesta por el formato de serie limitada y el thriller psicológico, y marca una nueva etapa en la carrera internacional del actor. El estreno de ‘Cape Fear’ sitúa nuevamente a Bardem en el centro de la atención mediática y refuerza su presencia en la industria audiovisual global. La serie, compuesta por diez capítulos, explora la dualidad moral del personaje y su impacto en el entorno familiar y social, en línea con el estilo de los grandes thrillers estadounidenses. La ceremonia en el Teatro Chino de Hollywood y la nueva producción de Apple TV consolidan el reconocimiento internacional de Javier Bardem, quien suma un nuevo hito a su trayectoria y proyecta la presencia del cine español en el panorama global.

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